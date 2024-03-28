https://ukraina.ru/20240328/1054164437.html

Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта

Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта - 28.03.2024 Украина.ру

Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта

Киевские власти предупредили о возможности проникновения в город "ДРГ противника". В ООН признали пытки и убийства российских военнопленных на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-03-28T13:00

2024-03-28T13:00

2024-03-28T13:00

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Киевская городская военная администрация предупредила жителей столицы Украины о возможности появления в городе "диверсионно-разведывательных групп"."Не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", - отмечалось в сообщении КГВА.Учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял решение безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение значительного количества людей; просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.Кроме того, всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями поручили усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице, а также беспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.Также всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты поручили обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию."Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице. Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены. Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.У украинцев новость о "ДРГ противника" вызвала осуждение. Многие вспомнили о том, что из-за истерии по поводу ДРГ в начале СВО от дружественного огня погибли и украинские военные, и гражданские, пытавшие выехать из Киева."В начале войны отлично постреляли все эти "ДРГ, прорвавшиеся в Киев". В итоге родители этих убитых членов ДРГ, а на самом деле украинских нацгвардейцев, тупо расстрелянных дебилами из теробороны, безрезультатно судятся с государством уже два года", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.В 2022 году даже украинские националисты критиковали истерию по поводу ДРГ."От вас (теробороны — Ред.) и от дружественного огня уже больше потерь, чем от врага. Ещё больше от вашей перепуганной дезы. "ДРГ в Василькове, 14 трупов" — свои своих. "Всю ночь бой на Берестейской" — свои своих. "ДРГ захватило одну из райадминистраций Киева" — бой теробороны со спецназом, пулемёты и гранатомёты, трупы и раненые с обеих сторон. Завалили одного из начальников СБУ по вашей тупорылой наводке. Из 72-ки (72-й бригады — Ред.) накрошили кучу народа", — рассказывал боец Сил специальных операций ВСУ, член запрещённой в РФ группировки С14* Сергей Бондарь в марте 2022 года.По его словам, несколько групп из полков украинского спецназа полегли не от противников, а попали под расстрел перепуганной теробороны. Кроме того, бойцы теробороны расстреляли три машины скорой помощи. Врачи выжили, а вот пациенты — не все. При этом Бондарь заявил, что много невинных жителей были убиты в первые часы раздачи оружия."Да вы, б****, даже вертолёты наши умудряетесь сбивать. Беспилотники уже никто и не считает. Вам вместо оружия корвалол нужно раздавать литрами", — подытожил Бондарь своё обращение к теробороне.Позднее в украинских соцсетях появился ряд реконструкций тех событий. Указывалось, что одной, из нагнетавших массовую истерию была замминистра обороны Анна Маляр. Были названы имена погибших от рук бойцов теробороны нацгвардейцев и гражданских. Среди последних был Антон Кудрин. Автомобиль с ним и его семьёй расстреляли на перекрёстке на Кирилловской улице. Погибли Кудрин, его жена Светлана Западинская, дочь Полина и сын Семён. 13-летней старшей дочери Софии удалось выжить.Пытки военнопленныхРоссийские военнопленные на Украине подвергались пыткам, сообщается докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.Доклад охватывает период с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях."Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, имевших место на этих объектах, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя", — указано в докладе.В частности, восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий, скорее всего, в Харьковской области. Некоторые из них провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев. Тринадцать военнопленных сообщили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Также украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.В Управлении отметили, что в стране продолжаются акты запугивания священников и верующих Украинской православной церкви. Так, сотрудники УВКПЧ зафиксировали шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы. Эти люди оправдывали свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин раскольнической ПЦУ по тому же адресу, что и существующие общины УПЦ.В УВКПЧ напомнили, что 28 декабря 2023 года несколько людей напали на Казанский храм в Винницкой области. При этом меньшей мере два человека, причастных к этому преступлению, утверждали, что они — действующие военнослужащие ВСУ. Находившиеся на месте сотрудники полиции в ситуацию не вмешивались. В январе произошло новое нападение на этот храм, в результате которого пострадали священник и прихожанин."УВКПЧ ранее сообщало об аналогичном случае в городе Черкассы Черкасской области 20 ноября 2023 года. В этом случае многочисленные жертвы и свидетели, опрошенные УВКПЧ, опознали в одном из нападавших военнослужащего ВСУ. С тех пор украинские власти возбудили уголовные дела по делам Черкасс и Ладыжина", — также рассказали в ООН.Кроме того, в УВКПЧ указали, что на Украине дискриминируют русскоязычное меньшинство. Сотрудники Управления, в частности, заинтересовались законом, принятым парламентом страны в декабре. Он вносит изменения в ряд нормативных актов, касающихся прав национальных меньшинств."Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский", - отмечается в доклане.ООН призвала Украину отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.Также в УВКПЧ указали, что власти Украины недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. Сотрудники ведомства зафиксировали произвольные задержания, насильственные исчезновения, применение пыток и жестокое обращение, включая сексуальное насилие, в отношении гражданских лиц, связанных с конфликтом, а также российских солдат, попавших в плен. Кроме того, они задокументировали казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022-2023 годах. Несмотря на то что власти Украины завели как минимум пять уголовных дел по нарушениям против 22 человек, прогресса в расследовании нет, подытожили в ООН.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 41 удар по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на горловском — 37 обстрелов, на ясиноватском — 2 обстрела, выпустив в общей сложности 144 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, в том числе 2 подростка. Огнём ВСУ было повреждено 5 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Углегорску 1 ракету из РСЗО, по Петровскому району Донецка — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 4; Днепряны — 3; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Горностаевка, Новая Маячка, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.В ночь на 28 марта Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область."Около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - отмечалось в сообщении.Находящийся в Белгороде военкор Евгений Поддубный опубликовал фото с места событий."Украинские формирования продолжают наносить террористические удары по Белгороду. Бьют из РСЗО. По городским кварталам с плотной жилой застройкой. Сегодня вечером на подлёте к городу расчёты ПВО перехватили 16 воздушных целей. В зоне поражения украинских снарядов были многоквартирные дома, больницы, детские сады и школа. Ряд объектов получил повреждения. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет", - отметил Поддубный.Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в результате этой атаке в Белгороде были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов."Есть повреждения в учреждениях здравоохранения - выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в 4 учреждениях образования: в д/с №19, д/с 72, частном детском саду и школе №40. На данный момент повреждения выявлены в 8 автомобилях, два из которых сгорели полностью. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в трёх квартирах одного многоквартирного дома посечены окна, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Также повреждён один автомобиль. В селе Репное осколками посечены три автомобиля", - рассказал Гладков.Днём 28 марта он сообщил о новой атаке на регион."В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолётного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврово осколком поврежден сарай. Информация о последствиях уточняется", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, киев, дрг, оон, вооруженные силы украины