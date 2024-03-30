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"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ

"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ - 30.03.2024 Украина.ру

"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ

Главным наступлением Вооруженных сил Российской Федерации станут Харьков и Одесса, рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру

2024-03-30T09:24

2024-03-30T09:24

2024-03-30T09:24

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Алехин отметил, что взятие российскими военнослужащими мелких населенных пунктов – это тактические успехи. Он предложил поговорить о стратегически важных победах.Так, освобождение Авдеевки в феврале 2024 года было стратегическим успехом ВС РФ, так как оттуда ВСУ легко обстреливали Донецк. Также с освобождением Авдеевки Россия показала, что может брать хорошо укреплённые населенные пункты."На мой взгляд, следующим стратегическим успехом будет взятие Белогоровки. Это вроде бы мелкий населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Мы ее окружили и долго ждали капитуляции гитлеровцев. Если мы ее возьмем, мы покажем, что мы сильны", - заявил Алехин.Также к стратегическим успехам социальный технолог отнес полную зачистку левого берега Днепра в Херсонской области от всех плацдармов ВСУ.При этом эксперт усомнился в том, что Артемовское направление станет главным направлением удара российских войск."Главным нашим наступлением будет Одесса и Харьков", - заявил военный волонтер.Харьковско-Сумское направление важно по многим причинам, отметил Алехин. Негоже, когда "старые" российские регионы превращаются в зону боевых действий. При этом эксперт говорил не только об обстреливаемом украинской армией Белгороде, но и о Курске. "А учитывая, что об Одессе и Харькове намекает и Владимир Владимирович, именно эти направления станут основными", - резюмировал он.Полностью интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на нашем сайте

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новости, россия, одесса, авдеевка, вооруженные силы украины, всу, харьков, вс рф, украина