https://ukraina.ru/20240328/1054176362.html

Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко

Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко - 28.03.2024 Украина.ру

Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко

Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал всеукраинский телемарафон лживым и пропагандистским, а также возмутился затратами на него. Об этом он заявил 27 марта в эфире телеканала "Прямой"

2024-03-28T17:58

2024-03-28T17:58

2024-03-28T17:58

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Порошенко призвал тратить больше бюджетных средств на оборонную сферу. Счетная палата Украины накануне обнародовала информацию о том, что 60 млрд гривен (141 млрд рублей) было найдено злоупотребления в первую очередь при финансировании оборонной промышленности, подчеркнул он.Порошенко обратился к украинскому правительству, которые урезало выплаты сферам образования и культуры, и потребовал направить "исключительно на армию". "Никаких других направлений расходов партия "Европейская солидарность" не поддержит и будет блокировать", подчеркнул он. "Это начиная с финансирования 2 миллиарда гривен (4,7 млрд рублей) на Единый лживый, пропагандистский марафон, где показывают исключительно советников из Офиса президента и отдельных не очень адекватных депутатов от монобольшинства", - заявил Порошенко. В декабре прошлого года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что эффективность украинского национального телемарафона на сегодняшний день – под вопросом. В то же время он признал, что если большая часть украинского общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном – не так".

https://ukraina.ru/20240328/1054174778.html

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новости, украина, киев, петр порошенко, верховная рада, виталий кличко, бюджет