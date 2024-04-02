https://ukraina.ru/20240402/1054257138.html

Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам

Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам - 02.04.2024 Украина.ру

Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам

Утром 2 апреля 2024 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт" в Елабуге (Татарстан) и общежитие на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", которая находится рядом в 10 километрах.

2024-04-02T15:20

2024-04-02T15:20

2024-04-02T15:20

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А "Алабуга" — это зона промышленно-производственного типа, расположенная в 10 километрах от Елабуги. Ее основали в 2006 году. Ее общая площадь составляет примерно 4000 га, из которых 2000 уже занято. На ее территории находятся более 30 резидентов, около 20 — в процессе производства. Резиденты заняты в самых разных сегментах: Kastamonu занимается производством МФД плит, Sisecam делает автомобильные стекла, Air Liquide поставляет технические газы, еще один завод производит автомобиль премиального класса "Аурус" стоимостью 30–40 млн руб. Да-да, тот, который так любит президент России Владимир Путин. И не исключено, что потому по "Алабуге" и били, это украинский неонацистский почерк – делать все символично и нарочито.А военный корреспондент Александр Коц обратил внимание и на это: "Ну и снова о тяге Украины и британцев к символизму. Налет дронов в Татарстане они организовали в годовщину гибели Владлена Татарского (2 апреля 2023 года – Авт.). Конечно, они бы устроили это атаку и без привязок к дате. Но сегодняшний день, уверен, был выбран не случайно. Значит Макс и после смерти не дает покоя".В ОЭЗ находится и учебный центр-колледж "Алабуга политех" с общежитием, по которому и ударили дроны. Там и пострадали семеро студентов, среди которых двое 17-летних подростков, получивших ранения легкой или средней степени тяжести.Параллельно БПЛА атаковали Нижнекамск, целясь, скорее всего, в его главное предприятие -- "Нижнекамскнефтехим". И таким образом осуществляя обещанное руководителями украинского неонацистского режима уничтожение объектов нефтеперерабатывающей промышленности России. Чтобы те, значит, не снабжали российские войска, проводящие спецвоенную операцию (СВО) в Украине, горючим и всем прочим, необходимым для успешных боевых действий. Атаки на другие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России были и прежде, и, как писали некоторые обозреватели и специалисты, переработка нефти даже сокращалась существенно.Агентство Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный источник, знакомый с российской отраслевой статистикой, сообщает, что в этом году украинские дроны уже атаковали 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов и два завода поменьше, выведя из строя нефтеперерабатывающие мощности в размере 480–900 тыс баррелей в день (б/д).Например, на долю ПАО "Роснефть" пришлось более половины общего сокращения объемов нефтепереработки в России за прошедшую неделю после того, как в начале марта были атакованы два ее основных объекта. Объем первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ, пострадавшем 13 марта сего года, упал более чем на 160 тыс. б/д 14–20 марта, что примерно на 63% ниже, чем в среднем за первые 13 дней марта. А сызранский завод "Роснефти", тоже подвергшийся нападению, сократил объемы переработки нефти примерно на 62 тыс. б/д за тот же период (примерно на 67%).А НПЗ Норси "Лукойла", пострадавший от удара беспилотника 12 марта, сократил суточные темпы переработки нефти более чем на 91 тыс. б/д, или на 36%.Спецы утверждают, что фактическое же сокращение общего объема переработки нефти меньше, поскольку другие предприятия, не подвергшиеся атакам, увеличили свою производительность, чтобы обеспечить достаточные объемы. Но сам факт того, что Украина больно бьет по, извините за тавтологию, болевым точкам России у нее в тылу, остается фактом. И печальным.И вот удар по Елабуге и Нижнекамску с той же целью. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что серьезных разрушений нет и технологический процесс предприятий не нарушен. Но по-любому это первый удар по Татарстану, и так далеко от Украины.А в том, что прилетели украинские дроны, сомневаться почти не приходится. И дело не в том, что, как пишут украинские СМИ, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины уже заявило о своей причастности к этой атаке. Спецы уже определили, что, скорее всего, удары были нанесены дронами UJ-22 Airborne, дальность полета которых составляет порядка 800 километров, а грузоподъемность взрывчатки не менее 20 килограммов.А UJ-22 Airborne — это многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, который был разработан украинской компанией "UKRJET" и используется ВСУ с 2020 года. Он обладает вполне внушительными характеристиками: длина — 330 см, размах крыльев — 460 см, максимальный радиус действия в управляемом режиме — 100 км, максимальный радиус действия в автономном режиме — 800 км, максимальная длительность полета — 7 часов, максимальная скорость — 160 км/ч, крейсерская скорость — 120 км/ч, минимальная высота полета — 50 м, максимальная высота полета — 6000 м.Вот потому-то, утверждают знатоки, дроны эти могли прилететь незамеченными откуда угодно, но только не с территории Украины – расстояние слишком большое. Но это вряд ли может утешить, так как становится понятно, что дроны могли запустить с российской территории либо диверсанты, либо разбуженные для такого дела "спящие" агенты Украины из числа навербованных за деньги предателей.И гендиректор "Алабуга" Тимур Шагивалеев уже сообщил, что беспилотники, атаковавшие общежития, были оснащены оборудованием стран НАТО.Это и позволило политобозревателю Андрею Перле в комментарии ресурсу "Царьград" утверждать: "Мирного тыла больше нет. И пока они там, по ту сторону ленточки, живы - его не будет. Снова и снова нужно напоминать: не летают беспилотники от Днепра до Елабуги. Нету таких беспилотников. А вражеская агентура есть. И состоит она из идиотов, польстившихся на легкие деньги, не наученных в школе Родину любить. И из "гендерных активистов", "освободителей", страдальцев по Навальному*, внутренних эмигрантов. Чистки нужны. Ни идиотов, ни "освободителей" перевоспитать нельзя".И если с Перлой согласиться и таки предположить, что БПЛА в Татарстан из Украины незамеченными прилететь не могли, то речь идет:- либо о заранее или специально засланных в Россию диверсантах;- либо действительно об активированных шпионах и предателях, которых "разбудили" и задействовали против России;- какие-то местные террористические ячейки, объединенные идеей ненависти к современной России;- либо о случайных, неустойчивых разумом и моралью гражданах, которых заставили совершать преступления шантажом, обманом или банальным подкупом.А как дроны и взрывчатка попали из Украины в Россию? А очень просто. Украина.ру в статье "Святой гексоген: Украина готовила россиянам кровавую Пасху" рассказала о том, как накануне атаки на "Алабугу" сотрудники ФСБ пресекли ввоз в Россию пытались ввезти православные иконы и церковную утварь, в которых было спрятано 27 самодельных бомб, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности (отменнейшего гексогена мощностью в полтора раза больше тротила), 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Криминалисты пояснили: кроме того, в иконах нашли комплекты для сборки самодельных взрывных устройств, а сборка подобного устройства занимает считанные минуты. пояснил криминалист. Как говорится, стреляй и взрывай – не хочу. А начальник отдела криминалистов МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский добавил: "Массы изъятого взрывчатого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома".И шел это груз смерти по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Конкретно -- из Киева в Москву. Но этот груз был перехвачен. А сколько прошло таких "закладок" проникло на территорию России, кто ответит?А то, что антироссийски настроенных граждан будут активировать и всевозможных диверсантов-подрывников туда засылать, сомневаться не приходится. За спиной украинских вдохновителей и организаторов терактов на территории России однозначно стоит Запад, который не снял свою главную задачу – нанести стратегическое поражение России. Не мытьем, так катаньем. Не снаружи, так изнутри. Не войной, так террором.И сегодня главным инструментом в выполнении этой задачи избрана и "работает" Украина. Сегодня ее юзают по трем главным трекам:- во-первых, заставляют воевать в СВО буквально до последнего, "мясными штурмами" заполняя время, необходимое Западу, чтобы на полную силу запустить свои ВПК и начать помогать Украине в прежних объемах для войны с Россией с новой силой. Для этого Западу нужен, как минимум, год;- во-вторых, поскольку Украина терпит поражение и теряет стратегическую инициативу в зане СВО, террор на территории России в ее глубоком тылу становится главным с вспомогательным средством воздействия на российскую армию и на общество. Ей и избрали террор главным дополнением к ведению боевых действий на фронтах СВО. Цель – вызвать недовольство россиян своей властью изнутри. Вот потому-то за всеми терактами в России и стоит Украина – ей так приказали;- в-третьих, два первых терка должны привести к третьему -- ожидаемой передышке в виде начала переговоров о мире или перемирии, о чем давно намекает Запад и вроде бы даже согласен президент Украины Владимир Зеленский. И выбора у него нет. Для него конец войны – это персональный закат карьеры, а то и вообще жизни. Но и отказаться от переговоров о мире он тоже не может – его уконтрапупят и заменят на более исполнительного и лояльного политхолуя очень быстр. Вот Зеленский и лавирует, пока может и как может.Одно огорчает: так уж получается, что Западу объективно выгодны сегодня телодвижения по всем трекам. И по отдельности, и параллельно. Противостоять им окончательно Россия сможет одним способом – когда нанесет поражение Украине в СВО и вынудит ее к безоговорочной капитуляции. С демилитаризацией, денацификацией и обеспечением российской безопасности на украинском направлении.Но даже в этом случае если Украина достанется России, как геополитический трофей, то в таком разобранном и разрушенном виде, что еще долгое время будет отвлекать на себя и средства, и ресурсы, и внимание. И объективно будут тормозить российский взлет и развитие. И на это тоже коварный, но вполне прагматичный и заранее продуманный расчет Запада, умеющего мастырить поганки другим вдолгую.Но разве Россия впервые сталкивается с таким вызовом? В помощи другим залог ее побед.*иностранный агент

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украина, россия, теракт, сво, нпз, bloomberg, запад, бпла, владимир зеленский, владимир путин, александр коц, роснефть