Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал всеукраинский телемарафон лживым и пропагандистским, а также возмутился затратами на него. Об этом он заявил 27 марта в эфире телеканала "Прямой"
Порошенко призвал тратить больше бюджетных средств на оборонную сферу. Счетная палата Украины накануне обнародовала информацию о том, что 60 млрд гривен (141 млрд рублей) было найдено злоупотребления в первую очередь при финансировании оборонной промышленности, подчеркнул он.
Порошенко обратился к украинскому правительству, которые урезало выплаты сферам образования и культуры, и потребовал направить "исключительно на армию". "Никаких других направлений расходов партия "Европейская солидарность" не поддержит и будет блокировать", подчеркнул он.
"Это начиная с финансирования 2 миллиарда гривен (4,7 млрд рублей) на Единый лживый, пропагандистский марафон, где показывают исключительно советников из Офиса президента и отдельных не очень адекватных депутатов от монобольшинства", - заявил Порошенко.
В декабре прошлого года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что эффективность украинского национального телемарафона на сегодняшний день – под вопросом. В то же время он признал, что если большая часть украинского общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном – не так".
17:25Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - ПорошенкоТовары долгосрочного пользования на Украине могут позволить себе только госслужащие и силовики, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"