За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский - 02.04.2024 Украина.ру
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За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский - 02.04.2024 Украина.ру
За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
Вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский в эфире Украина.ру рассказал о том, что из опыта Великой Отечественной можно и... Украина.ру, 02.04.2024
2024-04-02T16:58
2024-04-02T16:58
видео
сво
спецоперация
одесса
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
николаев
приднестровье
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Вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский в эфире Украина.ру рассказал о том, что из опыта Великой Отечественной можно и нужно использовать в ходе специальной военной операции, как изменит конфликт на Украине прямое вмешательство войск НАТО и почему освобождение Одессы нашими войсками станет крахом для киевского режима.00:27 – военная операция по освобождению Николаева, Одессы и Приднестровья;04:21 – о масштабных танковых сражениях: возможны ли они в наши дни?06:48 – о ценности человеческой жизни и о применении ядерного оружия;10:02 – как изменится СВО в случае прямого вмешательства войск НАТО в конфликт на Украине?15:15 – чем полезен опыт Великой Отечественной в конфликте на Украине?18:45 – о боеспособности российских вооружённых сил;22:28 – о причинах продолжающегося упорного сопротивления ВСУ;22:53 – что усилит антивоенные настроения на Украине?28:15 – когда перелом в боях на Украине станет очевиден всем?31:43 – как нужно наступать на Одессу?*Во время интервью упоминается запрещённая в РФ организация УПА
одесса
украина
россия
николаев
приднестровье
германия
сша
запад
чечня
сирия
армия
курск
харьков
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За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский

16:58 02.04.2024
 
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Вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский в эфире Украина.ру рассказал о том, что из опыта Великой Отечественной можно и нужно использовать в ходе специальной военной операции, как изменит конфликт на Украине прямое вмешательство войск НАТО и почему освобождение Одессы нашими войсками станет крахом для киевского режима.

00:27 – военная операция по освобождению Николаева, Одессы и Приднестровья;
04:21 – о масштабных танковых сражениях: возможны ли они в наши дни?
06:48 – о ценности человеческой жизни и о применении ядерного оружия;
10:02 – как изменится СВО в случае прямого вмешательства войск НАТО в конфликт на Украине?
15:15 – чем полезен опыт Великой Отечественной в конфликте на Украине?
18:45 – о боеспособности российских вооружённых сил;
22:28 – о причинах продолжающегося упорного сопротивления ВСУ;
22:53 – что усилит антивоенные настроения на Украине?
28:15 – когда перелом в боях на Украине станет очевиден всем?
31:43 – как нужно наступать на Одессу?

*Во время интервью упоминается запрещённая в РФ организация УПА
 
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