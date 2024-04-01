https://ukraina.ru/20240401/1054188540.html

"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО

"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО - 01.04.2024 Украина.ру

"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО

На днях прошла информация, что к югу от Часов Яра из ОТРК "Искандер" был поражен командный пункт ВСУ. За этим бункером наблюдали российские военные. Они отслеживали все перемещения генералов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T05:20

2024-04-01T05:20

2024-04-01T05:20

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часов яр

украина

киев

борис рожин

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На данный момент польский генерал Адам Марчак - самый высокопоставленный офицер НАТО, уничтоженный на Украине. Так что с точки зрения ликвидации высшего командного состава противника это был самый результативный удар, рассказал эксперт.На днях прошла информация, что к югу от Часов Яра из ОТРК "Искандер" был поражен командный пункт ВСУ. Точно неизвестно, кто именно там находился и какова степень повреждения этого бункера, добавил журналист.Хотя насчет Марчака существуют разные версии. Есть версии, что польский генерал был убит во время удара по санаторию СБУ в Одессе или удара по Киеву, когда туда прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала больше нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240329/1054178651.html

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