Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054166744.html
Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич
Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич - 28.03.2024 Украина.ру
Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о том, какого наказания заслуживают террористы, устроившие расстрел в "Крокус Сити Холле", что делать с цензурой в России и как навести порядок в среде трудовых мигрантов:
2024-03-28T14:13
2024-03-28T14:14
крокус сити холл
теракт
россия
миграция
сша
видео
цензура
запад
украина
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1c/1054166614_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a9d50408b1d63fd9bc427260f539112.jpg
00:53 – об украинском следе теракта в "Крокус Сити Холле".13:13 – о жесточайшей цензуре на Западе и на Украине.21:17 – о неотвратимости наказания и возвращении смертной казни.34:20 – о проблемах трудовой миграции в России.* В интервью упоминается Алексей Венедиктов, признанный в России иноагентом.
россия
сша
запад
украина
горловка
днр
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1c/1054166614_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0695f353116cc449d8b1b5ada2c01351.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крокус сити холл, теракт, россия, миграция, сша, видео, цензура, запад, украина, горловка, днр, донецк, видео
Крокус Сити Холл, теракт, Россия, миграция, США, Видео, цензура, Запад, Украина, Горловка, ДНР, Донецк

Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич

14:13 28.03.2024 (обновлено: 14:14 28.03.2024)
 
Читать в
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о том, какого наказания заслуживают террористы, устроившие расстрел в "Крокус Сити Холле", что делать с цензурой в России и как навести порядок в среде трудовых мигрантов:
00:53 – об украинском следе теракта в "Крокус Сити Холле".
13:13 – о жесточайшей цензуре на Западе и на Украине.
21:17 – о неотвратимости наказания и возвращении смертной казни.
34:20 – о проблемах трудовой миграции в России.
* В интервью упоминается Алексей Венедиктов, признанный в России иноагентом.
 
Крокус Сити ХоллтерактРоссиямиграцияСШАВидеоцензураЗападУкраинаГорловкаДНРДонецк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Французская экспедиция: пять сценариев
14:47"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией
14:36Демографический бум от Зеленского. Почему Украину ждет тотальная депопуляция
14:25Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии
14:14Напуганный Зеленский становится особенно опасным. Украинские эксперты о "чистках" на Банковой
14:13Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич
13:38Владимир Джаралла: Для России Румыния у Одессы гораздо опаснее, чем Польша у Львова
13:13Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны
13:00Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:55Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ
12:54В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ
12:37Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ
12:04Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
12:04Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"
11:56Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times
11:14Проблема "Телеграма": пока Россия борется с терроризмом, Украина добивает свободу слова
10:46Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
10:28Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
09:42Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта
09:40НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ
Лента новостейМолния