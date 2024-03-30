"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ - 30.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240330/1054150823.html
"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ
"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ - 30.03.2024 Украина.ру
"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ
Главным наступлением Вооруженных сил Российской Федерации станут Харьков и Одесса, рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2024-03-30T09:24
2024-03-30T09:24
новости
россия
одесса
авдеевка
вооруженные силы украины
всу
харьков
вс рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053855615_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_b2b4c0e4439f542261865eb427c25949.jpg
Алехин отметил, что взятие российскими военнослужащими мелких населенных пунктов – это тактические успехи. Он предложил поговорить о стратегически важных победах.Так, освобождение Авдеевки в феврале 2024 года было стратегическим успехом ВС РФ, так как оттуда ВСУ легко обстреливали Донецк. Также с освобождением Авдеевки Россия показала, что может брать хорошо укреплённые населенные пункты."На мой взгляд, следующим стратегическим успехом будет взятие Белогоровки. Это вроде бы мелкий населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Мы ее окружили и долго ждали капитуляции гитлеровцев. Если мы ее возьмем, мы покажем, что мы сильны", - заявил Алехин.Также к стратегическим успехам социальный технолог отнес полную зачистку левого берега Днепра в Херсонской области от всех плацдармов ВСУ.При этом эксперт усомнился в том, что Артемовское направление станет главным направлением удара российских войск."Главным нашим наступлением будет Одесса и Харьков", - заявил военный волонтер.Харьковско-Сумское направление важно по многим причинам, отметил Алехин. Негоже, когда "старые" российские регионы превращаются в зону боевых действий. При этом эксперт говорил не только об обстреливаемом украинской армией Белгороде, но и о Курске. "А учитывая, что об Одессе и Харькове намекает и Владимир Владимирович, именно эти направления станут основными", - резюмировал он.Полностью интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240326/1054093725.html
россия
одесса
авдеевка
харьков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053855615_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_7735084efae48f4985a014e3aff23331.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, одесса, авдеевка, вооруженные силы украины, всу, харьков, вс рф, украина
Новости, Россия, Одесса, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Харьков, ВС РФ, Украина

"Путин намекал на это": военный волонтер рассказал, какие направления станут основными для ВС РФ

09:24 30.03.2024
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
Главным наступлением Вооруженных сил Российской Федерации станут Харьков и Одесса, рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
Алехин отметил, что взятие российскими военнослужащими мелких населенных пунктов – это тактические успехи. Он предложил поговорить о стратегически важных победах.
Так, освобождение Авдеевки в феврале 2024 года было стратегическим успехом ВС РФ, так как оттуда ВСУ легко обстреливали Донецк. Также с освобождением Авдеевки Россия показала, что может брать хорошо укреплённые населенные пункты.
"На мой взгляд, следующим стратегическим успехом будет взятие Белогоровки. Это вроде бы мелкий населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Мы ее окружили и долго ждали капитуляции гитлеровцев. Если мы ее возьмем, мы покажем, что мы сильны", - заявил Алехин.
Также к стратегическим успехам социальный технолог отнес полную зачистку левого берега Днепра в Херсонской области от всех плацдармов ВСУ.
При этом эксперт усомнился в том, что Артемовское направление станет главным направлением удара российских войск.
"Главным нашим наступлением будет Одесса и Харьков", - заявил военный волонтер.
Харьковско-Сумское направление важно по многим причинам, отметил Алехин. Негоже, когда "старые" российские регионы превращаются в зону боевых действий. При этом эксперт говорил не только об обстреливаемом украинской армией Белгороде, но и о Курске.
"А учитывая, что об Одессе и Харькове намекает и Владимир Владимирович, именно эти направления станут основными", - резюмировал он.
Полностью интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на нашем сайте
Роман Алехин интервью
26 марта, 05:42
Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы Сейчас ВС РФ действительно пытаются сберечь максимальное количество людей на Украине. Но если туда зайдет личный состав армий западных стран, все эти моральные барьеры будут снесены. Потому что это будет непосредственная угроза существованию России, которая позволит ей дойти до тактических ядерных ударов
 
НовостиРоссияОдессаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВСУХарьковВС РФУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
18:48В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
18:42Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине
18:24В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
18:24Судить или убить
17:54ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
17:34В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
17:18Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
17:11Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского
16:51Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
16:27Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема
16:10Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
16:00Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк Шагал
15:41В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
15:24Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
15:14Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины
15:05Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам
14:40Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
14:25"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
14:14ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
Лента новостейМолния