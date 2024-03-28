Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной - 28.03.2024 Украина.ру
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Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной
Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной - 28.03.2024 Украина.ру
Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной
Обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная, ее постоянно нарушают в районе непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля
2024-03-28T08:33
2024-03-28T08:33
приднестровье
украина
молдавия
новости
побег
война
вертолеты
дроны
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"Нестабильно у нас на границе между Молдавией и Украиной. Именно на этом приднестровском сегменте границы идут постоянные нарушения госграницы: люди, в основном мужчины, граждане Украины, бегут от войны, и в этом смысле иногда даже граница и пограничники не являются препятствием для того, чтобы убежать от этой войны", – сказал Боля.Он отметил, что на ситуацию в приграничной зоне в Приднестровье также влияет близкое нахождение Одессы. По его словам, риски создает и расположение одного из самых больших складов боеприпасов в Европе в приднестровском селе Колбасна.В середине месяца министерство госбезопасности Приднестровья сообщило, что на территории войсковой части Тирасполя в результате взрыва возник пожар. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала атака дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело о диверсии.На днях стало известно, что в Винницкой области украинским гражданам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Накануне сообщалось, что на Украине уклонисты спрятались в ящик для белья и попытались сбежать в Молдавию.
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приднестровье, украина, молдавия, новости, побег, война, вертолеты, дроны
Приднестровье, Украина, Молдавия, Новости, побег, война, вертолеты, дроны

Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной

08:33 28.03.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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Обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная, ее постоянно нарушают в районе непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля
"Нестабильно у нас на границе между Молдавией и Украиной. Именно на этом приднестровском сегменте границы идут постоянные нарушения госграницы: люди, в основном мужчины, граждане Украины, бегут от войны, и в этом смысле иногда даже граница и пограничники не являются препятствием для того, чтобы убежать от этой войны", – сказал Боля.
Он отметил, что на ситуацию в приграничной зоне в Приднестровье также влияет близкое нахождение Одессы.
По его словам, риски создает и расположение одного из самых больших складов боеприпасов в Европе в приднестровском селе Колбасна.
"Был прилет дрона на военную базу под Тирасполем. Это серьезнейший инцидент, этот дрон прилетел из Одесской области, и тут понятно, кто управлял этим дроном. Если мы не будем прятаться в кусты, мы четко и ясно должны сказать, что этот дрон управлялся с украинской стороны", – отметил Боля.
В середине месяца министерство госбезопасности Приднестровья сообщило, что на территории войсковой части Тирасполя в результате взрыва возник пожар. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала атака дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело о диверсии.
На днях стало известно, что в Винницкой области украинским гражданам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Накануне сообщалось, что на Украине уклонисты спрятались в ящик для белья и попытались сбежать в Молдавию.
ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 11:54
Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать ПриднестровьеВ Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на стоянке одной из воинских частей беспилотник уничтожил вертолет. Инцидент произошел 17 марта, в день, когда в автономии происходило голосование на выборах президента России
 
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