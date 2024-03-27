В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов
© niss.gov.uaАлександр Литвиненко
© niss.gov.ua
Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБР) Александра Литвиненко был связан с российскими спецслужбами, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
"В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" [предательство, укр.]. Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ", — сказал Рогов.
Новый секретарь СНБО учился в Москве и перенимал традиции российских спецслужб, а затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму, пояснил общественник.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. На его место назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.
06:31В СНБО Украины активный русофоб сменил пассивногоСам факт назначения руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко секретарём СНБО вместо Данилова сразу же после теракта в "Крокусе", к организации которого украинские спецслужбы явно были причастны, может свидетельствовать о том, что именно служба Литвиненко отвечала за координацию действий украинских силовиков.