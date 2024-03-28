Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии - 28.03.2024 Украина.ру
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Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии
Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии - 28.03.2024 Украина.ру
Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задекларировал доход за 2023 год в размере более чем 3,3 миллиона гривен (почти 8 млн рублей)
2024-03-28T14:25
2024-03-28T14:25
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Зарплата министра составила почти 1,4 миллиона гривен (более трех миллионов рублей), роялти (вознаграждение за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности) — почти миллион гривен, прощение долга от отца — миллион гривен.Примечательно, что его девушка Светлана Павелецкая задекларировала почти 8 миллионов гривен (около 19 млн рублей) доходов.Также, согласно документу, министр владеет небольшой квартирой (52,9 квадратных метра) в Киеве. У дамы его сердца квартира в столице существенно больше - почти 125 квадратов. У детей и бывшей жены Кулебы — примерно такая же.Министр также "похвастался" автомобилем Lexus и наручными часами Rolex.В 2021 и 2022 годах Кулеба декларировал доход в 1,1 млн гривен и 1,3 млн гривен соответственно. В оба эти года минимальный размер оплаты труда на Украине составлял 6700 грн. Таким образом в 2022 году Кулеба заработал 199 МРОТ.В 2019 год задекларированные доходы Кулебы были куда скромнее – 234,6 тысячи грн, в 2020 году – 914 тысячи грн.
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дмитрий кулеба, киев, украина, доходы, новости
Дмитрий Кулеба, Киев, Украина, доходы, Новости

Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии

14:25 28.03.2024
 
© sharij.net
© sharij.net
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задекларировал доход за 2023 год в размере более чем 3,3 миллиона гривен (почти 8 млн рублей)
Зарплата министра составила почти 1,4 миллиона гривен (более трех миллионов рублей), роялти (вознаграждение за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности) — почти миллион гривен, прощение долга от отца — миллион гривен.
Примечательно, что его девушка Светлана Павелецкая задекларировала почти 8 миллионов гривен (около 19 млн рублей) доходов.
Также, согласно документу, министр владеет небольшой квартирой (52,9 квадратных метра) в Киеве. У дамы его сердца квартира в столице существенно больше - почти 125 квадратов. У детей и бывшей жены Кулебы — примерно такая же.
Министр также "похвастался" автомобилем Lexus и наручными часами Rolex.
В 2021 и 2022 годах Кулеба декларировал доход в 1,1 млн гривен и 1,3 млн гривен соответственно. В оба эти года минимальный размер оплаты труда на Украине составлял 6700 грн. Таким образом в 2022 году Кулеба заработал 199 МРОТ.
В 2019 год задекларированные доходы Кулебы были куда скромнее – 234,6 тысячи грн, в 2020 году – 914 тысячи грн.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 13:00
Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта
 
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