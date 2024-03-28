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Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич
Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич - 28.03.2024 Украина.ру
Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о том, какого наказания заслуживают террористы, устроившие расстрел в "Крокус Сити Холле", что делать с цензурой в России и как навести порядок в среде трудовых мигрантов:
2024-03-28T14:13
2024-03-28T14:13
2024-03-28T14:14
крокус сити холл
теракт
россия
миграция
сша
видео
цензура
запад
украина
горловка
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00:53 – об украинском следе теракта в "Крокус Сити Холле".13:13 – о жесточайшей цензуре на Западе и на Украине.21:17 – о неотвратимости наказания и возвращении смертной казни.34:20 – о проблемах трудовой миграции в России.* В интервью упоминается Алексей Венедиктов, признанный в России иноагентом.
россия
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Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич
14:13 28.03.2024 (обновлено: 14:14 28.03.2024)
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о том, какого наказания заслуживают террористы, устроившие расстрел в "Крокус Сити Холле", что делать с цензурой в России и как навести порядок в среде трудовых мигрантов:
00:53 – об украинском следе теракта в "Крокус Сити Холле".
13:13 – о жесточайшей цензуре на Западе и на Украине.
21:17 – о неотвратимости наказания и возвращении смертной казни.
34:20 – о проблемах трудовой миграции в России.
* В интервью упоминается Алексей Венедиктов, признанный в России иноагентом.