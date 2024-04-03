https://ukraina.ru/20240403/1054275420.html

Прославление измерителей черепов, обстрелы и шпиономания. Что происходит в Херсоне

Прославление измерителей черепов, обстрелы и шпиономания. Что происходит в Херсоне - 03.04.2024 Украина.ру

Прославление измерителей черепов, обстрелы и шпиономания. Что происходит в Херсоне

В почти опустевшем городе Херсон украинские власти на этой неделе продолжили заниматься переименованиями, искореняя любые ассоциации с российской историей города. Улицу Кутузова назвали в честь идейного нациста, гауптмана Романа Шухевича

2024-04-03T14:10

2024-04-03T14:10

2024-04-03T14:33

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украина

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Улица Гончарова стала называться улицей Федора Вовка в честь основоположника украинской расовой теории, который в начале XX века в Европе доказывал на основании формы черепа и ширины носа существование отдельного "украинского антропологического типа", близкого "европейской цивилизации". В те времена в Европе многие псевдоученые занимались измерением черепов, что на практике привело к Освенциму. "Это подтверждает факты нацистских проявлений на Украине, каждое такое действие говорит об этом. Мы с этим боремся, и недолго просуществуют улицы с таким названием", — прокомментировал переименования улиц в Херсоне первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.Еще около десятка улиц Херсона были переименованы в честь современных националистов, погибших в ходе СВО.Впрочем, привыкать к новым названиям придется немногим из жителей. В городе сейчас, по данным украинской областной администрации, насчитывается около 68 тысяч человек, то есть примерно четверть населения периода 2022 года. В подконтрольной Киеву части Херсонской области осталось 156 тысяч человек или треть населения. Большая часть жителей эвакуировалась с российскими войсками.Поскольку до тех, кто эвакуировался на левый берег или выехал вглубь РФ, украинским властям дотянуться непросто, против них пачками штампуют уголовные дела. На днях, например, к десяти годам тюрьмы заочно приговорили народную артистку Украины Ружену Рублеву, которая в период, когда Херсон находился под контролем РФ, возглавила две музыкальных школы города и приняла участие в праздничном концерте на Красной площади. Звание народной артистки Украины она получила в 2021 году. Сейчас его у нее отбирают вместе с недвижимым имуществом, оставшимся в Херсоне.Оставшиеся в городе жители, а это преимущественно пенсионеры, которым тяжело срываться из родных краев, вынуждены переезжать на западные окраины, так как районы возле Днепра стали ареной активных боевых действий, а дома в этих районах используются украинскими военнослужащими.По данным Херсонской военной городской администрации, за март Херсон 280 раз был обстрелян, ранения при этом получили 20 жителей. О потерях среди украинских военнослужащих и разрушенных военных объектах украинские власти не говорят.Больше всего страдает от боевых действий район под названием Остров, где сосредоточены высотки, используемые для корректировки огня ВСУ по правому берегу. На Острове все же осталось от 15 до 20% населения, которое предпочитает занимать подвальные этажи, перенося туда свой нехитрый скарб.С началом посевной в подконтрольной Киеву части Херсонской области отрапортовали об увеличении посевных площадей в три раза."Благодаря работе наших разминирующих групп, саперных групп мы имеем констатацию, например, по Херсонщине в три раза увеличились посевные площади. Если в прошлом году брать этот период, то там посевные площади составляли в пределах 54 тыс. га, то сейчас это более 152 тыс. га", - заявил на днях заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. От украинских аграриев требуют увеличивать посевы ради экспорта зерновых, что является основой современной украинской экономики и платежеспособности перед западными кредиторами. В результате такой спешки и халатного подхода к разминированию только за прошедшую неделю на минах в области подорвались два тракториста.Во вторник, 2 апреля, СБУ заявила о задержании четырех жителей города, которых обвиняют в работе на РФ и корректировке ударов. Все четверо являются работниками местных автотранспортных предприятий, которые, развозя пассажиров, могли видеть последствия ударов. У задержанных СБУ водителей маршруток якобы нашли шевроны Росгвардии, что уже кажется странным, так как вряд ли кто-то в оккупированном ВСУ городе будет хранить такие шевроны.На текущей неделе Кабмин Украины выделил дополнительные суммы на строительство фортификационных укреплений (5,6 млрд грн.). Основная часть досталась Сумской области (1,5 млрд), а меньше всего – Херсонской (400 млн) и Николаевской (300 млн). Это говорит о том, что украинские власти менее всего ожидают наступления ВС РФ в южных регионах, но опасаются ударов с северо-востока. С 1 апреля в Херсоне даже сократили комендантский час (с 21:00 до 5:00), что может говорить об определенном ощущении безопасности.Первую линию обороны протяженностью 200 км в Херсонской области сейчас строят вдоль побережья Днепра. К строительству второй линии, к западу от Херсона, только приступают.По сообщениям региональных СМИ, всего на строительстве фортификационных объектов в Херсонской области задействовано около сотни человек и десяток компаний. Учитывая протяженность, сотня работников вряд ли сможет оперативно справиться со строительством двух линий укреплений, но для украинских чиновников в этом деле главное – освоение бюджета.

https://ukraina.ru/20240402/1054250792.html

https://ukraina.ru/20240401/1054185276.html

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