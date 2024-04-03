"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями
04:30 03.04.2024 (обновлено: 10:08 03.04.2024)
Украинские граждане оболванены злобной неонацистской пропагандой и до смерти запуганы киевскими властями. Практически все солдаты ВСУ сдаются сами или попадают в плен в результате негативных для них боестолкновений с более мощной и эффективной армией России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Радиостанция "Вести FM" ранее передала аудиоинтервью с военнопленным ВСУ, который заявил российским следователям, что Владимир Зеленский и власти страны шлют людей "на убой" — тем самым осуществляя "геноцид, в том числе украинских военнослужащих".
Крайне плохое отношение со стороны ВСУ проявляется к украинским солдатам и в том, что часто их вообще лишают нормальной еды. Сутками нет питьевой воды и предметов личной гигиены, рассказал политолог.
Практически все солдаты ВСУ, сдаются сами или попадают в российский плен (индивидуально или коллективно) в результате негативных для них боестолкновений с более мощной и эффективной армией России, добавил он.
"То есть они осознанно сдаются целыми воинскими подразделениями, да еще и под видеозапись с соответствующими обращениями, заявляют о неуважении преступной киевской хунты и к солдатам, и к обычным людям", - подчеркнул Козин.
Что касается возможного бунта или просто гражданского неповиновения, то мне представляется, что этого на данном этапе не произойдет. Украинские граждане оболванены злобной неонацистской пропагандой и до смерти запуганы киевскими властями, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру
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