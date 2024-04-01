Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове - 01.04.2024 Украина.ру
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Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове
Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове - 01.04.2024 Украина.ру
Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове
У армии РФ нет задачи полностью вывести из строя энергосистему на Украине. Стоит задача создавать временные проблемы, чтобы затруднить работу военной промышленности и логистики противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T03:00
2024-04-01T03:00
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Недавние удары российских сил по подземному газохранилищу во Львовской области показал, что они затрагивают не только генерирующие и распределительные мощности, но и другие объекты энергосистемы Украины, рассказал эксперт.Это касается в том числе и европейской энергосистемы. Потому что эти хранилища нужны Европе для запаса газа на зиму. Это первый намек, что украинская ГТС скоро тоже выйдет из строя, отметил журналист.Либо газотранспортная система Украины сама выйдет из строя, либо этот вывод будет ускорен ракетными ударами. Но у российских военных нет задачи полностью уничтожить энергосистему. Стоит задача создать временные трудности и максимально затруднить работу военной промышленности и логистики противника, подчеркнул он.Сейчас задержка в работе промышленных объектов Украины составляет часы. Если ВС РФ "накроют" еще несколько серьезных ТЭЦ и распределительных станций, это будет иметь более долгосрочные последствия, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, львов, борис рожин, энергетика, тэц, газ, газопровод, электричество, промышленность, ракетный удар
Новости, Россия, Украина, Львов, Борис Рожин, энергетика, ТЭЦ, газ, газопровод, электричество, промышленность, ракетный удар

Трафик будет прекращен: эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ГТС Украины, ударив по хранилищу во Львове

03:00 01.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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У армии РФ нет задачи полностью вывести из строя энергосистему на Украине. Стоит задача создавать временные проблемы, чтобы затруднить работу военной промышленности и логистики противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Недавние удары российских сил по подземному газохранилищу во Львовской области показал, что они затрагивают не только генерирующие и распределительные мощности, но и другие объекты энергосистемы Украины, рассказал эксперт.
Это касается в том числе и европейской энергосистемы. Потому что эти хранилища нужны Европе для запаса газа на зиму. Это первый намек, что украинская ГТС скоро тоже выйдет из строя, отметил журналист.
"2024 год – последний год газового контракта. Скорее всего, он продлен не будет. Трафик через Украину будет прекращен, а ГТС превратится в бесполезный актив. Россия будет переключать поставки газа на другие направления", - добавил Рожин.
Либо газотранспортная система Украины сама выйдет из строя, либо этот вывод будет ускорен ракетными ударами. Но у российских военных нет задачи полностью уничтожить энергосистему. Стоит задача создать временные трудности и максимально затруднить работу военной промышленности и логистики противника, подчеркнул он.
Сейчас задержка в работе промышленных объектов Украины составляет часы. Если ВС РФ "накроют" еще несколько серьезных ТЭЦ и распределительных станций, это будет иметь более долгосрочные последствия, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 18:00
Юрий Тавровский: Китай желает России победы над Украиной на поле боя, но при одном условииРоссия одобряет план Китая по решению конфликта на Украине, опубликованный еще год назад, в отличие от "безумной" формулы украинского президента Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 
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