В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов - 27.03.2024 Украина.ру
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В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов
В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов - 27.03.2024 Украина.ру
В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов
Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБР) Александра Литвиненко был связан с российскими спецслужбами, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
2024-03-27T10:17
2024-03-27T10:17
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снбо
служба внешней разведки
александр литвиненко
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"В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" [предательство, укр.]. Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ", — сказал Рогов.Новый секретарь СНБО учился в Москве и перенимал традиции российских спецслужб, а затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму, пояснил общественник.Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. На его место назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.
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новости, украина, россия, москва, владимир рогов, владимир зеленский, алексей данилов, снбо, служба внешней разведки , александр литвиненко
Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, СНБО, Служба внешней разведки , Александр Литвиненко

В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов

10:17 27.03.2024
 
© niss.gov.uaАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко
© niss.gov.ua
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Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБР) Александра Литвиненко был связан с российскими спецслужбами, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
"В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" [предательство, укр.]. Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ", — сказал Рогов.
Новый секретарь СНБО учился в Москве и перенимал традиции российских спецслужб, а затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму, пояснил общественник.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. На его место назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.
Александр Литвиненко
06:31
В СНБО Украины активный русофоб сменил пассивногоСам факт назначения руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко секретарём СНБО вместо Данилова сразу же после теракта в "Крокусе", к организации которого украинские спецслужбы явно были причастны, может свидетельствовать о том, что именно служба Литвиненко отвечала за координацию действий украинских силовиков.
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваВладимир РоговВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловСНБОСлужба внешней разведкиАлександр Литвиненко
 
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Заголовок открываемого материала
10:17В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов
10:07Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир"
09:00Любопытное о новом секретаре СНБО, провалы ВСУ, Буданов* на мушке. Главное на Украине на утро 27 марта
08:08Европа против России: просчёт Николая I
06:45Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФ
06:37"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России
06:31В СНБО Украины активный русофоб сменил пассивного
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