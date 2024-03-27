Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта - 27.03.2024 Украина.ру
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Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта - 27.03.2024 Украина.ру
Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
Украина.ру, 27.03.2024
2024-03-27T18:00
2024-03-27T18:05
новости
россия
сербия
белгород
александр вучич
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мвд
сво
всу
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Вучич опубликовал тревожное сообщение о будущем Сербии Президент Сербии Александр Вучич предупредил жителей республики о непростом времени. На своей странице в соцсети он написал пост, в котором указал, что Сербии вскоре "будет тяжело как никогда"."Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело", – написал сербский лидер.Другие подробности Вучич не привёл. Эксперты полагают, что тревожное заявление главы Сербии об угрозе национальным интересам связаны с ситуацией в Косово. Значительным поводом для беспокойства руководства республики могут быть переговоры Приштины и Белграда о планах Косово использовать евро в качестве основной валюты, что ограничит использование сербского динара. Согласно другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Евросоюз. ВСУ вновь атаковали Белгород Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. По данным очевидцев, в этот раз украинские военные поразили объект на проспекте Славы, в котором располагалось МВД, есть пострадавшие. "В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки", – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что пострадавшая оперативно доставлена в горбольницу №2, где ей оказывают необходимую помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад. На месте обстрела работают все оперативные службы, заключил Гладков. Ранее в этот же день ВСУ несколько раз атаковали с помощью беспилотников посёлок Поляна Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, но в результате обстрела загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, повреждено промышленное оборудование, кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте. Патриарх обозначил требования, которые жители РФ могу предъявлять мигрантам Жители России вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка. Угроза от приезжих на работу в РФ состоит в том, что они не уважают культуру нашей страны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора.Он напомнил, что в России всегда стремились выстраивать добрососедские отношения с представителями многих национальностей, учитывая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза. "Вокруг нас живут братские народы. (...) Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования - знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям", - сказал патриарх.По его словам, многие считают миграцию угрозой, однако опасаться в реальности следует нежелания части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать. В прошлом году на епархиальном собрании Москвы патриарх Кирилл сообщал, что за 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию". По данным на декабрь прошлого года в России насчитывается свыше 10 миллионов трудовых мигрантов.
https://ukraina.ru/20240215/1053303581.html
https://ukraina.ru/20240325/1054038554.html
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новости, россия, сербия, белгород, александр вучич, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мвд, сво, всу, бпла, эксклюзив
Новости, Россия, Сербия, Белгород, Александр Вучич, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МВД, СВО, ВСУ, БПЛА, Эксклюзив

Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта

18:00 27.03.2024 (обновлено: 18:05 27.03.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Вучич опубликовал тревожное сообщение о будущем Сербии
Президент Сербии Александр Вучич предупредил жителей республики о непростом времени. На своей странице в соцсети он написал пост, в котором указал, что Сербии вскоре "будет тяжело как никогда".
"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело", – написал сербский лидер.
Другие подробности Вучич не привёл.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 06:33
Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействуетВ Косово не утихает межэтнический конфликт, сопровождающийся неприкрытым террором албанских сепаратистов в отношении местного сербского населения
Эксперты полагают, что тревожное заявление главы Сербии об угрозе национальным интересам связаны с ситуацией в Косово. Значительным поводом для беспокойства руководства республики могут быть переговоры Приштины и Белграда о планах Косово использовать евро в качестве основной валюты, что ограничит использование сербского динара.
Согласно другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Евросоюз.
ВСУ вновь атаковали Белгород
Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. По данным очевидцев, в этот раз украинские военные поразили объект на проспекте Славы, в котором располагалось МВД, есть пострадавшие.
"В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки", – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что пострадавшая оперативно доставлена в горбольницу №2, где ей оказывают необходимую помощь.
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 05:20
Враг будет в ужасе: военный эксперт рассказал, когда тысячи "птиц" ударят из Белгорода по скоплению ВСУБоевые действия происходят всего в 600 километрах от Москвы. Чтобы справиться с мощным напором ВСУ, российским бойцам нужно не 2-3 "птицы", а 20-30 беспилотников в день. Если у военных будут такие средства, ВСУ "будут в ужасе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад. На месте обстрела работают все оперативные службы, заключил Гладков.
Ранее в этот же день ВСУ несколько раз атаковали с помощью беспилотников посёлок Поляна Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, но в результате обстрела загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, повреждено промышленное оборудование, кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте.
Патриарх обозначил требования, которые жители РФ могу предъявлять мигрантам
Жители России вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка. Угроза от приезжих на работу в РФ состоит в том, что они не уважают культуру нашей страны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора.
Он напомнил, что в России всегда стремились выстраивать добрососедские отношения с представителями многих национальностей, учитывая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
14 декабря 2023, 16:02
Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - ПутинМигранты должны уважать законы РФ и традиции её народов, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
"Вокруг нас живут братские народы. (...) Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования - знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям", - сказал патриарх.
По его словам, многие считают миграцию угрозой, однако опасаться в реальности следует нежелания части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать.
В прошлом году на епархиальном собрании Москвы патриарх Кирилл сообщал, что за 2023 год ситуация с мигрантами в России стала хуже. Приезжие не знают языка, не уважают российскую культуру и если так продолжится и дальше, существует риск "потерять себя, потерять Россию".
По данным на декабрь прошлого года в России насчитывается свыше 10 миллионов трудовых мигрантов.
День общенационального траура в РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 16:44
Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвыСтрашное преступление в "Крокусе" явно имело целью пошатнуть межнациональный мир в России, спровоцировать агрессию против мигрантов из Таджикистана. Однако, ничего подобного не произошло. Правда, неаккуратные действия в информационной сфере могут привести к последствиям ничуть не лучшим, чем действия ЦИПсО
 
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18:03ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
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18:00Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
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