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Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове

Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове - 01.04.2024 Украина.ру

Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове

У армии РФ нет задачи полностью вывести из строя энергосистему на Украине. Стоит задача создавать временные проблемы, чтобы затруднить работу военной промышленности и логистики противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T03:00

2024-04-01T03:00

2024-04-01T03:00

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Недавние удары российских сил по подземному газохранилищу во Львовской области показал, что они затрагивают не только генерирующие и распределительные мощности, но и другие объекты энергосистемы Украины, рассказал эксперт.Это касается в том числе и европейской энергосистемы. Потому что эти хранилища нужны Европе для запаса газа на зиму. Это первый намек, что украинская ГТС скоро тоже выйдет из строя, отметил журналист.Либо газотранспортная система Украины сама выйдет из строя, либо этот вывод будет ускорен ракетными ударами. Но у российских военных нет задачи полностью уничтожить энергосистему. Стоит задача создать временные трудности и максимально затруднить работу военной промышленности и логистики противника, подчеркнул он.Сейчас задержка в работе промышленных объектов Украины составляет часы. Если ВС РФ "накроют" еще несколько серьезных ТЭЦ и распределительных станций, это будет иметь более долгосрочные последствия, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240329/1054194867.html

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