https://ukraina.ru/20240328/1054160186.html
В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове
2024-03-28T07:51
2024-03-28T07:51
2024-03-28T07:51
взрыв
новости
харьков
запорожье
днепропетровск
воздушная тревога
украина
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В ночь на четверг в Харьковской области зазвучал сигнал воздушной тревоги. Почти сразу раздался первый взрыв.Всего СМИ написали о четырех взрывах в Харькове, а также о взрыве в Днепропетровске.Кроме того, в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале. Он указал, что есть пострадавшие. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских войск.
https://ukraina.ru/20240325/1054089903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, новости, харьков, запорожье, днепропетровск, воздушная тревога, украина
взрыв, Новости, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, воздушная тревога, Украина
В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове