Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
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Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине
Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине
Радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, какова должна быть численность западного контингента, чтобы он смог создать России реальные проблемы
2024-03-30T10:10
2024-03-30T10:10
новости
россия
украина
армен гаспарян
николай патрушев
хрущев
совбез
госдума
войска
франция
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"Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже заявил, что если кто-то придет на Украину, то он там и ляжет. С ними никто даже разговаривать не будет. И на этом ставится точка. До этого то же самое сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой: We will bury you (мы вас похороним)... это знаменитые слова Хрущева, которые широко распространились на Западе", - сказал Гаспарян.Он также подчеркнул, что идею французского лидера Эмануэля Макрона отправить войска Киеву на Западе никто не поддержал.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240320/1053970189.html
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новости, россия, украина, армен гаспарян, николай патрушев, хрущев, совбез, госдума, войска, франция
Новости, Россия, Украина, Армен Гаспарян, Николай Патрушев, Хрущев, Совбез, Госдума, войска, Франция

Гаспарян хлестко ответил на вопрос о судьбе западных войск на Украине

10:10 30.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, какова должна быть численность западного контингента, чтобы он смог создать России реальные проблемы
"Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже заявил, что если кто-то придет на Украину, то он там и ляжет. С ними никто даже разговаривать не будет. И на этом ставится точка. До этого то же самое сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой: We will bury you (мы вас похороним)... это знаменитые слова Хрущева, которые широко распространились на Западе", - сказал Гаспарян.
Он также подчеркнул, что идею французского лидера Эмануэля Макрона отправить войска Киеву на Западе никто не поддержал.
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева читайте на сайте Украина.ру.
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 03:00
Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"Франция традиционно была главным партнёром Румынии в Европе в культурной и военно-политической сфере. Сейчас Франция собирается выстроить в Восточной Европе нечто похожее "малую Антанту" того времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
НовостиРоссияУкраинаАрмен ГаспарянНиколай ПатрушевХрущевСовбезГосдумавойскаФранция
 
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