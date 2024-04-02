https://ukraina.ru/20240402/1054254064.html

Сдавшиеся украинцы, нехватка боеприпасов, дело на экс-советника ОП. Главное на Украине на 13:00 2 апреля

Сдавшиеся украинцы, нехватка боеприпасов, дело на экс-советника ОП. Главное на Украине на 13:00 2 апреля - 02.04.2024 Украина.ру

Сдавшиеся украинцы, нехватка боеприпасов, дело на экс-советника ОП. Главное на Украине на 13:00 2 апреля

Украина.ру, 02.04.2024

2024-04-02T13:00

2024-04-02T13:00

2024-04-02T16:29

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Украинцы не хотят воевать в ВСУ и готовы на территориальные уступки. На Украине звучит воздушная тревога, у Киева заканчиваются боеприпасы. Экс-советника Офиса Зеленского заподозрили в присвоении денегПрезидент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал, что только около восьми процентов граждан Украины готовы брать в руки оружие и сражаться в рядах украинских войск.В ВСУ давно не хватает бойцов: их ряды существенно поредели, оставшиеся мужчины предпочитают скрываться от мобилизации.С февраля 2022 года власти страны ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.На днях заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, указал, что число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек.При этом, по словам того же Паниотто, число противников территориальных уступок на Украине снижается.Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, согласно которым число жителей Украины, выступающих за территориальные уступки в пользу России для достижения мирных переговоров, с мая 2023 года выросло на девять процентов - до 19 процентов."Показатель тех, кто против территориальных уступок, уменьшается. Сначала было 85 процентов, в октябре 2023 года – 80, в декабре 74 процента – против любых территориальных уступок. Но опять же, все зависит от того, какие и как именно сформированы варианты", - сказал Паниотто.Недавно президент Украины впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы".В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе украинского государства следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией.Провалы ВСУДнем во вторник в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – 12.02.В Кировоградской области был поврежден объект энергетики, там произошел пожар, сообщил во вторник глава областной администрации Андрей Райкович в своем телеграм-канале.Позже министерство энергетики Украины информировало, что в Кировоградской области произошло возгорание оборудования на одной из высоковольтных подстанций.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Украина испытывает проблемы с боеприпасами.По словам депутата, за прошедшие сутки было подавлено более 150 беспилотников.Американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов, заверил, что Украина вместе с союзниками заранее прорабатывает планы полетов беспилотников, которые пытаются атаковать объекты на территории России."Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", - приводит телеканал слова источника.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики, заявил, что США не поощряют украинские удары по России. Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики.Преступление экс-советника Офиса ЗеленскогоСпециализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о задержании группы во главе с экс-советником Офиса Зеленского, задержанных подозревают в присвоении почти 95 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов."Разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины… деятельность которой привела к завладению 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения. Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами "Украинской железной дороги", - говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.По его информации, руководитель группы в июне – декабре 2022 года через подконтрольных должностных лиц "Украинской железной дороги" "обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов". Поставки шли по завышенной стоимости.В ведомстве добавили, что руководитель, соорганизатор и два участника группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Имя экс-советника офиса Зеленского ведомство не сообщает.Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале написал, что речь идет об Артеме Шило.По данным из открытых источников, он с 2012 года работал в СБУ, откуда его уволили в 2021 году. После этого он год был советником в офисе Зеленского.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.Также Зеленский отменил выборы президента на Украине, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае.По сути, после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, он станет самозванцем, изданные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.По его словам, в конституции Украины четко прописано, что срок полномочий президента - пять лет, возможность продлить полномочия в случае введения военного положения предусмотрена только для Верховной Рады.Ранее депутат Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что Офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока его полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения. Тем не менее 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.Тот же президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто указывал, что уровень доверия украинцев к Зеленскому значительно снизился, и его рейтинг может продолжить падать.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240402/1054248758.html

https://ukraina.ru/20240401/1054231137.html

https://ukraina.ru/20240401/1054226078.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, николай азаров, вооруженные силы украины, верховная рада, госдума, выборы, кража, беспилотники, боеприпасы