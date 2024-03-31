Кличко оценил идею заморозки украинского конфликта
12:35 31.03.2024 (обновлено: 13:41 31.03.2024)
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Украинским войскам необходимо больше ракет для систем противовоздушной обороны, самой же стране не нужна заморозка боевых действий. С таким заявлением 31 марта выступил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт газета Bild am Sonntag
"Это (прим. ред.– идея заморозки конфликта) ошибочная точка зрения, вместо этого нам необходимо больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом", – заявил он.
Кличко добавил, что ВС РФ нарастили ракетные удары по территории Украины, а потому страна остро нуждается в новых ракетах для систем ПВО.
Украинская столица была и остаётся целью для России, считает политик. Вместе с тем, он отмечает, что Киев сегодня подготовлен к возможным атака лучше, чем в 2022 году.
Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених выступил с идеей заморозки украинского конфликта. В Кремле ещё в 2023 году заявляли, что Россия рассматривает только один вариант завершения боевых действия – выполнение всех целей и задач спецоперации, в которые не входит заморозка конфликта.
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