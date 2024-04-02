https://ukraina.ru/20240402/1054252592.html

Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах

Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах - 02.04.2024 Украина.ру

Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантах

Весной 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили города Одессу и Николаев. Одесская наступательная операция продлилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года. В результате были разгромлены 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Враг потерял около 27 тысяч человек убитыми и 11 тысяч пленными, а также более 440 танков и штурмовых орудий

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:00

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- Александр, Владимир Путин не единожды называл Одессу и Николаев русскими городами. Известно, что сейчас ВСУ создают линию обороны в Одесской области. Лобовое сравнение двух военных конфликтов неблагодарное дело, но как опыт генерала армии Родиона Малиновского и его бойцов и командиров в тех боях мог бы помочь нашим военным?- Никак. Доблести нашим войскам и так хватает, а военная мысль и условия конфликта в разы отличаются от того, что происходило 80 лет назад. Прежним осталось только значение авиации и артиллерии. Даже столь нужные пехоте танки вынуждены действовать по новым канонам. Интересно, что все меняется настолько стремительно, что действовать не только как 80 лет назад, но даже как в 2022 году в Мариуполе невозможно. Мариуполь - плод молниеносного удара в начале СВО, ставшего успешным в том числе и из-за внезапности. Сейчас этого фактора нет. Поэтому, я думаю, наше командование, как и прежде, будет сносить врага артой, бомбами и дожимать штурмовыми группами, усиленными танками.Это очень хороший способ, его лишь надо усилить одной новаторской идеей. Вместе с БМП, БТР и БМД нам при штурме нужны ШМП (штурмовые машины пехоты) с тяжелой толстой танковой броней, встроенным в конструкцию машины минным тралом, необитаемыми орудийными башнями сверху, типа тех что уже есть на БТР-82 и обитаемым десантным отделением внутри на 6-8 человек.Основная функция такой машины - довезти десант до позиции, поддержать его шквалом пушечного и пулеметного огня и главное - остаться с десантом на позиции. То есть въехать на вражеский опорник, лупить во все стороны из 12,7 и 30-мм стволов, а главное - служить укрытием для нашей пехоты в случае налета вражеских дронов и артогня противника.Сейчас все наши бронемашины не выдерживают прилет снаряда и FPV-дрона, поэтому, высадив десант, они порой вынуждены отходить или быстро выводятся из строя противником. ШМП должны выдерживать и дроны, и артогонь. Грубо говоря, машина должна позволить десанту вернуться в нее и вызвать огонь своей же артиллерии по контратакующему противнику, самим находясь в относительной безопасности.Гусеничное шасси танков вполне живучее, минные тралы у нас есть, а танковый двигатель вполне потянет бронекорпус в 150-200 миллиметров танковой брони, ведь на этой машине не будет танковой башни, которая берет на себя 18-20 тонн веса. Мне кажется, что концепция данной машины, как минимум, заслуживает внимания наших военных и конструкторов.- Десант Константина Ольшанского сыграл огромную роль освобождение Николаева. Какой вам видится роль морских десантов в современной войне?- Десант Ольшанского почти весь погиб. Ничего хорошего в этом нет. Любой десант на первых порах имеет только легкое вооружение, а при нынешних средствах разведки и огневого поражения такой десант не прожил бы и пары часов. Максимальная разведка и снос врага огнем ─ вот залог успеха любой операции. При всем уважении к нашим десантникам, в 90% случаев все заканчивалось плохо и большими потерями.Напомню, что немцы дошли до Кавказа без морских десантов, да и немецкие порты мы все-таки брали танками и штурмовыми группами. Сейчас морской десант должен быть уровня не менее трех дивизий одновременно с массой крупнокалиберной артиллерии в поддержке и авиационным и вертолетным прикрытием 24/7. Если всего этого не будет, то лучше идти как идем... Огромные потери в новых "николаевских" десантах нам не нужны.- Согласны ли вы с тем, что в современной войне уровень обороны гораздо выше уровня техники прорыва? Как долго еще продержится такое соотношение?- Тут вот какое дело - непреодолимой оборонительной фортификации или инженерных сооружений нет. Залог любой обороны — это разведка, которая определяет направление удара, минные поля, которые замедляют движение и арта с FPV-дронами, которые выбивают броню и личный состав. Вот и все. Так вот нам удается выбить арту и уничтожить расчеты дронов после чего наши штурмы успешны, и мы идем вперед. Но что бы нам было легче, как я уже говорил ранее, нам и нужны штурмовые машины пехоты. Это позволит сохранить больше опытного личного состава для дальнейших боев.- Недавно Шойгу заявил о создании Днепровской речной флотилии. В годы Великой Отечественной войны катера флотилии участвовали в освобождении Украины, но как сейчас мы сможем использовать такие суда, ведь на стороне противника крутой правый берег Днепра и огромное количество дронов?- На всех кораблях будет ракетное и артиллерийское вооружение для нанесения ударов. Именно это основная функция этой флотилии - осуществлять огневую поддержку там, куда нельзя дотащить пушку. А десанты и высадки это уже по ситуации.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

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