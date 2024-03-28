https://ukraina.ru/20240328/1054160562.html

Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной

Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной - 28.03.2024 Украина.ру

Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной

Обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная, ее постоянно нарушают в районе непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля

2024-03-28T08:33

2024-03-28T08:33

2024-03-28T08:33

приднестровье

украина

молдавия

новости

побег

война

вертолеты

дроны

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"Нестабильно у нас на границе между Молдавией и Украиной. Именно на этом приднестровском сегменте границы идут постоянные нарушения госграницы: люди, в основном мужчины, граждане Украины, бегут от войны, и в этом смысле иногда даже граница и пограничники не являются препятствием для того, чтобы убежать от этой войны", – сказал Боля.Он отметил, что на ситуацию в приграничной зоне в Приднестровье также влияет близкое нахождение Одессы. По его словам, риски создает и расположение одного из самых больших складов боеприпасов в Европе в приднестровском селе Колбасна.В середине месяца министерство госбезопасности Приднестровья сообщило, что на территории войсковой части Тирасполя в результате взрыва возник пожар. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала атака дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело о диверсии.На днях стало известно, что в Винницкой области украинским гражданам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Накануне сообщалось, что на Украине уклонисты спрятались в ящик для белья и попытались сбежать в Молдавию.

https://ukraina.ru/20240319/1053968734.html

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приднестровье, украина, молдавия, новости, побег, война, вертолеты, дроны