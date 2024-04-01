Зеленский попал в капкан: без выборов нельзя, а с ними будет треск и хаос - Джабаров - 01.04.2024 Украина.ру
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Зеленский попал в капкан: без выборов нельзя, а с ними будет треск и хаос - Джабаров
Зеленский попал в капкан: без выборов нельзя, а с ними будет треск и хаос - Джабаров - 01.04.2024 Украина.ру
Зеленский попал в капкан: без выборов нельзя, а с ними будет треск и хаос - Джабаров
Президент Украины Владимир Зеленский не получил бы необходимого для переизбрания числа голосов, если бы провел сейчас президентские выборы. Такое предположение сделал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире "Россия-24"
2024-04-01T13:45
2024-04-01T13:45
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Джабаров подчеркнул разницу между запугиванием украинцев репрессиями и преследованиями и проведением выборов в присутствии международных наблюдателей. По мнению сенатора, Зеленский понимает, что народ Украины просто его не избрал бы, либо все бюллетени были испорчены. После истечения официального срока полномочий Зеленский становится "очень удобной фигурой для его же спонсоров". Джабаров подчеркнул, что в любой момент его могут поменять, например, заставить провести досрочные выборы на других условиях., и тогда он сразу потеряет всю власть. Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили. На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир джабаров, сергей лавров, цик, выборы, президентские выборы, легитимность, президент
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Сергей Лавров, ЦИК, выборы, президентские выборы, легитимность, президент

Зеленский попал в капкан: без выборов нельзя, а с ними будет треск и хаос - Джабаров

13:45 01.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский не получил бы необходимого для переизбрания числа голосов, если бы провел сейчас президентские выборы. Такое предположение сделал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире "Россия-24"
Джабаров подчеркнул разницу между запугиванием украинцев репрессиями и преследованиями и проведением выборов в присутствии международных наблюдателей. По мнению сенатора, Зеленский понимает, что народ Украины просто его не избрал бы, либо все бюллетени были испорчены.
После истечения официального срока полномочий Зеленский становится "очень удобной фигурой для его же спонсоров". Джабаров подчеркнул, что в любой момент его могут поменять, например, заставить провести досрочные выборы на других условиях., и тогда он сразу потеряет всю власть.
"Поэтому он сейчас попал в капкан, который сам себе создал: не проводит выборы — он фигура незаконная на политической арене, проводит — он их проигрывает с треском, и в стране начнется хаос", - заявил Джабаров.
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 12:50
В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституциейВладимиру Зеленскому осталось менее двух месяцев до того момента, как его легитимность на посту президента будет поставлена под сомнение. Фактическая узурпация власти может иметь серьезные последствия как для самого главы украинского государства, так и для страны в целом
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровСергей ЛавровЦИКвыборыпрезидентские выборылегитимностьпрезидент
 
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