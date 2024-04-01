https://ukraina.ru/20240401/1054220578.html

"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации

"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации - 01.04.2024 Украина.ру

"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации

На Украине и в стане западных партнеров Киева обсуждают вероятные сценарии продолжения конфликта, приобретет ли в результате киевский режим или потеряет. Говорят и о внутренних проблемах, самую острую из которых можно описать одним словом: воруют

2024-04-01T06:29

2024-04-01T06:29

2024-04-01T11:42

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Коррупция на Украине носит системный характер, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Есть бытовая коррупция, есть коррупционные действия, связанные с реализацией корпоративных интересов, а есть коррупция системная, которая связана с организацией государственной политики, обеспечивающей возможность выведения незаконного заработка или сверхприбылей на уровне бюджета и бюджетных программ, рассказал эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий Live".По его словам, есть еще и коррупционная инфраструктура, в частности это игровой бизнес (онлайн-казино) и кол-центры. Это тоже системный элемент, призванный вымывать средства украинцев.Украинский бюджет сейчас на добрые 50% состоит из иностранной помощи, связано это с тем, что в стране упала сфера реального сектора, то есть сфера, обеспечивающая легальные налоги, пояснил Ермолаев. Он продолжил: привыкшие к сверхприбылям мажоры и элита нуждаются в механизме, позволяющем "более-менее легально" вымывать средства, которые люди зарабатывают."Инфраструктура кол-центров, которую многие трактуют как такое негласное оружие работы с врагом — подрывается социальная стабильность в России, но не большой секрет, что многие из этих кол-центров раздевают, бомбят украинские семьи, в том числе и даже прежде всего те, в которых есть доход от государства", - сказал Ермолаев, пояснив, что это и семьи военнослужащих, получающих выплаты на фронте — и кол-центры вытаскивают именно эти деньги.Игровой бизнес переместился в интернет и тоже нацелен на вымывание средств, которые люди получают, работая на государство — в оборонной сфере и т. д."А если вы посмотрите всю цепочку… Вы думаете, этого не видят наши партнеры? Мы же аквариум. Мы, государство, выпрашиваем средства как на ведение военных действий, на поддержку армии, так и на поддержку бюджета… и параллельно работают "пылесосы", которые в итоге высасывают средства у тех, кто их получает — семьи военных, семьи работающих на предприятиях", - обрисовал ситуацию Ермолаев.Он подвел итог: если все сложить, то окажется, что "источник паразитизма — это те, кто принимает решения". Поскольку без "крыши" на рынке интернет-казино ничего не сделать, равно как и в сфере кол-пиратства или на тендерах."И как вы думаете, какая оценка со стороны системных аналитиков, консультантов западных правительств такой системы в Украине? Как они ее описывают, каким языком?" - задал вопрос политолог. И сам же ответил: "Это пиратское государство, которое трофеит собственную страну в условиях войны".У простых граждан вряд ли есть основания с оптимизмом смотреть в будущее. Кабмин Украины готовится сократить почти все социальные выплаты населению, при этом повысят украинцам тарифы почти в два раза, сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент". Причина - "нарастающий дефицит бюджета, "прессинг" от кредиторов и неспособность Зеленского найти дополнительные источники финансирования"."То есть Запад дает всё меньше, требует всё больше, а затраты Украины нарастают ежедневно", - констатируют авторы канала.Это не все. В угоду МВФ планируется существенно увеличить акциз на все виды топлива, после чего, по оценкам экспертов, цены на все товары и продукты могут повыситься на 15-30%.Кроме того, "власти постепенно переведут пенсионную систему в "накопительный" формат, то есть ныне работающие должны сами перечислять процент от своей зарплаты в специальный фонд, что при нестабильной финансовой системе государства грозит потерей этих средств еще до выхода на пенсию", отмечает "Резидент". И делает вывод: "С учетом тотальной политической и экономической нестабильности это будет означать фактическую отмену пенсий в стране".Впрочем, все понимают, что если конфликт продолжится, то далеко не все доживут до пенсии. Но есть в стране люди, которым пенсия и не нужна, и которые уверены, что их-то в окопы не отправят. Эта прослойка выступает за продолжение кровавого "банкета".Так, мэр Киева Виталий Кличко назвал идею заморозки конфликта "неверной идеей" и заявил, что вместо этого киевский режим нуждается в большей поддержке Запада,"Мы не отдадим никаких территорий России", - заявил Кличко, чьи слова приводит немецкое издание Bild.За продолжение кровопролития выступают и те, кто наладил бизнес на войне. Как отметил в своем телеграм-канале известный украинский политолог Кость Бондаренко, в последнее время появилось немало видов такого бизнеса, и все это "крышуется властью и работает в смычке с властью".Что до сценариев продолжения войны, то в украинском экспертном сообществе сейчас пытаются угадать, на каком направлении следует ожидать главного удара ВС РФ, получится ли в ходе мобилизации набрать достаточное количество новых бойцов, насколько еще хватит сил у ВСУ держать фронт.Думают об этом не только на Украине. Свой прогноз дал Илон Маск. По его мнению, которое он высказал в соцсети X, "главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет".Маск рекомендует "урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет".

https://ukraina.ru/20240331/1054213105.html

https://ukraina.ru/20240328/1054173036.html

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, андрей ермолаев, виталий кличко, илон маск, мвф, bild, вооруженные силы украины, эксклюзив