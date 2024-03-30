https://ukraina.ru/20240330/1054202192.html

Допущение Зеленского, посол Данилов. Главное на Украине на утро 30 марта

Допущение Зеленского, посол Данилов. Главное на Украине на утро 30 марта - 30.03.2024 Украина.ру

Допущение Зеленского, посол Данилов. Главное на Украине на утро 30 марта

Президент Украины Владимир впервые заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться даже без возвращения его страны на границы 1991 года. Бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии

2024-03-30T09:21

2024-03-30T09:21

2024-03-30T09:21

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снбо

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Своё заявление Зеленский сделал в интервью CBS News."Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он (президент России Владимир Путин — Ред.) потеряет то, что он захватил, начиная с 2022 года, он... будет готов к диалогу", - отметил Зеленский.В другом интервью — изданию The Washington Post —президент Украины признал, что информация о недовольстве Соединённых Штатов Америки атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы правдива."Реакция США не была положительной... Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что вы не можете... Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергетическую систему, а россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. ... Это справедливо", - отметил Зеленский.Он заявил, что США не могут ограничить развертывание Украиной собственного оружия и сдержать подобные атаки на энергетические объекты внутри России.Зеленский подчеркнул, что у него нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар по энергетике РФ - в надежде на создание системы сдерживания.Президент Украины подчеркнул, что ответом на атаки РФ на украинскую энергосистему и являются атаки на российскую энергосистему, а "когда Россия остановит эти шаги, мы остановимся".И это при том, что именно Украина первая начала атаковать российские НПЗ.Также Зеленский пожаловался на нехватку средств ПВО."Это правда. Я не хочу, чтобы Россия знала, какое количество ракет ПВО мы имеем, но, в принципе, вы правы. Без поддержки Конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Вот в чём проблема. Мы увеличиваем наши собственные системы противовоздушной обороны, но этого недостаточно", - подчеркнул Зеленский.По его словам, на фронте у украинских формирований существует дефицит боеприпасов. При потребности делать 8 тыс. выстрелов в день, у Украины есть только 2 тыс. выстрелов.Таким образом, отметил Зеленский, нужно делать линию фронта короче."Если она прорвётся, россияне могут пойти на крупные города", - указал он.Зеленский заявил, что Украина "пытается найти какой-то способ не отступать". В частности, он заявил, что после отступления ВСУ из Авдеевки ситуацию удалось стабилизировать "благодаря разумным шагам" украинских военных.Президент Украины уверен, что если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу, чтобы провести новое контрнаступление позже. Поскольку, если не Украина, то РФ сама пойдет в наступление."Если вы не делаете шагов для подготовки нового контрнаступления, Россия сделает их. Это то, чему мы научились в этой войне: Если вы этого не сделаете, это сделает Россия", - подчеркнул Зеленский.В то же время, он заявил, что Украина планирует использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крыма. По словам Зеленского Киев собирается атаковать аэродромы полуострова. При этом он отметил, что Украина еще не получила ракеты от США.Он также пожаловался на промедление с помощью США. По его словам, пока Киев не будет знать, что имеет постоянную поддержку Вашингтона, украинские войска "будут оставаться там", где они сейчас "на востоке". По словам Зеленского, ВСУ могут проводить наступательные операции лишь ограниченно."Чтобы вытеснить их (россиян. – Ред.), нам нужно больше оружия", - подчеркнул Зеленский.Он заявил, что из-за споров в Конгрессе США по поводу выделения помощи Украине, последняя упустила полгода."Мы не можем больше терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", – отметил.Более того, Зеленский упрекнул мир в том, что "не понимает ставок" в боевых действиях.Посол ДаниловЗеленский заявил, что Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Президент Украины согласовал его кандидатуру на пост посла в Молдавии."Я согласовал его кандидатуру в качестве посла нашей страны в Республике Молдавия. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину",— заявил Зеленский в видеообращении.Зеленский подчеркнул, что Молдавия чрезвычайно важной страной для Киева, учитывая "вызовы безопасности и двустороннее взаимодействие".Ранее Данилов заявлял, что открытие второго фронта в Приднестровье помогло бы Украине. В марте 2023 года он заявлял, что, если Кишинёв попросит, Киев может в том числе и военным путем вмешаться в ситуацию вокруг Приднестровья. По информации ряда СМИ и телеграм-каналов, Украина действительно негласно предлагала Молдавии атаковать Приднестровскую Молдавскую Республику, где находится интересующий Украину склад вооружений в Колбасне, однако Молдавия отвергла украинскую "помощь".Назначение Данилова уже прокомментировали украинские СМИ."Уволенный из СНБО Данилов отправляется в Молдавию послом. Стоит добавить, что в этот момент Украина объявила в розыск главу внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева, обвиняемого в "госизмене" (Он имеет второй/третий паспорт, который украинский). Также в Молдавии начался отлов украинцев, которые бежали от мобилизации. При этом многие выбирают ПМР, как место перехода и временного пребывания, так как там им не угрожает депортация, что очень не нравится Украине. После новостей об ударе БПЛА по ПМР можем констатировать, что Украина и Молдова будут качать приднестровский кризис, специально нагнетать ситуацию. Хотя ПМР дало возможность Украине вывозить зерно через свою "железку", но скорее всего Киеву выгоднее втянуть Молдову в войну. Особенно на фоне того, что Санду теряет рейтинг и скорее всего проиграет выборы", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее, 17 марта, залетевший с Украины дрон уничтожил вертолёт в воинской части в Приднестровье. До этого спецслужбы ПМР сообщали об активизации работы украинских диверсантов.

https://ukraina.ru/20240329/1054201734.html

https://ukraina.ru/20240329/1054189389.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, снбо, вооруженные силы украины, the washington post, алексей данилов, молдавия, украина, россия, владимир зеленский