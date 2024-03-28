https://ukraina.ru/20240328/1054166744.html

Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич

Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич - 28.03.2024 Украина.ру

Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в студии Украина.ру рассказал о том, какого наказания заслуживают террористы, устроившие расстрел в "Крокус Сити Холле", что делать с цензурой в России и как навести порядок в среде трудовых мигрантов:

2024-03-28T14:13

2024-03-28T14:13

2024-03-28T14:14

крокус сити холл

теракт

россия

миграция

сша

видео

цензура

запад

украина

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1c/1054166614_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a9d50408b1d63fd9bc427260f539112.jpg

00:53 – об украинском следе теракта в "Крокус Сити Холле".13:13 – о жесточайшей цензуре на Западе и на Украине.21:17 – о неотвратимости наказания и возвращении смертной казни.34:20 – о проблемах трудовой миграции в России.* В интервью упоминается Алексей Венедиктов, признанный в России иноагентом.

россия

сша

запад

украина

горловка

днр

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крокус сити холл, теракт, россия, миграция, сша, видео, цензура, запад, украина, горловка, днр, донецк, видео