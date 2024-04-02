https://ukraina.ru/20240402/1054262279.html

За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский

За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский - 02.04.2024 Украина.ру

За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский

Вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский в эфире Украина.ру рассказал о том, что из опыта Великой Отечественной можно и... Украина.ру, 02.04.2024

2024-04-02T16:58

2024-04-02T16:58

2024-04-02T16:58

видео

сво

спецоперация

одесса

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

николаев

приднестровье

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Вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский в эфире Украина.ру рассказал о том, что из опыта Великой Отечественной можно и нужно использовать в ходе специальной военной операции, как изменит конфликт на Украине прямое вмешательство войск НАТО и почему освобождение Одессы нашими войсками станет крахом для киевского режима.00:27 – военная операция по освобождению Николаева, Одессы и Приднестровья;04:21 – о масштабных танковых сражениях: возможны ли они в наши дни?06:48 – о ценности человеческой жизни и о применении ядерного оружия;10:02 – как изменится СВО в случае прямого вмешательства войск НАТО в конфликт на Украине?15:15 – чем полезен опыт Великой Отечественной в конфликте на Украине?18:45 – о боеспособности российских вооружённых сил;22:28 – о причинах продолжающегося упорного сопротивления ВСУ;22:53 – что усилит антивоенные настроения на Украине?28:15 – когда перелом в боях на Украине станет очевиден всем?31:43 – как нужно наступать на Одессу?*Во время интервью упоминается запрещённая в РФ организация УПА

одесса

украина

россия

николаев

приднестровье

германия

сша

запад

чечня

сирия

армия

курск

харьков

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