https://ukraina.ru/20240331/1054209968.html

Атака на Ярославскую область, "подземный город" в ЛНР. Главное на Украине на утро 31 марта

Атака на Ярославскую область, "подземный город" в ЛНР. Главное на Украине на утро 31 марта - 31.03.2024 Украина.ру

Атака на Ярославскую область, "подземный город" в ЛНР. Главное на Украине на утро 31 марта

Украинские беспилотники были сбиты в Ярославской области. Журналистам показали "подземный город" для бойцов в ЛНР

2024-03-31T09:54

2024-03-31T09:54

2024-03-31T09:54

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Об атаке на Ярославскую область стало известно утром 31 марта."Около 06:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", - сообщило Минобороны РФ в 07:06.Позднее о произошедшем рассказал и губернатор Ярославской области Михаил Евраев."В Ярославской области отражена атака трёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты подавленных БпЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - отметил Евраев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post подтвердил информацию о том, что Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу украинских ударов на российские НПЗ."Реакция США не была положительной... Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что вы не можете... Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергетическую систему, а россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. ... Это справедливо", - отметил Зеленский.Он заявил, что США не могут ограничить развертывание Украиной собственного оружия и сдержать подобные атаки на энергетические объекты внутри РоссииЗеленский подчеркнул, что у него нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар по энергетике РФ - в надежде на создание системы сдерживанияПрезидент Украины подчеркнул, что ответом на атаки РФ на украинскую энергосистему и являются атаки на российскую энергосистему, а "когда Россия остановит эти шаги, мы остановимся".И это при том, что именно Украина первая начала атаковать российские НПЗ."Официально Украина не подтверждала и не комментировала события на территории Российской Федерации", - заявил в интервью американским СМИ представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.При этом на Украине действует программа по поддержке производства беспилотников, в т.ч. и дальнобойных. Часть беспилотников делается и на средства от пожертвований."Наш источник сообщает, что донаты от населения на ВСУ упали на 75%, а 20% покрывает бизнес, который попадает под медиа шантаж ОП, и только 5% это донаты приближенного бизнеса или "заробитчан" и тд. К концу года донатить будут ещё меньше по причинам: внутренняя экономика замирает, доход у бизнеса уменьшается; народ беднеет; бизнес привыкнет к шантажу медийщиков и найдет выход, или просто на них забьет "х..р"; разочарование масс Отсюда сделаем простой вывод, что денег для армии будет катастрофически не хватать. В 2025 году ситуация ухудшится ещё в разы", - сообщал 30 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Однако есть и "коалиция дронов", которую инициировали Великобритания и Латвия и к которой присоединились ряд западных государств. Так, 15 февраля глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон намерен повлиять на поставку FPV-дронов Киеву с Запада, чтобы ВСУ получали их как можно больше. На производство БПЛА, отметил Шаппс, затратят £ 200 млн. Эти деньги — часть пакета военной помощи в размере £ 2,5 млрд, которые Великобритания планирует выделить Украине в этом году. Шаппс подчеркнул, что его страна станет самым крупным поставщиком беспилотников для Украины.Одновременно атакует Украина и при помощи других вооружений.Так, утром стало известно об атаке на Белгородскую область."Около 07:00по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сообщило Минобороны РФ.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших от удара."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, один человек пострадал - это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась", - написал он в своём телеграм-канале.Он также рассказал о повреждениях, нанесённых обстрелов, и показал фото с места событий.Подземный городПодразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов, вышедших с передовой. Видео города опубликовало РИА Новости.Подземный пункт восстановления для бойцов представляет собой построенный руками военных практически целый город под землей. Это сделано для безопасности личного состава. Возвращающиеся на восстановление с передовой бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырёхразовое горячее питание."Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи", - рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга"Он показал журналистам горячий цех, а также протяжённый переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного состава.Внутри подземных помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. "Волга" отметил, что было принято решение повесить именно детские рисунки, а не наглядную агитацию, как в месте проживания личного состава."Особенность комплекса в том, что данный объект непосредственно находится под землёй. Приготовление пищи осуществляется тоже под землёй, есть разделение по цехам. Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы "запуститься", нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела", - рассказал "Волга".Ранее украинские военные не раз применяли РСЗО HIMARS для ударов по расположениям, а также по местам сбора российских военных.

https://ukraina.ru/20240330/1054208625.html

https://ukraina.ru/20240330/1054204314.html

https://ukraina.ru/20240330/1054202192.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, лнр, беспилотники