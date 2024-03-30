Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине
Радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, какова должна быть численность западного контингента, чтобы он смог создать России реальные проблемы
"Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже заявил, что если кто-то придет на Украину, то он там и ляжет. С ними никто даже разговаривать не будет. И на этом ставится точка. До этого то же самое сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой: We will bury you (мы вас похороним)... это знаменитые слова Хрущева, которые широко распространились на Западе", - сказал Гаспарян.
Он также подчеркнул, что идею французского лидера Эмануэля Макрона отправить войска Киеву на Западе никто не поддержал.
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру.
20 марта, 03:00Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"Франция традиционно была главным партнёром Румынии в Европе в культурной и военно-политической сфере. Сейчас Франция собирается выстроить в Восточной Европе нечто похожее "малую Антанту" того времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко