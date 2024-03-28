https://ukraina.ru/20240328/1054145189.html

Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"

Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру

Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"

Страх перед международным терроризмом может резко снизить желание Запада помогать Украине, особенно на фоне общей усталости от этого конфликта. Нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T04:30

2024-03-28T04:30

2024-03-28T04:30

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пётр скоробогатый

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терроризм

игил

экстремизм

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Западная пропаганда сейчас всячески пытается доказать, что теракт осуществил ИГИЛ*, а Украина тут ни при чем, что выглядит логично. Если сейчас будут представлены твердые доказательства, что Киев не просто организовал эту чудовищную трагедию, но еще и привлек туда исламских экстремистов, то поменяется "имидж" Украины в западных СМИ, рассказал политолог.Весь образ Украины, который СМИ на Западе создавали два года, натолкнется на концепцию угрозы международного терроризма, которая царит на Западе уже 20 лет, отметил журналист.При этом нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Просто общественное мнение на Западе резко поменяется, а политики не смогут это игнорировать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html

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новости, запад, украина, россия, пётр скоробогатый, поддержка, теракт, терроризм, игил, экстремизм