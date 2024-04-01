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Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью

Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью - 01.04.2024 Украина.ру

Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-04-01T08:55

2024-04-01T08:55

2024-04-01T09:05

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вячеслав гладков

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"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в материале.Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков навестил пострадавших при атаках ВСУ жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице. На лечении находятся 13 человек, пострадавших при обстрелах области, из них пять человек - в реанимации.Позже Гладков написал в телеграм-канале, что навестил еще две больницы, где проходят лечение жители. В детской областной больнице лечится 12-летняя Даша, она получила ранение 29 марта, и 15-летний Андрей из поселка Октябрьский, его госпитализировали 17 марта. По словам главы региона, дети уже идут на поправку и в скором времени их выпишут.

https://ukraina.ru/20240331/1054218539.html

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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины