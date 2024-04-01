Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью - 01.04.2024 Украина.ру
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Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью
Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью - 01.04.2024 Украина.ру
Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-04-01T08:55
2024-04-01T09:05
новости
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в материале.Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков навестил пострадавших при атаках ВСУ жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице. На лечении находятся 13 человек, пострадавших при обстрелах области, из них пять человек - в реанимации.Позже Гладков написал в телеграм-канале, что навестил еще две больницы, где проходят лечение жители. В детской областной больнице лечится 12-летняя Даша, она получила ранение 29 марта, и 15-летний Андрей из поселка Октябрьский, его госпитализировали 17 марта. По словам главы региона, дети уже идут на поправку и в скором времени их выпишут.
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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Российская ПВО перехватила украинские дроны над Белгородской областью

08:55 01.04.2024 (обновлено: 09:05 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в материале.
Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков навестил пострадавших при атаках ВСУ жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице. На лечении находятся 13 человек, пострадавших при обстрелах области, из них пять человек - в реанимации.
Позже Гладков написал в телеграм-канале, что навестил еще две больницы, где проходят лечение жители. В детской областной больнице лечится 12-летняя Даша, она получила ранение 29 марта, и 15-летний Андрей из поселка Октябрьский, его госпитализировали 17 марта. По словам главы региона, дети уже идут на поправку и в скором времени их выпишут.
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
Вчера, 17:34
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщинаУкраинская армия атаковала село Дунайка Белгородской области, где в результате обстрела погибла одна мирная жительница. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
 
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