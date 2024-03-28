Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054176362.html
Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко
Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко - 28.03.2024 Украина.ру
Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко
Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал всеукраинский телемарафон лживым и пропагандистским, а также возмутился затратами на него. Об этом он заявил 27 марта в эфире телеканала "Прямой"
2024-03-28T17:58
2024-03-28T17:58
новости
украина
киев
петр порошенко
верховная рада
виталий кличко
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053161653_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_6b380ba6897e10262d976520c93cce71.jpg
Порошенко призвал тратить больше бюджетных средств на оборонную сферу. Счетная палата Украины накануне обнародовала информацию о том, что 60 млрд гривен (141 млрд рублей) было найдено злоупотребления в первую очередь при финансировании оборонной промышленности, подчеркнул он.Порошенко обратился к украинскому правительству, которые урезало выплаты сферам образования и культуры, и потребовал направить "исключительно на армию". "Никаких других направлений расходов партия "Европейская солидарность" не поддержит и будет блокировать", подчеркнул он. "Это начиная с финансирования 2 миллиарда гривен (4,7 млрд рублей) на Единый лживый, пропагандистский марафон, где показывают исключительно советников из Офиса президента и отдельных не очень адекватных депутатов от монобольшинства", - заявил Порошенко. В декабре прошлого года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что эффективность украинского национального телемарафона на сегодняшний день – под вопросом. В то же время он признал, что если большая часть украинского общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном – не так".
https://ukraina.ru/20240328/1054174778.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053161653_66:0:1343:958_1920x0_80_0_0_46bda707488925dd99c80f372f9e8c29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, петр порошенко, верховная рада, виталий кличко, бюджет
Новости, Украина, Киев, Петр Порошенко, Верховная Рада, Виталий Кличко, бюджет

Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко

17:58 28.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал всеукраинский телемарафон лживым и пропагандистским, а также возмутился затратами на него. Об этом он заявил 27 марта в эфире телеканала "Прямой"
Порошенко призвал тратить больше бюджетных средств на оборонную сферу. Счетная палата Украины накануне обнародовала информацию о том, что 60 млрд гривен (141 млрд рублей) было найдено злоупотребления в первую очередь при финансировании оборонной промышленности, подчеркнул он.
Порошенко обратился к украинскому правительству, которые урезало выплаты сферам образования и культуры, и потребовал направить "исключительно на армию". "Никаких других направлений расходов партия "Европейская солидарность" не поддержит и будет блокировать", подчеркнул он.
"Это начиная с финансирования 2 миллиарда гривен (4,7 млрд рублей) на Единый лживый, пропагандистский марафон, где показывают исключительно советников из Офиса президента и отдельных не очень адекватных депутатов от монобольшинства", - заявил Порошенко.
В декабре прошлого года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что эффективность украинского национального телемарафона на сегодняшний день – под вопросом. В то же время он признал, что если большая часть украинского общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном – не так".
Коллаж, тарифы бедность нищета Украина - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
17:25
Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - ПорошенкоТовары долгосрочного пользования на Украине могут позволить себе только госслужащие и силовики, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"
 
НовостиУкраинаКиевПетр ПорошенкоВерховная РадаВиталий Кличкобюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине
17:59В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"
17:58Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко
17:57Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко
17:39Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров
17:30"А если русские начнут стрелять?" Макрон рискует попасть в цугцванг из-за украинской затеи
17:27Украинофобия – судьба проигравших
17:25Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко
17:24ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский
17:23Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
17:14Бывшая сутенёрша получила работу в Минобороны Украины
16:50Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУ
16:49Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
16:32The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться
16:15Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга
16:14Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право
16:00Терентий Дерибас – революционер и контрразведчик. Как был сорван план японского вторжения в СССР "Оцу"
15:30Один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" подал апелляцию
15:18Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору
14:47Французская экспедиция: пять сценариев
Лента новостейМолния