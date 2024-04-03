"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями - 03.04.2024 Украина.ру
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"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями
"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями - 03.04.2024 Украина.ру
"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями
Украинские граждане оболванены злобной неонацистской пропагандой и до смерти запуганы киевскими властями. Практически все солдаты ВСУ сдаются сами или попадают в плен в результате негативных для них боестолкновений с более мощной и эффективной армией России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-04-03T04:30
2024-04-03T10:08
новости
россия
владимир зеленский
всу
потери
киевский режим
пропаганда
солдаты
украинцы
плен
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Радиостанция "Вести FM" ранее передала аудиоинтервью с военнопленным ВСУ, который заявил российским следователям, что Владимир Зеленский и власти страны шлют людей "на убой" — тем самым осуществляя "геноцид, в том числе украинских военнослужащих".Крайне плохое отношение со стороны ВСУ проявляется к украинским солдатам и в том, что часто их вообще лишают нормальной еды. Сутками нет питьевой воды и предметов личной гигиены, рассказал политолог.Практически все солдаты ВСУ, сдаются сами или попадают в российский плен (индивидуально или коллективно) в результате негативных для них боестолкновений с более мощной и эффективной армией России, добавил он.Что касается возможного бунта или просто гражданского неповиновения, то мне представляется, что этого на данном этапе не произойдет. Украинские граждане оболванены злобной неонацистской пропагандой и до смерти запуганы киевскими властями, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир зеленский, всу, потери, киевский режим, пропаганда, солдаты, украинцы, плен, вс рф, сво
Новости, Россия, Владимир Зеленский, ВСУ, потери, киевский режим, пропаганда, солдаты, украинцы, плен, ВС РФ, СВО

"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями

04:30 03.04.2024 (обновлено: 10:08 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
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Украинские граждане оболванены злобной неонацистской пропагандой и до смерти запуганы киевскими властями. Практически все солдаты ВСУ сдаются сами или попадают в плен в результате негативных для них боестолкновений с более мощной и эффективной армией России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Радиостанция "Вести FM" ранее передала аудиоинтервью с военнопленным ВСУ, который заявил российским следователям, что Владимир Зеленский и власти страны шлют людей "на убой" — тем самым осуществляя "геноцид, в том числе украинских военнослужащих".
Крайне плохое отношение со стороны ВСУ проявляется к украинским солдатам и в том, что часто их вообще лишают нормальной еды. Сутками нет питьевой воды и предметов личной гигиены, рассказал политолог.
Практически все солдаты ВСУ, сдаются сами или попадают в российский плен (индивидуально или коллективно) в результате негативных для них боестолкновений с более мощной и эффективной армией России, добавил он.
"То есть они осознанно сдаются целыми воинскими подразделениями, да еще и под видеозапись с соответствующими обращениями, заявляют о неуважении преступной киевской хунты и к солдатам, и к обычным людям", - подчеркнул Козин.
Что касается возможного бунта или просто гражданского неповиновения, то мне представляется, что этого на данном этапе не произойдет. Украинские граждане оболванены злобной неонацистской пропагандой и до смерти запуганы киевскими властями, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:00
Владимир Орлов: Россия не защитит "Алабугу" от украинских дронов, живя по принципу кота МатроскинаВ "Алабуге" был атакован важный объект по производству военных беспилотников. НПЗ для нас тоже критически важны. Если у нас сейчас вдруг не будет производиться 95-й бензин и встанет половина автопарка, это тоже будет очень плохо
 
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