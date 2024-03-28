В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
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В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове
2024-03-28T07:51
2024-03-28T07:51
взрыв
новости
харьков
запорожье
днепропетровск
воздушная тревога
украина
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В ночь на четверг в Харьковской области зазвучал сигнал воздушной тревоги. Почти сразу раздался первый взрыв.Всего СМИ написали о четырех взрывах в Харькове, а также о взрыве в Днепропетровске.Кроме того, в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале. Он указал, что есть пострадавшие. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских войск.
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взрыв, новости, харьков, запорожье, днепропетровск, воздушная тревога, украина
взрыв, Новости, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, воздушная тревога, Украина

В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ

07:51 28.03.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове
В ночь на четверг в Харьковской области зазвучал сигнал воздушной тревоги. Почти сразу раздался первый взрыв.
Всего СМИ написали о четырех взрывах в Харькове, а также о взрыве в Днепропетровске.
Кроме того, в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале. Он указал, что есть пострадавшие.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских войск.
последствия удара по Киеву - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 13:08
Взрывы в Киеве, планы Кличко, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мартаМэр Киева Виталий Кличко заявил о планах по запуску Подольского моста для автомобилей. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
взрывНовостиХарьковЗапорожьеДнепропетровсквоздушная тревогаУкраина
 
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