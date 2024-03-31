Последний день Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 марта - 31.03.2024 Украина.ру
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Последний день Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 марта
Последний день Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 марта - 31.03.2024 Украина.ру
Последний день Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 марта
В СМИ напомнили о последнем дне президентских полномочий Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-03-31T13:00
2024-03-31T13:00
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
украина
сша
рада
вооруженные силы украины
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О последнем дне полномочий Зеленского в своём телеграм-канале "Наследие Империи" напомнил генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников."Сегодня, 31 марта, последний день, когда Зеленский является легитимным президентом Украины. Уже завтра, по иронии в День смеха, Украина станет страной, которую возглавляет человек с условными полномочиями, прямо не предусмотренными в Конституции этой страны, — таких прецедентов в её истории ещё никогда не было", - отметил Решетников.Он указал, что пока неясно, какой украинские законодатели найдут выход из сложившейся ситуации."Какой будет местным законодателем найден выход до 21 мая (дня инаугурации нового неизбранного президента) из возникшей коллизии, неясно. Будет Зеленский и. о. президента с существенно ограниченными функциями, передаст власть спикеру парламента или будет делать вид, что вообще ничего не поменялось в его статусе из-за войны, никому пока не известно. Однако данное обстоятельство теперь следует иметь в виду в условиях, когда ведётся речь о каких-то переговорах и договорах с Украиной", - указал Решетников.По его словам, с завтрашнего дня возглавлять Украину будет человек, "чья подпись может стоить меньше, чем бумага, на которой она поставлена"."И по прошествии какого-то времени кто-то, кто сегодня двумя руками выступает за признание полномочий Зеленского после 31 марта, может легко и, что самое главное, обоснованно с правовой точки зрения изменить свою позицию в угоду уже новых завтрашних интересов", - подчеркнул он.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также вспомнил об истечении президентских полномочий Зеленского и об отсутствии выборов в стране."Поздравляю волелюбних сородичей с невыборами президента Украины", - отметил он.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" со ссылкой на источники сообщил, что вакуумом легитимности власти пытаются воспользоваться США."Получили свежий инсайд о том, что посольство США передало в ОП требование принять законопроект о мобилизации раньше/параллельно с тем, как они примут свой о помощи Украине, чтобы предоставить американцам дополнительный аргумент как то, что Украина набирает больше людей, а США дают под это оружие и деньги‼️ Логика у американцев есть, но на Банковой также понимают, что в таком случае рискуют сильно подставиться. Во-первых, без гарантий помощи США, депутаты не сильно горят желанием голосовать закон, за который им еще долго могут догонять люди (на округа лучше после этого не ехать). Во-вторых, если Рада проголосует, Зе подпишет, а США опять не дадут, президент будет выглядеть козлом, который жизнями украинцев закрывает дырки на фронте. В этом случае если 21 мая американцы хотя бы намекнут на майдан - люди выйдут сносить Зе, и вряд ли его что-то спасет, т.к. ситуация будет тупиковая", - отмечалось в сообщении канала.По его информации, Офис президента Украины и посольство США торгуются, но время играет на американцев.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 10 обстрелов, на горловском — 21 обстрел, выпустив в общей сложности 101 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица, огнём ВСУ было повреждено одно жилое домостроение и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по территории этого региона 21 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Каховка — 3; Любимовка — 3; Малокаховка — 2; Брилёвка — 2; Алёшки — 7", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки.Утром 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе в селе Петровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 3 гранатомётных выстрела. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селом Новая Деревня сбито два беспилотника, над поселком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское – по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. Село Ясные Зори подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Повреждён забор в частном жилом домовладении. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ пострадавших нет. Разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении – повреждено 6 частных жилых домовладений, один многоквартирный дом и один автомобиль. В Тавровском сельском поселении пострадали одно частное домовладение и придворовая территория, в Никольском сельском поселении – одно частное домовладение, в Разумном сельском поселении – два частных домовладения и два автомобиля", - отмечалось в сводке.Также в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено ограждение частного жилого домовладения. На окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий.Кроме того, в Валуйском городском округе по селу Борки был выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. В одном частном жилом домовладении и одной хозпостройке выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. В селе Кукуевка украинские военные атаковали с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений не было.Также, в Волоконовском районе в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По хутору Старый выпущено 3 миномётных снаряда. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. В селе Дроновка пострадало одно частное домовладение, летняя кухня и сарай, в селе Замостье – два частных домовладения, в селе Мокрая Орловка – одно частное домовладение, сарай и гараж, в городе Грайворон и селе Козинка – по одному частному домовладению. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен сапёрами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет", - сообщил Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе на участке автодороги между сёлами Красное и Вознесеновка движущийся автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БпЛА, который сбросил взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары. По селу Красное выпущено 3 миномётных снаряда. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Под миномётный обстрел попало село Середа – установлено 3 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. Из гранатомёта СПГ-9 обстреляли хутор Мухин – зафиксировано 9 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20240331/1054209968.html
https://ukraina.ru/20240330/1054208625.html
https://ukraina.ru/20240330/1054204314.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, украина, сша, рада, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Украина, США, Рада, Вооруженные силы Украины

Последний день Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 марта

13:00 31.03.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В СМИ напомнили о последнем дне президентских полномочий Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О последнем дне полномочий Зеленского в своём телеграм-канале "Наследие Империи" напомнил генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников.
"Сегодня, 31 марта, последний день, когда Зеленский является легитимным президентом Украины. Уже завтра, по иронии в День смеха, Украина станет страной, которую возглавляет человек с условными полномочиями, прямо не предусмотренными в Конституции этой страны, — таких прецедентов в её истории ещё никогда не было", - отметил Решетников.
Он указал, что пока неясно, какой украинские законодатели найдут выход из сложившейся ситуации.

"Какой будет местным законодателем найден выход до 21 мая (дня инаугурации нового неизбранного президента) из возникшей коллизии, неясно. Будет Зеленский и. о. президента с существенно ограниченными функциями, передаст власть спикеру парламента или будет делать вид, что вообще ничего не поменялось в его статусе из-за войны, никому пока не известно. Однако данное обстоятельство теперь следует иметь в виду в условиях, когда ведётся речь о каких-то переговорах и договорах с Украиной", - указал Решетников.
украинский БПЛА Shark - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
09:54
Атака на Ярославскую область, "подземный город" в ЛНР. Главное на Украине на утро 31 мартаУкраинские беспилотники были сбиты в Ярославской области. Журналистам показали "подземный город" для бойцов в ЛНР
По его словам, с завтрашнего дня возглавлять Украину будет человек, "чья подпись может стоить меньше, чем бумага, на которой она поставлена".
"И по прошествии какого-то времени кто-то, кто сегодня двумя руками выступает за признание полномочий Зеленского после 31 марта, может легко и, что самое главное, обоснованно с правовой точки зрения изменить свою позицию в угоду уже новых завтрашних интересов", - подчеркнул он.
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также вспомнил об истечении президентских полномочий Зеленского и об отсутствии выборов в стране.
"Поздравляю волелюбних сородичей с невыборами президента Украины", - отметил он.
Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" со ссылкой на источники сообщил, что вакуумом легитимности власти пытаются воспользоваться США.
"Получили свежий инсайд о том, что посольство США передало в ОП требование принять законопроект о мобилизации раньше/параллельно с тем, как они примут свой о помощи Украине, чтобы предоставить американцам дополнительный аргумент как то, что Украина набирает больше людей, а США дают под это оружие и деньги‼️ Логика у американцев есть, но на Банковой также понимают, что в таком случае рискуют сильно подставиться. Во-первых, без гарантий помощи США, депутаты не сильно горят желанием голосовать закон, за который им еще долго могут догонять люди (на округа лучше после этого не ехать). Во-вторых, если Рада проголосует, Зе подпишет, а США опять не дадут, президент будет выглядеть козлом, который жизнями украинцев закрывает дырки на фронте. В этом случае если 21 мая американцы хотя бы намекнут на майдан - люди выйдут сносить Зе, и вряд ли его что-то спасет, т.к. ситуация будет тупиковая", - отмечалось в сообщении канала.
По его информации, Офис президента Украины и посольство США торгуются, но время играет на американцев.
Андрей Ермак
Вчера, 18:25
Укрепление вертикали Ермака. Итоги 30 марта на УкраинеПерестановки в Офисе президента Украины связали с главой ОП и "серым кардиналом" Андреем Ермаком
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России.
На донецком направлении ВСУ осуществили 10 обстрелов, на горловском — 21 обстрел, выпустив в общей сложности 101 единицу различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении одного гражданского лица, огнём ВСУ было повреждено одно жилое домостроение и один объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по территории этого региона 21 снаряд.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Каховка — 3; Любимовка — 3; Малокаховка — 2; Брилёвка — 2; Алёшки — 7", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки.
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Вчера, 13:00
Чистка в Офисе президента, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 мартаПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил шесть помощников и советников. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Утром 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.
"В Белгородском районе в селе Петровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 3 гранатомётных выстрела. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селом Новая Деревня сбито два беспилотника, над поселком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское – по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. Село Ясные Зори подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Повреждён забор в частном жилом домовладении. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ пострадавших нет. Разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении – повреждено 6 частных жилых домовладений, один многоквартирный дом и один автомобиль. В Тавровском сельском поселении пострадали одно частное домовладение и придворовая территория, в Никольском сельском поселении – одно частное домовладение, в Разумном сельском поселении – два частных домовладения и два автомобиля", - отмечалось в сводке.
Также в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено ограждение частного жилого домовладения. На окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий.
Кроме того, в Валуйском городском округе по селу Борки был выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. В одном частном жилом домовладении и одной хозпостройке выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. В селе Кукуевка украинские военные атаковали с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений не было.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Вчера, 09:21
Допущение Зеленского, посол Данилов. Главное на Украине на утро 30 мартаПрезидент Украины Владимир впервые заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться даже без возвращения его страны на границы 1991 года. Бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии
Также, в Волоконовском районе в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По хутору Старый выпущено 3 миномётных снаряда. Обошлось без последствий.
"В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. В селе Дроновка пострадало одно частное домовладение, летняя кухня и сарай, в селе Замостье – два частных домовладения, в селе Мокрая Орловка – одно частное домовладение, сарай и гараж, в городе Грайворон и селе Козинка – по одному частному домовладению. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен сапёрами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет", - сообщил Гладков.
Кроме того, в Шебекинском городском округе на участке автодороги между сёлами Красное и Вознесеновка движущийся автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БпЛА, который сбросил взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары. По селу Красное выпущено 3 миномётных снаряда. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Под миномётный обстрел попало село Середа – установлено 3 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. Из гранатомёта СПГ-9 обстреляли хутор Мухин – зафиксировано 9 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
ЭксклюзивХроникиВладимир ЗеленскийУкраинаСШАРадаВооруженные силы Украины
 
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