Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
У армии РФ нет задачи полностью вывести из строя энергосистему на Украине. Стоит задача создавать временные проблемы, чтобы затруднить работу военной промышленности и логистики противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Недавние удары российских сил по подземному газохранилищу во Львовской области показал, что они затрагивают не только генерирующие и распределительные мощности, но и другие объекты энергосистемы Украины, рассказал эксперт.
Это касается в том числе и европейской энергосистемы. Потому что эти хранилища нужны Европе для запаса газа на зиму. Это первый намек, что украинская ГТС скоро тоже выйдет из строя, отметил журналист.
"2024 год – последний год газового контракта. Скорее всего, он продлен не будет. Трафик через Украину будет прекращен, а ГТС превратится в бесполезный актив. Россия будет переключать поставки газа на другие направления", - добавил Рожин.
Либо газотранспортная система Украины сама выйдет из строя, либо этот вывод будет ускорен ракетными ударами. Но у российских военных нет задачи полностью уничтожить энергосистему. Стоит задача создать временные трудности и максимально затруднить работу военной промышленности и логистики противника, подчеркнул он.
Сейчас задержка в работе промышленных объектов Украины составляет часы. Если ВС РФ "накроют" еще несколько серьезных ТЭЦ и распределительных станций, это будет иметь более долгосрочные последствия, резюмировал собеседник издания.
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