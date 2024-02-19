https://ukraina.ru/20240219/1053375053.html

Бабы новых не нарожают: о демографии в эпоху СВО

Бабы новых не нарожают: о демографии в эпоху СВО - 19.02.2024 Украина.ру

Бабы новых не нарожают: о демографии в эпоху СВО

В 1996 году с лёгкой руки ныне покойного журналиста Максима Соколова, а также покинувшего Россию писателя Михаила Веллера, Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову приписали авторство фразы "Бабы новых нарожают". Никаких доказательств того, что Жуков так говорил нет

2024-02-19T04:03

2024-02-19T04:03

2024-02-19T04:03

эксклюзив

россия

украина

иван лизан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101963/81/1019638120_0:405:2086:1578_1920x0_80_0_0_5cd160f249ba1836cb73586901a677ad.jpg

А вот примеров такой фразы в других языках — испанском, французском, итальянском — достаточно.Вне зависимости от того, на каких рубежах закончится СВО, победит в ней не тот, у кого "бабы больше нарожают", а тот, чьи генералы раньше откажутся от неадекватных демографических представлений. Проблема второй половины XX и начала XXI столетий в том, что бабы новых не рожают — у них есть масса более интересных и приятных занятий, чем поддержание работы конвейера родов и воспитания. Исходя из этой логики, Россия в конфликте уже победила — рождаемость в стране после начала СВО не рухнула, в состав включена часть исторической Новороссии с её жителями, а генералы берегут людей, предпочитая воевать железом, а не плотью.Деторождение без принужденияРазвитые страны мира — Россия не является каким-либо исключением — уже давно прошли четвёртый демографический переход, который характеризуется не только падением коэффициента смертности, но и коэффициента рождаемости ниже уровня воспроизводства. Проще говоря, каждое последующее поколение численно меньше поколения предшествующего, но сокращение происходит медленно и плавно. Теперь это норма для всех стран мира кроме, пожалуй, Африки.В таких условиях войны являются крайне опасными. Во-первых, они приводят к росту смертности в условиях низкой рождаемости. Во-вторых, во время войны и после неё рождаемость падает ещё сильнее.Увеличить её уровень — крайне непростая задача. Одного ребёнка пара родит практически в любом случае, но чем лучше и стабильнее их финансовое состояние, чем лучше обстоит дело с социальной инфраструктурой — детскими садами и площадками, поликлиниками — и комфортной городской средой, тем выше шансы на то, что первый ребёнок появится раньше. Рождение второго ребёнка уже задача со звёздочкой. Шансы умереть у первого ребёнка минимальны, то есть род не прекратится. А вот второй ребёнок гарантированно вновь изменит образ жизни супругов, лишив их свободного времени, а заодно повысив вероятность оказаться за чертой бедности. Именно для появления второго — и каждого последующего — ребёнка государству приходится идти на нетривиальные меры.Но это в том случае, если есть деньги и понимание того, для чего нужны люди. В России есть и первое, и второе, поэтому только материнский капитал за 10 лет его действия — с 2007 по 2017 годы — подстегнул рождаемость на 20-25%.Украина: минус территории и 40% жителейНа Украине как с деньгами, так и с пониманием ценности человека — как в этическом, так и в экономическом понимании — с 2014 года всё обстояло плохо, а после 2022 года и вовсе катастрофично. Но насколько катастрофично — отдельный вопрос.В 1990-х, когда автор этого текста был совсем маленьким, телеведущий канала 1+1 (того самого, что стал одним из рупоров расчеловечивания после 2014 года) Данила Яневский призывал украинцев "кохатыся", чтобы "нас стало 52 млн". 52,2 млн человек — это пик численности населения Украины, которого она достигла в 1993 году. К январю 2022 года население страны сократилось по данным Госстата Украины до 40,9 млн человек без Крыма, но с учётом жителей ЛНР и ДНР.Однако назвать эти данные адекватными крайне сложно.· Переписи населения на Украине после 2001 года не проводили (сельскохозяйственной вообще не было).· Данные Госстата неадекватны — из его районных управлений только в 2019 году уволили 1900 человек.· Доступа к данным из ЛНР и ДНР Украине не имела, а там в 2019 году провели свою перепись населения.После начала СВО с полнотой данных стало всё ещё хуже.· Украина осталась без части территории, утратив север Луганской области, юг Запорожской и левобережные районы Херсонской областей.· С военными потерями со стороны Украины также всё сложно: Минобороны приводит украинские потери убитыми и раненными свыше 383 тыс. человек к середине декабря 2023 года, OSINT-исследователи с Lostarmor считают потери только по опубликованным некрологам.· Наиболее адекватные представления есть, пожалуй, лишь по украинским беженцам. В ЕС к ноябрю 2023 года было 5,8 млн беженцев с Украины. Ещё 1,2 млн человек были в России и 1 млн в других странах.В общем, к началу 2023 года на подконтрольной киевской власти части постУкраины — распад Украины начался в 2014 году — проживало 31,6 млн человек. Это не придумки автора — такие цифры приводит глава Института демографии им. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью изданию "Зеркало недели". Цифра, к слову, весьма оптимистичная: российский демограф Алексей Ракша считает, что на Украине 27 млн человек. Таким образом, Украина с 1993 года потеряла 20,6 млн человек или 39,5% своих жителей.Ещё в 6 млн человек Либанова оценивает население Крыма, Донбасса и Новороссии. по частям вошедших в состав России. Однако и эти 6 млн человек выглядит излишне оптимистичной оценкой.Человекоцентричная экономикаНаселение Крыма и Севастополя давно подсчитано и переписано в 2021 году, на полуострове проживают 2,5 млн человек. А в Новороссии ещё около 3,2 млн человек. По крайней мере, столько там выдано российских паспортов и столько граждан включены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год. Это те люди, которые постоянно проживают в Новороссии — часть населения этих регионов выехала либо в другие части России, либо за её пределы.Безусловно, часть людей непременно вернётся обратно — так было в 2015-2017 годах, когда стихли боевые действия, и многие вернулись к себе домой. Но точные цифры мы узнаем лишь по итогам переписи, которую проведут не раньше, чем через 2-3 года после полного завершения боевых действий. В противном случае можно стать заложником разных оценок. ЦИК РФ численность населения Херсонской области оценивал в 0,5 млн избирателей, а замглавы Минцифры области Михаил Шпир в 300 с небольшим тысяч. В Днепрорудном Запорожской области до СВО проживали 18 тыс. человек, а в середине 2022 года, по оценке главы ДЖРК Александра Ненича, — в три раза меньше. В Донецке до 2014 года жил миллион, в марте 2023 года — 600 тысяч.3,2 млн человек — это бонус, который получила российская экономика. 10 млрд тонн угля в недрах Донбасса имеют ценность лишь в том случае, если его экономически выгодно добывать. А эти люди уже вносят свой вклад в экономику России.Именно люди в XXI веке имеют важнейшее значение. Люди — это не просто потребители, а центральные элементы государства и экономики. Во-первых, чем выше ёмкость внутреннего рынка в миллионах человек, тем меньше государство зависит от внешнего мира, а это повышает его устойчивость. Во-вторых, объём внутреннего рынка в миллионах человек напрямую влияет на способность государства осваивать и окупать производство высокотехнологичной продукции.Поэтому для России дополнительные 3,2 млн человек (как минимум) означают рост устойчивости государства, а для Украины каждый потерянный миллион человек означает:· сокращение производства всех товаров и услуг, включая электроэнергию;· рост налоговой и неналоговой нагрузки на одного работающего — ему придётся содержать большее количество нетрудоспособных, что приближает коллапс солидарной системы пенсионного обеспечения;· рост издержек при содержании инфраструктуры (дефицит денег, появление брошенного жилья, опустевших городов и районов);· сокращение возможностей для восстановительного роста по окончанию конфликта;· отсутствие возможностей для привлечения инвестиций (нет смысла создавать производства при малом внутреннем рынке) и роста технологичных производств.В общем, аграрной державой с беспилотными тракторами и комбайнами при минимальной численности населения Украина может быть, а вот сколь-либо индустриально развитой державой со своим автопромом уже не сможет.Последние из украинского племениНо хуже для украинской власти то, что понесенные Украиной демографические потери являются невосполнимыми.Миллионы женщин и детей выехали за пределы страны. Из 5,8 млн украинских беженцев в ЕС хотя бы 40% возвращались в страну за полтора года СВО. Следовательно, оставшиеся 50-60% или 2,9 млн человек не возвращались. Если предположить, что эти люди — женщины и дети, то их супруги/отцы покинут территорию Украины, как только у них появится такая возможность. Следовательно, ещё несколько миллионов человек будут потеряны для Украины. При этом мужчин в этом послевоенном обществе будет ещё меньше, что лишь усилит и без того высокую роль женщины как главы семейства, вынужденной быть не только матерью, но и основным (а часто единственным) кормильцем для детей и стариков.Эти люди воспитают своих детей за пределами Украины и внесут свой вклад в чужие экономики.В 2014 году по сравнению с 2013 годом рождаемость на Украине упала почти на 8%, в каждый последующий год и вплоть до начала СВО она падала ещё на 6-7%. А В 2022 году по сравнению с 2021 годом рождаемость упала на 25%. Для понимания: в России она в 2022 и 2023 годах сократилась на 6,8% и 3,5% соответственно. В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости на Украине составлял 1,16, что примерно соответствовало уровню Испании (1,19) — европейского демографического аутсайдера. В 2022 году коэффициент снизился до 1,0, а по итогам 2023 года рухнул до 0,7. На Украине рождается примерно столько же детей, сколько в XIX векеЧтобы поднять рождаемость хотя бы до отметки 2021 года необходимо, чтобы деньги были как у граждан (в виде заработных плат), так и у государства для восстановления и развития инфраструктуры и поддержки рождаемости. Денег у украинского государства нет — госбюджет на 2023 год сверстан с дефицитом в 42 млрд долларов. Окончание боевых действий приведёт не к росту объёмов поддержки Украины, а к её забвению.И если изучить графики рождаемости на Украине и в России, то заметна одна и та же беда — количество рождений падает. Но есть ряд отличий, которые цифры на графике не передают. И в России, и на Украине в 2000 году родилось на 37% меньше детей чем в 1990 году. И это при том, что в кризис в России в 1990-х был значительно тяжелее, чем на Украине.На пике рождаемость на Украине продержалась всего 4 года — с 2010 по 2013 годы включительно, тогда как в России с 7 лет — 2010 по 2016 годы включительно. При этом пик рождаемости в России — 2014 год с 1,492 млн родившихся — составляет 97,7% от показателя 1990 года, тогда как на Украине пик в 520 тыс. в 2012 году — 87,2% от показателя 1990 года.В случае с Россией "горб" — это меры по стимулированию рождаемости включая маткапитал. А спад после 2015 года — неизбежное следствие сокращения количества матерей примерно на четверть из-за демографической "ямы" 1990-х. И если власть в России действительно поставит в качестве цели рост численности населения, разработав дополнительные меры поддержки рождаемости, то с задачей замедления убыли населения чиновники справятся, а остальное обеспечит миграция. Но обмануть четвёртый демографический переход, сделав так, чтобы численность последующих поколений была больше поколений предыдущих, всё равно не выйдет.ВыводыС 24 февраля 2022 года не прошло ни дня без заявлений с украинской стороны о важности выхода украинских войск на границы 1991 года. Именно так киевская власть представляет победу над Россией. Именно в этом она пытается убедить своих граждан.Но парадокс СВО в том, что единственный способ для украинцев как политической нации победить Россию должен был состоять либо в предотвращении СВО, либо в её скорейшем завершении в марте-апреле 2022 года путём заключения с Россией мира.Решение победить Россию на поле боя, не говоря уже о выходе на границы 1991 года неизбежно обернулось бы демографической катастрофой. Украина уже её получила, а генералы, привыкшие затыкать дыры на фронте людьми, в итоге придадут катастрофе поистине библейский размах. И чем больше будет городов-крепостей, бессмысленных плацдармов, тем меньше в итоге останется украинцев.А если в горнило войны бросят ещё и молодёжь — крайне малочисленную из-за демографической "ямы" категорию населения — то за пару десятилетий население Украины сократится до показателей 18-19 столетий.Поэтому уже само желание украинских властей и националистов воевать с Россией гарантировало украинской нации проигрыш. Демография сделает любимую речёвку украинских националистов с напоминанием иностранцам о том, кто является хозяином на Украине, в перспективе 2050 года неактуальной — с такой рождаемостью, смертностью и миграцией "хозяев" просто не останется.

https://ukraina.ru/20240131/1052982280.html

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20240213/1053255931.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, россия, украина, иван лизан