Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054252592.html
Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах
Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах - 02.04.2024 Украина.ру
Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах
Весной 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили города Одессу и Николаев. Одесская наступательная операция продлилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года. В результате были разгромлены 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Враг потерял около 27 тысяч человек убитыми и 11 тысяч пленными, а также более 440 танков и штурмовых орудий
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:00
интервью
одесса
николаев
мариуполь
владимир путин
вооруженные силы украины
александр полищук
дроны
десант
бтр-82
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_010ac91bc67509807d6b545e5e48097e.jpg
- Александр, Владимир Путин не единожды называл Одессу и Николаев русскими городами. Известно, что сейчас ВСУ создают линию обороны в Одесской области. Лобовое сравнение двух военных конфликтов неблагодарное дело, но как опыт генерала армии Родиона Малиновского и его бойцов и командиров в тех боях мог бы помочь нашим военным?- Никак. Доблести нашим войскам и так хватает, а военная мысль и условия конфликта в разы отличаются от того, что происходило 80 лет назад. Прежним осталось только значение авиации и артиллерии. Даже столь нужные пехоте танки вынуждены действовать по новым канонам. Интересно, что все меняется настолько стремительно, что действовать не только как 80 лет назад, но даже как в 2022 году в Мариуполе невозможно. Мариуполь - плод молниеносного удара в начале СВО, ставшего успешным в том числе и из-за внезапности. Сейчас этого фактора нет. Поэтому, я думаю, наше командование, как и прежде, будет сносить врага артой, бомбами и дожимать штурмовыми группами, усиленными танками.Это очень хороший способ, его лишь надо усилить одной новаторской идеей. Вместе с БМП, БТР и БМД нам при штурме нужны ШМП (штурмовые машины пехоты) с тяжелой толстой танковой броней, встроенным в конструкцию машины минным тралом, необитаемыми орудийными башнями сверху, типа тех что уже есть на БТР-82 и обитаемым десантным отделением внутри на 6-8 человек.Основная функция такой машины - довезти десант до позиции, поддержать его шквалом пушечного и пулеметного огня и главное - остаться с десантом на позиции. То есть въехать на вражеский опорник, лупить во все стороны из 12,7 и 30-мм стволов, а главное - служить укрытием для нашей пехоты в случае налета вражеских дронов и артогня противника.Сейчас все наши бронемашины не выдерживают прилет снаряда и FPV-дрона, поэтому, высадив десант, они порой вынуждены отходить или быстро выводятся из строя противником. ШМП должны выдерживать и дроны, и артогонь. Грубо говоря, машина должна позволить десанту вернуться в нее и вызвать огонь своей же артиллерии по контратакующему противнику, самим находясь в относительной безопасности.Гусеничное шасси танков вполне живучее, минные тралы у нас есть, а танковый двигатель вполне потянет бронекорпус в 150-200 миллиметров танковой брони, ведь на этой машине не будет танковой башни, которая берет на себя 18-20 тонн веса. Мне кажется, что концепция данной машины, как минимум, заслуживает внимания наших военных и конструкторов.- Десант Константина Ольшанского сыграл огромную роль освобождение Николаева. Какой вам видится роль морских десантов в современной войне?- Десант Ольшанского почти весь погиб. Ничего хорошего в этом нет. Любой десант на первых порах имеет только легкое вооружение, а при нынешних средствах разведки и огневого поражения такой десант не прожил бы и пары часов. Максимальная разведка и снос врага огнем ─ вот залог успеха любой операции. При всем уважении к нашим десантникам, в 90% случаев все заканчивалось плохо и большими потерями.Напомню, что немцы дошли до Кавказа без морских десантов, да и немецкие порты мы все-таки брали танками и штурмовыми группами. Сейчас морской десант должен быть уровня не менее трех дивизий одновременно с массой крупнокалиберной артиллерии в поддержке и авиационным и вертолетным прикрытием 24/7. Если всего этого не будет, то лучше идти как идем... Огромные потери в новых "николаевских" десантах нам не нужны.- Согласны ли вы с тем, что в современной войне уровень обороны гораздо выше уровня техники прорыва? Как долго еще продержится такое соотношение?- Тут вот какое дело - непреодолимой оборонительной фортификации или инженерных сооружений нет. Залог любой обороны — это разведка, которая определяет направление удара, минные поля, которые замедляют движение и арта с FPV-дронами, которые выбивают броню и личный состав. Вот и все. Так вот нам удается выбить арту и уничтожить расчеты дронов после чего наши штурмы успешны, и мы идем вперед. Но что бы нам было легче, как я уже говорил ранее, нам и нужны штурмовые машины пехоты. Это позволит сохранить больше опытного личного состава для дальнейших боев.- Недавно Шойгу заявил о создании Днепровской речной флотилии. В годы Великой Отечественной войны катера флотилии участвовали в освобождении Украины, но как сейчас мы сможем использовать такие суда, ведь на стороне противника крутой правый берег Днепра и огромное количество дронов?- На всех кораблях будет ракетное и артиллерийское вооружение для нанесения ударов. Именно это основная функция этой флотилии - осуществлять огневую поддержку там, куда нельзя дотащить пушку. А десанты и высадки это уже по ситуации.
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20240401/1054238996.html
https://ukraina.ru/20240402/1054231793.html
одесса
николаев
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_337214ab2a9a8991ce9db6f11da5fa68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, одесса, николаев, мариуполь, владимир путин, вооруженные силы украины, александр полищук, дроны, десант, бтр-82, бмп, танки, артиллерия
Интервью, Одесса, Николаев, Мариуполь, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Александр Полищук, дроны, десант, БТР-82, БМП, танки, артиллерия

Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах

15:00 02.04.2024
 
© ugra-news.ruАлександр Полищук интервью
Александр Полищук интервью
© ugra-news.ru
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Весной 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили города Одессу и Николаев. Одесская наступательная операция продлилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года. В результате были разгромлены 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Враг потерял около 27 тысяч человек убитыми и 11 тысяч пленными, а также более 440 танков и штурмовых орудий
- Александр, Владимир Путин не единожды называл Одессу и Николаев русскими городами. Известно, что сейчас ВСУ создают линию обороны в Одесской области. Лобовое сравнение двух военных конфликтов неблагодарное дело, но как опыт генерала армии Родиона Малиновского и его бойцов и командиров в тех боях мог бы помочь нашим военным?
- Никак. Доблести нашим войскам и так хватает, а военная мысль и условия конфликта в разы отличаются от того, что происходило 80 лет назад. Прежним осталось только значение авиации и артиллерии. Даже столь нужные пехоте танки вынуждены действовать по новым канонам.
Интересно, что все меняется настолько стремительно, что действовать не только как 80 лет назад, но даже как в 2022 году в Мариуполе невозможно. Мариуполь - плод молниеносного удара в начале СВО, ставшего успешным в том числе и из-за внезапности. Сейчас этого фактора нет. Поэтому, я думаю, наше командование, как и прежде, будет сносить врага артой, бомбами и дожимать штурмовыми группами, усиленными танками.
Это очень хороший способ, его лишь надо усилить одной новаторской идеей. Вместе с БМП, БТР и БМД нам при штурме нужны ШМП (штурмовые машины пехоты) с тяжелой толстой танковой броней, встроенным в конструкцию машины минным тралом, необитаемыми орудийными башнями сверху, типа тех что уже есть на БТР-82 и обитаемым десантным отделением внутри на 6-8 человек.
Основная функция такой машины - довезти десант до позиции, поддержать его шквалом пушечного и пулеметного огня и главное - остаться с десантом на позиции. То есть въехать на вражеский опорник, лупить во все стороны из 12,7 и 30-мм стволов, а главное - служить укрытием для нашей пехоты в случае налета вражеских дронов и артогня противника.
Александр Полищук
5 мая 2023, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
Сейчас все наши бронемашины не выдерживают прилет снаряда и FPV-дрона, поэтому, высадив десант, они порой вынуждены отходить или быстро выводятся из строя противником. ШМП должны выдерживать и дроны, и артогонь. Грубо говоря, машина должна позволить десанту вернуться в нее и вызвать огонь своей же артиллерии по контратакующему противнику, самим находясь в относительной безопасности.
Гусеничное шасси танков вполне живучее, минные тралы у нас есть, а танковый двигатель вполне потянет бронекорпус в 150-200 миллиметров танковой брони, ведь на этой машине не будет танковой башни, которая берет на себя 18-20 тонн веса. Мне кажется, что концепция данной машины, как минимум, заслуживает внимания наших военных и конструкторов.
- Десант Константина Ольшанского сыграл огромную роль освобождение Николаева. Какой вам видится роль морских десантов в современной войне?
- Десант Ольшанского почти весь погиб. Ничего хорошего в этом нет. Любой десант на первых порах имеет только легкое вооружение, а при нынешних средствах разведки и огневого поражения такой десант не прожил бы и пары часов. Максимальная разведка и снос врага огнем ─ вот залог успеха любой операции. При всем уважении к нашим десантникам, в 90% случаев все заканчивалось плохо и большими потерями.
Напомню, что немцы дошли до Кавказа без морских десантов, да и немецкие порты мы все-таки брали танками и штурмовыми группами. Сейчас морской десант должен быть уровня не менее трех дивизий одновременно с массой крупнокалиберной артиллерии в поддержке и авиационным и вертолетным прикрытием 24/7. Если всего этого не будет, то лучше идти как идем... Огромные потери в новых "николаевских" десантах нам не нужны.
Ситуация в селе Никишино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Вчера, 18:01
Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с ЗападаВ последние дни на Западе звучит не просто очень много заявлений о тяжёлом положении ВСУ на поле боя – речь идёт о скором падении Украины, предотвратить которое, похоже, не способны ни США, ни Европа
- Согласны ли вы с тем, что в современной войне уровень обороны гораздо выше уровня техники прорыва? Как долго еще продержится такое соотношение?
- Тут вот какое дело - непреодолимой оборонительной фортификации или инженерных сооружений нет. Залог любой обороны — это разведка, которая определяет направление удара, минные поля, которые замедляют движение и арта с FPV-дронами, которые выбивают броню и личный состав. Вот и все.
Так вот нам удается выбить арту и уничтожить расчеты дронов после чего наши штурмы успешны, и мы идем вперед. Но что бы нам было легче, как я уже говорил ранее, нам и нужны штурмовые машины пехоты. Это позволит сохранить больше опытного личного состава для дальнейших боев.
Константин Залесский интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
05:27
Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" Россия для достижения целей СВО может использовать опыт Великой Отечественной войны. Не только в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником
- Недавно Шойгу заявил о создании Днепровской речной флотилии. В годы Великой Отечественной войны катера флотилии участвовали в освобождении Украины, но как сейчас мы сможем использовать такие суда, ведь на стороне противника крутой правый берег Днепра и огромное количество дронов?
- На всех кораблях будет ракетное и артиллерийское вооружение для нанесения ударов. Именно это основная функция этой флотилии - осуществлять огневую поддержку там, куда нельзя дотащить пушку. А десанты и высадки это уже по ситуации.
 
ИнтервьюОдессаНиколаевМариупольВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАлександр ПолищукдроныдесантБТР-82БМПтанкиартиллерия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Кулеба пожаловался, что Швейцария заморозила только 5% активов РФ – Киев "надеется на большее"
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
Лента новостейМолния