https://ukraina.ru/20240328/1054166069.html
Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии
Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии - 28.03.2024 Украина.ру
Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задекларировал доход за 2023 год в размере более чем 3,3 миллиона гривен (почти 8 млн рублей)
2024-03-28T14:25
2024-03-28T14:25
2024-03-28T14:25
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Зарплата министра составила почти 1,4 миллиона гривен (более трех миллионов рублей), роялти (вознаграждение за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности) — почти миллион гривен, прощение долга от отца — миллион гривен.Примечательно, что его девушка Светлана Павелецкая задекларировала почти 8 миллионов гривен (около 19 млн рублей) доходов.Также, согласно документу, министр владеет небольшой квартирой (52,9 квадратных метра) в Киеве. У дамы его сердца квартира в столице существенно больше - почти 125 квадратов. У детей и бывшей жены Кулебы — примерно такая же.Министр также "похвастался" автомобилем Lexus и наручными часами Rolex.В 2021 и 2022 годах Кулеба декларировал доход в 1,1 млн гривен и 1,3 млн гривен соответственно. В оба эти года минимальный размер оплаты труда на Украине составлял 6700 грн. Таким образом в 2022 году Кулеба заработал 199 МРОТ.В 2019 год задекларированные доходы Кулебы были куда скромнее – 234,6 тысячи грн, в 2020 году – 914 тысячи грн.
https://ukraina.ru/20240326/1054115041.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий кулеба, киев, украина, доходы, новости
Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задекларировал доход за 2023 год в размере более чем 3,3 миллиона гривен (почти 8 млн рублей)
Зарплата министра составила почти 1,4 миллиона гривен (более трех миллионов рублей), роялти (вознаграждение за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности) — почти миллион гривен, прощение долга от отца — миллион гривен.
Примечательно, что его девушка Светлана Павелецкая задекларировала почти 8 миллионов гривен (около 19 млн рублей) доходов.
Также, согласно документу, министр владеет небольшой квартирой (52,9 квадратных метра) в Киеве. У дамы его сердца квартира в столице существенно больше - почти 125 квадратов. У детей и бывшей жены Кулебы — примерно такая же.
Министр также "похвастался" автомобилем Lexus и наручными часами Rolex.
В 2021 и 2022 годах Кулеба декларировал доход в 1,1 млн гривен и 1,3 млн гривен соответственно. В оба эти года минимальный размер оплаты труда на Украине составлял 6700 грн. Таким образом в 2022 году Кулеба заработал 199 МРОТ.
В 2019 год задекларированные доходы Кулебы были куда скромнее – 234,6 тысячи грн, в 2020 году – 914 тысячи грн.