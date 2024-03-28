Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру
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Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"
Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру
Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"
Страх перед международным терроризмом может резко снизить желание Запада помогать Украине, особенно на фоне общей усталости от этого конфликта. Нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T04:30
2024-03-28T04:30
новости
запад
украина
россия
пётр скоробогатый
поддержка
теракт
терроризм
игил
экстремизм
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Западная пропаганда сейчас всячески пытается доказать, что теракт осуществил ИГИЛ*, а Украина тут ни при чем, что выглядит логично. Если сейчас будут представлены твердые доказательства, что Киев не просто организовал эту чудовищную трагедию, но еще и привлек туда исламских экстремистов, то поменяется "имидж" Украины в западных СМИ, рассказал политолог.Весь образ Украины, который СМИ на Западе создавали два года, натолкнется на концепцию угрозы международного терроризма, которая царит на Западе уже 20 лет, отметил журналист.При этом нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Просто общественное мнение на Западе резко поменяется, а политики не смогут это игнорировать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру* Террористическая организация, запрещенная в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, украина, россия, пётр скоробогатый, поддержка, теракт, терроризм, игил, экстремизм
Новости, Запад, Украина, Россия, Пётр Скоробогатый, поддержка, теракт, терроризм, ИГИЛ, экстремизм

Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"

04:30 28.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Страх перед международным терроризмом может резко снизить желание Запада помогать Украине, особенно на фоне общей усталости от этого конфликта. Нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Западная пропаганда сейчас всячески пытается доказать, что теракт осуществил ИГИЛ*, а Украина тут ни при чем, что выглядит логично. Если сейчас будут представлены твердые доказательства, что Киев не просто организовал эту чудовищную трагедию, но еще и привлек туда исламских экстремистов, то поменяется "имидж" Украины в западных СМИ, рассказал политолог.
Весь образ Украины, который СМИ на Западе создавали два года, натолкнется на концепцию угрозы международного терроризма, которая царит на Западе уже 20 лет, отметил журналист.
"Короче говоря, страх перед международным терроризмом может резко снизить желание Запада помогать Украине, особенно на фоне общей усталости от этого конфликта", - подчеркнул Скоробогатый.
При этом нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Просто общественное мнение на Западе резко поменяется, а политики не смогут это игнорировать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
* Террористическая организация, запрещенная в России
Владимир Видеманн - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 16:56
Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, считает, что события в Москве напоминают теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
 
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