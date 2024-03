https://ukraina.ru/20240330/1054119580.html

Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине

Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине - 30.03.2024 Украина.ру

Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине

Радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, какова должна быть численность западного контингента, чтобы он смог создать России реальные проблемы

2024-03-30T10:10

2024-03-30T10:10

2024-03-30T10:10

новости

россия

украина

армен гаспарян

николай патрушев

хрущев

совбез

госдума

войска

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102328/61/1023286120_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_7813930390c2fbd854141feb0e3f43b6.jpg

"Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже заявил, что если кто-то придет на Украину, то он там и ляжет. С ними никто даже разговаривать не будет. И на этом ставится точка. До этого то же самое сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой: We will bury you (мы вас похороним)... это знаменитые слова Хрущева, которые широко распространились на Западе", - сказал Гаспарян.Он также подчеркнул, что идею французского лидера Эмануэля Макрона отправить войска Киеву на Западе никто не поддержал.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053970189.html

россия

украина

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, армен гаспарян, николай патрушев, хрущев, совбез, госдума, войска, франция