https://ukraina.ru/20240328/1054160186.html

В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ

В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ - 28.03.2024 Украина.ру

В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ

Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове

2024-03-28T07:51

2024-03-28T07:51

2024-03-28T07:51

взрыв

новости

харьков

запорожье

днепропетровск

воздушная тревога

украина

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В ночь на четверг в Харьковской области зазвучал сигнал воздушной тревоги. Почти сразу раздался первый взрыв.Всего СМИ написали о четырех взрывах в Харькове, а также о взрыве в Днепропетровске.Кроме того, в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале. Он указал, что есть пострадавшие. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских войск.

https://ukraina.ru/20240325/1054089903.html

харьков

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