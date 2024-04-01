"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054220578.html
"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации
"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации - 01.04.2024 Украина.ру
"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации
На Украине и в стане западных партнеров Киева обсуждают вероятные сценарии продолжения конфликта, приобретет ли в результате киевский режим или потеряет. Говорят и о внутренних проблемах, самую острую из которых можно описать одним словом: воруют
2024-04-01T06:29
2024-04-01T11:42
украина
киев
россия
андрей ермолаев
виталий кличко
илон маск
мвф
bild
вооруженные силы украины
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216902_1175:0:2367:670_1920x0_80_0_0_17cf390a590b8b000d2fba8e929a5809.jpg.webp
Коррупция на Украине носит системный характер, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Есть бытовая коррупция, есть коррупционные действия, связанные с реализацией корпоративных интересов, а есть коррупция системная, которая связана с организацией государственной политики, обеспечивающей возможность выведения незаконного заработка или сверхприбылей на уровне бюджета и бюджетных программ, рассказал эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий Live".По его словам, есть еще и коррупционная инфраструктура, в частности это игровой бизнес (онлайн-казино) и кол-центры. Это тоже системный элемент, призванный вымывать средства украинцев.Украинский бюджет сейчас на добрые 50% состоит из иностранной помощи, связано это с тем, что в стране упала сфера реального сектора, то есть сфера, обеспечивающая легальные налоги, пояснил Ермолаев. Он продолжил: привыкшие к сверхприбылям мажоры и элита нуждаются в механизме, позволяющем "более-менее легально" вымывать средства, которые люди зарабатывают."Инфраструктура кол-центров, которую многие трактуют как такое негласное оружие работы с врагом — подрывается социальная стабильность в России, но не большой секрет, что многие из этих кол-центров раздевают, бомбят украинские семьи, в том числе и даже прежде всего те, в которых есть доход от государства", - сказал Ермолаев, пояснив, что это и семьи военнослужащих, получающих выплаты на фронте — и кол-центры вытаскивают именно эти деньги.Игровой бизнес переместился в интернет и тоже нацелен на вымывание средств, которые люди получают, работая на государство — в оборонной сфере и т. д."А если вы посмотрите всю цепочку… Вы думаете, этого не видят наши партнеры? Мы же аквариум. Мы, государство, выпрашиваем средства как на ведение военных действий, на поддержку армии, так и на поддержку бюджета… и параллельно работают "пылесосы", которые в итоге высасывают средства у тех, кто их получает — семьи военных, семьи работающих на предприятиях", - обрисовал ситуацию Ермолаев.Он подвел итог: если все сложить, то окажется, что "источник паразитизма — это те, кто принимает решения". Поскольку без "крыши" на рынке интернет-казино ничего не сделать, равно как и в сфере кол-пиратства или на тендерах."И как вы думаете, какая оценка со стороны системных аналитиков, консультантов западных правительств такой системы в Украине? Как они ее описывают, каким языком?" - задал вопрос политолог. И сам же ответил: "Это пиратское государство, которое трофеит собственную страну в условиях войны".У простых граждан вряд ли есть основания с оптимизмом смотреть в будущее. Кабмин Украины готовится сократить почти все социальные выплаты населению, при этом повысят украинцам тарифы почти в два раза, сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент". Причина - "нарастающий дефицит бюджета, "прессинг" от кредиторов и неспособность Зеленского найти дополнительные источники финансирования"."То есть Запад дает всё меньше, требует всё больше, а затраты Украины нарастают ежедневно", - констатируют авторы канала.Это не все. В угоду МВФ планируется существенно увеличить акциз на все виды топлива, после чего, по оценкам экспертов, цены на все товары и продукты могут повыситься на 15-30%.Кроме того, "власти постепенно переведут пенсионную систему в "накопительный" формат, то есть ныне работающие должны сами перечислять процент от своей зарплаты в специальный фонд, что при нестабильной финансовой системе государства грозит потерей этих средств еще до выхода на пенсию", отмечает "Резидент". И делает вывод: "С учетом тотальной политической и экономической нестабильности это будет означать фактическую отмену пенсий в стране".Впрочем, все понимают, что если конфликт продолжится, то далеко не все доживут до пенсии. Но есть в стране люди, которым пенсия и не нужна, и которые уверены, что их-то в окопы не отправят. Эта прослойка выступает за продолжение кровавого "банкета".Так, мэр Киева Виталий Кличко назвал идею заморозки конфликта "неверной идеей" и заявил, что вместо этого киевский режим нуждается в большей поддержке Запада,"Мы не отдадим никаких территорий России", - заявил Кличко, чьи слова приводит немецкое издание Bild.За продолжение кровопролития выступают и те, кто наладил бизнес на войне. Как отметил в своем телеграм-канале известный украинский политолог Кость Бондаренко, в последнее время появилось немало видов такого бизнеса, и все это "крышуется властью и работает в смычке с властью".Что до сценариев продолжения войны, то в украинском экспертном сообществе сейчас пытаются угадать, на каком направлении следует ожидать главного удара ВС РФ, получится ли в ходе мобилизации набрать достаточное количество новых бойцов, насколько еще хватит сил у ВСУ держать фронт.Думают об этом не только на Украине. Свой прогноз дал Илон Маск. По его мнению, которое он высказал в соцсети X, "главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет".Маск рекомендует "урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет".
https://ukraina.ru/20240331/1054213105.html
https://ukraina.ru/20240328/1054173036.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216902_1172:0:2172:750_1920x0_80_0_0_2a07fc9dcc91f02b951d867967001f37.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, россия, андрей ермолаев, виталий кличко, илон маск, мвф, bild, вооруженные силы украины, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Андрей Ермолаев, Виталий Кличко, Илон Маск, МВФ, Bild, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

"Пиратское государство, которое трофеит собственную страну". Украинские эксперты о безнадежной ситуации

06:29 01.04.2024 (обновлено: 11:42 01.04.2024)
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP / Markus Schreiber
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине и в стане западных партнеров Киева обсуждают вероятные сценарии продолжения конфликта, приобретет ли в результате киевский режим или потеряет. Говорят и о внутренних проблемах, самую острую из которых можно описать одним словом: воруют
Коррупция на Украине носит системный характер, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Есть бытовая коррупция, есть коррупционные действия, связанные с реализацией корпоративных интересов, а есть коррупция системная, которая связана с организацией государственной политики, обеспечивающей возможность выведения незаконного заработка или сверхприбылей на уровне бюджета и бюджетных программ, рассказал эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий Live".
По его словам, есть еще и коррупционная инфраструктура, в частности это игровой бизнес (онлайн-казино) и кол-центры. Это тоже системный элемент, призванный вымывать средства украинцев.
Украинский бюджет сейчас на добрые 50% состоит из иностранной помощи, связано это с тем, что в стране упала сфера реального сектора, то есть сфера, обеспечивающая легальные налоги, пояснил Ермолаев. Он продолжил: привыкшие к сверхприбылям мажоры и элита нуждаются в механизме, позволяющем "более-менее легально" вымывать средства, которые люди зарабатывают.
"Инфраструктура кол-центров, которую многие трактуют как такое негласное оружие работы с врагом — подрывается социальная стабильность в России, но не большой секрет, что многие из этих кол-центров раздевают, бомбят украинские семьи, в том числе и даже прежде всего те, в которых есть доход от государства", - сказал Ермолаев, пояснив, что это и семьи военнослужащих, получающих выплаты на фронте — и кол-центры вытаскивают именно эти деньги.
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Вчера, 14:25
"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцевНа Украине обсуждают проблемы на линии боевого соприкосновения и проблемы с мобилизацией, которые только нарастают. О неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России Зеленский заявил в интервью. По его мнению, такого наступления можно ожидать уже в конце мая.
Игровой бизнес переместился в интернет и тоже нацелен на вымывание средств, которые люди получают, работая на государство — в оборонной сфере и т. д.
"А если вы посмотрите всю цепочку… Вы думаете, этого не видят наши партнеры? Мы же аквариум. Мы, государство, выпрашиваем средства как на ведение военных действий, на поддержку армии, так и на поддержку бюджета… и параллельно работают "пылесосы", которые в итоге высасывают средства у тех, кто их получает — семьи военных, семьи работающих на предприятиях", - обрисовал ситуацию Ермолаев.
Он подвел итог: если все сложить, то окажется, что "источник паразитизма — это те, кто принимает решения". Поскольку без "крыши" на рынке интернет-казино ничего не сделать, равно как и в сфере кол-пиратства или на тендерах.
"И как вы думаете, какая оценка со стороны системных аналитиков, консультантов западных правительств такой системы в Украине? Как они ее описывают, каким языком?" - задал вопрос политолог. И сам же ответил: "Это пиратское государство, которое трофеит собственную страну в условиях войны".
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 16:50
Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от новой проблемы. К большим потерям и дефициту оружия прибавилась лудомания. Это стало следствием легализации в стране игорного бизнеса, которое произошло в 2020 году
У простых граждан вряд ли есть основания с оптимизмом смотреть в будущее. Кабмин Украины готовится сократить почти все социальные выплаты населению, при этом повысят украинцам тарифы почти в два раза, сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент". Причина - "нарастающий дефицит бюджета, "прессинг" от кредиторов и неспособность Зеленского найти дополнительные источники финансирования".
"То есть Запад дает всё меньше, требует всё больше, а затраты Украины нарастают ежедневно", - констатируют авторы канала.
Это не все. В угоду МВФ планируется существенно увеличить акциз на все виды топлива, после чего, по оценкам экспертов, цены на все товары и продукты могут повыситься на 15-30%.
Кроме того, "власти постепенно переведут пенсионную систему в "накопительный" формат, то есть ныне работающие должны сами перечислять процент от своей зарплаты в специальный фонд, что при нестабильной финансовой системе государства грозит потерей этих средств еще до выхода на пенсию", отмечает "Резидент". И делает вывод: "С учетом тотальной политической и экономической нестабильности это будет означать фактическую отмену пенсий в стране".
Впрочем, все понимают, что если конфликт продолжится, то далеко не все доживут до пенсии. Но есть в стране люди, которым пенсия и не нужна, и которые уверены, что их-то в окопы не отправят. Эта прослойка выступает за продолжение кровавого "банкета".
Так, мэр Киева Виталий Кличко назвал идею заморозки конфликта "неверной идеей" и заявил, что вместо этого киевский режим нуждается в большей поддержке Запада,
"Мы не отдадим никаких территорий России", - заявил Кличко, чьи слова приводит немецкое издание Bild.
За продолжение кровопролития выступают и те, кто наладил бизнес на войне. Как отметил в своем телеграм-канале известный украинский политолог Кость Бондаренко, в последнее время появилось немало видов такого бизнеса, и все это "крышуется властью и работает в смычке с властью".
Что до сценариев продолжения войны, то в украинском экспертном сообществе сейчас пытаются угадать, на каком направлении следует ожидать главного удара ВС РФ, получится ли в ходе мобилизации набрать достаточное количество новых бойцов, насколько еще хватит сил у ВСУ держать фронт.
Думают об этом не только на Украине. Свой прогноз дал Илон Маск. По его мнению, которое он высказал в соцсети X, "главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет".
Маск рекомендует "урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет".
 
УкраинаКиевРоссияАндрей ЕрмолаевВиталий КличкоИлон МаскМВФBildВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния