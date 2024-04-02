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Святой гексоген: Украина готовила россиянам кровавую Пасху

Святой гексоген: Украина готовила россиянам кровавую Пасху - 02.04.2024 Украина.ру

Святой гексоген: Украина готовила россиянам кровавую Пасху

Во вторник, 2 апреля, сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ. Спрятаны они были с особым цинизмом – в иконы и церковную утварь. Очередное преступление киевского режима – за гранью добра и зла, полагают в Русской православной церкви

2024-04-02T11:06

2024-04-02T11:06

2024-04-02T11:06

эксклюзив

пасха

украина

икона

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терроризм

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Опасный грузПочти три десятка взрывных устройств пытались ввезти в РФ из Европы под видом икон и церковной утвари, говорится в сообщении Федеральной службы безопасности. Взрывоопасный груз был выявлен на границе в Псковской области.Как отметил начальник регионального экспертно-криминалистического центра МВД Дмитрий Белоцерковский, спрятанное в иконах взрывчатое вещество – гексоген. Это белый кристаллический порошок без запаха, сильнейшее взрывчатое вещество, которое по своим разрушительным свойствам превосходит тротил."Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - рассказал эксперт-криминалист.Белоцерковский добавил, что в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые спецподразделениями для совершения диверсий.Следователи установили, что автомобиль с этим грузом стартовал в Киеве, доехал до города Черновцы, где взрывчатку перегрузили в белый Mercedes Sprinter, на котором злоумышленники пересекли границу с Румынией. Там их ждал водитель, которому выдали пакет документ и отправили дальше по маршруту. Этот водитель в итоге был задержан на российской границе.На видео он рассказал, что сопровождал груз с территории Румынии, беспрепятственно проехав с этими иконами через нескольких стран, где ничего подозрительного не обнаружили. Конечной точкой груза должна была быть Москва.Заведено уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.В ФСБ подчеркнули, что все причастные к этому преступлению, включая граждан других государств, будут установлены, объявлены в розыск и привлечены к ответственности.Путь террораСлучай под Псковом – показательный. В нем проявилась вся террористическая и антихристианская суть нынешнего режима на Украине.На прошлой неделе в интервью глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал, что руководимая им спецслужба стоит за резонансными терактами и убийствами в РФ последних лет.Официально он не стал прямо брать ответственность за убийства военкора Владлена Татарского, экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, покушение на писателя Захара Прилепина, взрыв на Крымском мосту, однако рассказал детали этих преступлений.В МИД РФ назвали саморазоблачение Малюка признанием Киевом своей причастности к осуществлению террористических актов."МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Ранее российские власти заявили о причастности Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта, в ходе которого радикальными исламистами были убиты более 140 человек.Теракт на ПасхуПосле Евромайдана 2014 года на Украине началось постепенное наступление государства на Украинскую православную церковь Московского патриархата, которое усилилось после начала СВО.Использование иконы как бомбы вписывается в логику борьбы киевского режима с каноническим православием, которую ведут те люди, для которых нет ничего святого, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.По его словам, вера в Бога призвана объединять и "оставлять пространство для будущего мира даже тогда, когда идет война".Журналист ВГТРК, вице-спикер Московской городской Думы Андрей Медведев полагает, что Украина могла планировать теракты на Пасху."Взрывные устройства, замаскированные под иконы. То есть, можно предположить, что ГУР Украины готовил серию терактов на Пасху. Ну а иначе зачем прятать СВУ именно так. Вам кажется, что такое невозможно? Массовые теракты в храмах?" - написал он у себя в телеграм-канале.Версию о возможной подготовке Украины терактов на Пасху поддержал российский блогер Сергей Колясников."Это говорит о том, что ГУР Украины под покровительством и с одобрения НАТО готовил в России массовый террористический акт на Пасху, в 27 православных храмах. В момент максимальной их посещаемости гражданским населением, стариками, женщинами и детьми", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.По мнению блогера, с Украиной "пора кончать", договариваться сейчас там не с кем и не о чем.

https://ukraina.ru/20230901/1049093929.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, пасха, украина, икона, церковь, терроризм, теракт, фсб, россия, сбу