"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО - 01.04.2024 Украина.ру
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"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО
"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО - 01.04.2024 Украина.ру
"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО
На днях прошла информация, что к югу от Часов Яра из ОТРК "Искандер" был поражен командный пункт ВСУ. За этим бункером наблюдали российские военные. Они отслеживали все перемещения генералов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T05:20
2024-04-01T05:20
новости
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На данный момент польский генерал Адам Марчак - самый высокопоставленный офицер НАТО, уничтоженный на Украине. Так что с точки зрения ликвидации высшего командного состава противника это был самый результативный удар, рассказал эксперт.На днях прошла информация, что к югу от Часов Яра из ОТРК "Искандер" был поражен командный пункт ВСУ. Точно неизвестно, кто именно там находился и какова степень повреждения этого бункера, добавил журналист.Хотя насчет Марчака существуют разные версии. Есть версии, что польский генерал был убит во время удара по санаторию СБУ в Одессе или удара по Киеву, когда туда прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала больше нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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Новости, Часов Яр, Украина, Киев, Борис Рожин

"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТО

05:20 01.04.2024
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
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© РИА Новости . Оксана Джадан
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На днях прошла информация, что к югу от Часов Яра из ОТРК "Искандер" был поражен командный пункт ВСУ. За этим бункером наблюдали российские военные. Они отслеживали все перемещения генералов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На данный момент польский генерал Адам Марчак - самый высокопоставленный офицер НАТО, уничтоженный на Украине. Так что с точки зрения ликвидации высшего командного состава противника это был самый результативный удар, рассказал эксперт.
На днях прошла информация, что к югу от Часов Яра из ОТРК "Искандер" был поражен командный пункт ВСУ. Точно неизвестно, кто именно там находился и какова степень повреждения этого бункера, добавил журналист.
"Насколько я понимаю, мы за этим бункером наблюдали. Мы отслеживали все перемещения генералов ВСУ в районе Часов Яра. Не секрет, что еще в прошлом году мы наносили удары по командному составу противника, когда погиб советник Офиса [президента Украины Владимира] Зеленского и был тяжело ранен командующий теробороны [ВСУ] Игорь Танцюра", - отметил Рожин.
Хотя насчет Марчака существуют разные версии. Есть версии, что польский генерал был убит во время удара по санаторию СБУ в Одессе или удара по Киеву, когда туда прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала больше нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Сергей Полетаев интервью
29 марта, 08:18
Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнениеМы сейчас владеем стратегической инициативой. Выбираем время и место удара. ВСУ своей стратегической инициативой летом 2023 года не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. А у нас есть возможность наступать не только на любом участке из уже имеющейся тысячи километров фронта, но на дополнительных 600 километров
 
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