https://ukraina.ru/20240402/1054257849.html

Прибалтийская агрессия против американского миролюбия

Прибалтийская агрессия против американского миролюбия - 02.04.2024 Украина.ру

Прибалтийская агрессия против американского миролюбия

В начале прошлой недели Вашингтон посетили главы МИД государств Прибалтики. Цель – убедить власти США выделить военную помощь режиму Зеленского

2024-04-02T16:13

2024-04-02T16:13

2024-04-02T16:13

украина

нато

россия

конфликт

война

прибалтика

дипломатия

переговоры

мнения

вооруженные силы украины

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил: "Украина борется не только за собственную свободу. Она сражается вместо нас". В США же к эскалации конфликта относятся без восторга.Критическая позиция по отношению к партии войны нашла своё отражение в статье политолога Алекса Литтла, опубликованной в журнале Responsible Statecraft. Литтл работает в Институте ответственного государственного управления Куинси (среди его учредителей – фонды Сороса*, Форда, Рокфеллера и др.). Эксперты института, как правило, выступают за политико-дипломатическое решение украинского кризиса.Статья в основном посвящена изложению позиции прибалтийских министров, которые, естественно, выступают за войну до последнего украинца. Литтл к этой позиции относится резко критически.Тезисы его следующие:- "У Украины нет шансов нанести России полное поражение".Судя по контексту, под "полным поражением" понимается смена власти в России. Причём имеется в виду, разумеется, не прямая замена власти вооружённой силой Украины (это смешно), а провоцирование внутренней нестабильности, которая уже может привести к смене власти – обычно в таких случаях ссылаются на опыт 1917 года (хотя тогда революция произошла за год до неизбежной победы).- "У Украины заканчиваются войска. Средняя нехватка личного состава в бригадах составляет 25%, и ВСУ едва ли смогут мобилизовать необходимое количество людей, чтобы нивелировать преимущество России в живой силе".На самом деле тут ситуация не столь определённая – у России нет превосходства в живой силе. По украинским оценкам ВСУ (точнее – "силы обороны", включающие также воинские части МВД) превосходят привлечённые к СВО российские войска примерно в два – два с половиной раза. Потому речь идёт не о нивелировании преимущества, а о создании уставного преимущества для ведения успешного наступления (минимум трёхкратного). Человеческого ресурса для этого хватает.- "Украина оказалась на грани демографической катастрофы, которая поставит под угрозу будущее страны после окончания боевых действий".Совершенно непонятно, почему будущее Украины должно беспокоить глав МИД Прибалтики, да даже и институт Куинси.- "Именно расширение НАТО раздуло пламя российского национализма и экспансии. (…) Расширение НАТО дало российским националистам повод сплотиться, укрепив их веру в то, что на кону стоят национальные интересы Москвы".Не видим, что можно было бы возразить."Агрессивная стратегия — не лучший путь вперёд для альянса. Расширение членской базы отнюдь не повысит безопасность участников. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перечеркнуло давний нейтралитет, благодаря которому обе страны стали процветающими демократиями. Кроме того, граница НАТО с Россией удлинилась более чем на 1 300 километров. Дальнейшее расширение (включая потенциальное членство для Украины), принесёт больше вреда, чем пользы".Отметим, что тут автор пытается изгонять бесов именем Вельзевула. Если бы НАТО действительно была бы оборонительным альянсом демократических стран, тогда эти аргументы имели бы смысл. Но мы знаем, что всё обстоит не совсем так.Как минимум, НАТО никогда не была оборонительным союзом, а увеличение длины границы с Россией создаёт дополнительные возможности для решения наступательных военно-стратегических задач.Риски, связанные с возможной негативной реакцией России при реализации планов расширения альянса, наверняка не только учитывались, но даже и были в какой-то степени целью расширения. Гораздо более удобно объединяться против врага явного, чем предполагаемого, для чего предполагаемого врага стоило бы спровоцировать на ужесточение позиции.Отметим, что приём в состав НАТО государств Прибалтики никаких разумных целей в контексте "оборонительного альянса демократических стран" не мог иметь в принципе."Более того, агрессивная силовая позиция НАТО под началом США не может служить ключевым звеном стратегии “сдерживания” России. Несмотря на способность адаптироваться на протяжении всего конфликта, Россия всё ещё далека от своих максималистских целей по подчинению всей Украины и превращению её в вассальное государство. Цели США в Европе исторически были контргегемонистскими. Нынешние же реалии говорят о том, что ни одно европейское государство не в состоянии утвердиться на континенте в качестве гегемона. Таким образом у России практически нет шансов победить НАТО обычными средствами".Мы даже не говорим о том, что результатом "контргегемонистской" политики США стало как раз получение гегемонии над Европой. Но это ладно – двоемыслия никто не отменял. Дело в другом.Если у России нет шансов победить НАТО, то разве это не является поводом для того, чтобы продолжать агрессивную политику против России? Автор этого не пишет, но его логика может быть понятна только в том случае, если он считает нормальной ситуацией не победу над Россией, а сохранение баланса равновесия между Россией и НАТО в Европе. Причём внеблоковый статус Украины является элементом этого равновесия."Вашингтон и Киев должны пойти путем дипломатии, чтобы сберечь суверенитет Украины, избегая при этом прямого конфликта между НАТО и Москвой. У России есть свои причины усесться за стол переговоров, учитывая, что Москва стремится создать “демилитаризованную зону” и добивается молчаливого согласия Запада на российский контроль над Крымом и Донбассом, а также легитимной роли для себя в системе безопасности Европы. Однако Киеву и союзникам не следует мешкать на этом пути, поскольку со временем рычагов воздействия у Украины неизбежно поубавится".Отметим, что предлагаемый Литтлом вариант, судя по всему, полностью устраивает Россию:- у России нет планов быть втянутой в прямой конфликт с НАТО (тем более, что в непрямой конфликт она уже втянута, и цена этого оказалась чрезвычайно большой);- у России не было планов ликвидации суверенитета Украины;- Россия действительно стремится к созданию демилитаризованной зоны. Причём Литтл говорит о том, о чём российские дипломаты стараются молчать – после Украины встанет вопрос о создании демилитаризованной зоны также на Северо-Западе, а потому о переговорах с Россией надо задуматься и Прибалтике;- Россию вполне устроило бы "молчаливое согласие" Запада на присоединение новых территорий – ожидать признания юридического было бы неразумно;- Россия с самого начала требовала для себя "легитимной роли в системе безопасности Европы".***В целом мнение Литтла представляется даже чрезмерно пророссийским – фактически он выступает за принятие российских требований. Насколько можно понять, столь существенные уступки России в Европе предполагают компромисс не в нынешнем конфликте, а в более широкой геополитической перспективе, которую эксперт не освещает – можно только предполагать, что речь идёт о переносе фокуса внимания США в Юго-Восточную Азию.Разумеется, статья Литтла – только экспертное мнение, к тому же выглядящее чрезмерно радикальным для западного общественного мнения. Но уже само по себе появление таких материалов показывает, что экспертные круги США не исключают компромисса.* - признан в России нежелательной организацией

https://ukraina.ru/20240209/1053184272.html

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