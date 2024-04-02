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"Так всё и продолжается": общественники рассказали, к чему привел скандал в миграционном центре
"Так всё и продолжается": общественники рассказали, к чему привел скандал в миграционном центре - 02.04.2024 Украина.ру
"Так всё и продолжается": общественники рассказали, к чему привел скандал в миграционном центре
Следственный комитет проводит проверку по заявлениям общественников о торговле сертификатами о знании русского языка в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в подмосковном Сахарово, сообщил Правозащитный центр "Сорок сороков" в телеграм-канале
2024-04-02T11:59
2024-04-02T11:59
2024-04-02T11:59
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александр бастрыкин
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миграция
миграционный кризис
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Правозащитный центр "Сорок сороков" обратился к Следственный комитет с просьбой разобраться в скандале, когда мигрантке выдали сертификат о знании русского языка, которого она не знает.В информационном центре СК РФ общественникам сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о продолжающейся незаконной деятельности ряда организаций в д. Сахарово г. Москвы."Изложенная Вами информация будет проверена в рамках расследуемого уголовного дела по аналогичному факту", - ответила замруководителя 2 контрольно-следственного отдела Кувшинова Екатерина.В ноябре 2023 года СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту работы некоего Центра содействия иностранным гражданам в получении вида на жительство, патентов и гражданства.В правозащитном центре "Сорок сороков" заявили, что работника, который снял на видео мигрантку, не понимавшую ни слова по-русски, якобы уволили."После огласки начался переполох, работникам миграционного центра под угрозой увольнения запретили распространяться о происходящем, а в отдел тестирования – там где мигранты сдают экзамен - поставили двух полицейских следить за процедурой. Но они заходят в аудиторию и тут же выходят. Как не говорящие по-русски сдавали экзамены, так все и продолжается", - сообщили авторы телеграм-канала.Общественники ищут работников данного миграционного центра, которые на условиях анонимности могут рассказать обо всех схемах работа конвеера по незаконному получению гражданства России.
https://ukraina.ru/20240329/1054188173.html
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новости, россия, москва, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, мигранты, миграция, миграционный кризис
Новости, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, СК РФ, Следственный комитет, мигранты, миграция, миграционный кризис
"Так всё и продолжается": общественники рассказали, к чему привел скандал в миграционном центре
Следственный комитет проводит проверку по заявлениям общественников о торговле сертификатами о знании русского языка в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в подмосковном Сахарово, сообщил Правозащитный центр "Сорок сороков" в телеграм-канале
Правозащитный центр "Сорок сороков" обратился к Следственный комитет с просьбой разобраться в скандале, когда мигрантке выдали сертификат о знании русского языка, которого она не знает.
В информационном центре СК РФ общественникам сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил руководителю СК по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о продолжающейся незаконной деятельности ряда организаций в д. Сахарово г. Москвы.
"Изложенная Вами информация будет проверена в рамках расследуемого уголовного дела по аналогичному факту", - ответила замруководителя 2 контрольно-следственного отдела Кувшинова Екатерина.
В ноябре 2023 года СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту работы некоего Центра содействия иностранным гражданам в получении вида на жительство, патентов и гражданства.
В правозащитном центре "Сорок сороков" заявили
, что работника, который снял на видео мигрантку, не понимавшую ни слова по-русски, якобы уволили.
"После огласки начался переполох, работникам миграционного центра под угрозой увольнения запретили распространяться о происходящем, а в отдел тестирования – там где мигранты сдают экзамен - поставили двух полицейских следить за процедурой. Но они заходят в аудиторию и тут же выходят. Как не говорящие по-русски сдавали экзамены, так все и продолжается", - сообщили авторы телеграм-канала.
Общественники ищут
работников данного миграционного центра, которые на условиях анонимности могут рассказать обо всех схемах работа конвеера по незаконному получению гражданства России.