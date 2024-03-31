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Кличко оценил идею заморозки украинского конфликта

Кличко оценил идею заморозки украинского конфликта - 31.03.2024 Украина.ру

Кличко оценил идею заморозки украинского конфликта

Украинским войскам необходимо больше ракет для систем противовоздушной обороны, самой же стране не нужна заморозка боевых действий. С таким заявлением 31 марта выступил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт газета Bild am Sonntag

2024-03-31T12:35

2024-03-31T12:35

2024-03-31T13:41

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Кличко добавил, что ВС РФ нарастили ракетные удары по территории Украины, а потому страна остро нуждается в новых ракетах для систем ПВО. Украинская столица была и остаётся целью для России, считает политик. Вместе с тем, он отмечает, что Киев сегодня подготовлен к возможным атака лучше, чем в 2022 году. Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених выступил с идеей заморозки украинского конфликта. В Кремле ещё в 2023 году заявляли, что Россия рассматривает только один вариант завершения боевых действия – выполнение всех целей и задач спецоперации, в которые не входит заморозка конфликта.

https://ukraina.ru/20240316/1053901821.html

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новости, владимир кличко, киев, украина, россия, сво, заморозка, боевые действия