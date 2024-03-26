https://ukraina.ru/20240326/1054133550.html

В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней

В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней - 26.03.2024 Украина.ру

В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней

Украинцам, не попадающим под мобилизацию, предложат контракты для службы в армии страны скором минимум две недели. Соответствующий законопроект о введении военной службы по краткосрочному контракту для военнообязанных зарегистрировали в Раде 26 марта

2024-03-26T23:05

2024-03-26T23:05

2024-03-26T23:06

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Автором законопроекта стал депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Гривко. В пояснительной записке напоминается, что сейчас мобилизованные и военные-контрактники несут военную службу до окончания установленного периода. Это положение ограничивает возможность для привлечения временных специалистов, которые могут стать качественным пополнением кадрового состава боевых частей. Уточняется, что минимальный срок действия соглашения составит 14 дней, максимальный – не указан. Напомним, сегодня на Украине продолжают вносить правки в новый закон об ужесточении мобилизации. Документ обещают принять в конце марта.

https://ukraina.ru/20240325/1054107291.html

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новости, украина, рада, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво