В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней - 26.03.2024 Украина.ру
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В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней
В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней - 26.03.2024 Украина.ру
В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней
Украинцам, не попадающим под мобилизацию, предложат контракты для службы в армии страны скором минимум две недели. Соответствующий законопроект о введении военной службы по краткосрочному контракту для военнообязанных зарегистрировали в Раде 26 марта
2024-03-26T23:05
2024-03-26T23:06
новости
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рада
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
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Автором законопроекта стал депутат от&nbsp;фракции "Слуга народа" Сергей Гривко. В&nbsp;пояснительной записке напоминается, что сейчас мобилизованные и&nbsp;военные-контрактники несут военную службу до&nbsp;окончания установленного периода. Это положение ограничивает возможность для привлечения временных специалистов, которые могут стать качественным пополнением кадрового состава боевых частей. Уточняется, что минимальный срок действия соглашения составит 14 дней, максимальный – не указан. Напомним, сегодня на Украине продолжают вносить правки в новый закон об ужесточении мобилизации. Документ обещают принять в конце марта.
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новости, украина, рада, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО

В Раде предложили украинцам мобилизоваться в ВСУ хотя бы на 14 дней

23:05 26.03.2024 (обновлено: 23:06 26.03.2024)
 
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Украинцам, не попадающим под мобилизацию, предложат контракты для службы в армии страны скором минимум две недели. Соответствующий законопроект о введении военной службы по краткосрочному контракту для военнообязанных зарегистрировали в Раде 26 марта
"(Зарегистрирован, – ред.) проект закона <…> относительно введения военной службы по краткосрочному контракту во время действия военного положения для военнообязанных, имеющих бронь или не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации в особый период по другим основаниям", – сказано в сообщении на сайте Рады.
Автором законопроекта стал депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Гривко. В пояснительной записке напоминается, что сейчас мобилизованные и военные-контрактники несут военную службу до окончания установленного периода.
Это положение ограничивает возможность для привлечения временных специалистов, которые могут стать качественным пополнением кадрового состава боевых частей. Уточняется, что минимальный срок действия соглашения составит 14 дней, максимальный – не указан.
Напомним, сегодня на Украине продолжают вносить правки в новый закон об ужесточении мобилизации. Документ обещают принять в конце марта.
Рада отменила понятие ограниченно годный – всех отправят на ВЛК заново
25 марта, 21:01
В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцевВ новом законе об усилении мобилизации на Украине предусмотрена отправка молодых украинцев, едва достигших совершеннолетия. Если этот документ будет принят в существующей редакции без правок, такой порядок будет официально утвержден, предупредил украинский нардеп Дмитрий Разумков
 
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