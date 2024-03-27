https://ukraina.ru/20240327/1054138019.html

В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов

В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов - 27.03.2024 Украина.ру

В "зраде" могут обвинить нового секретаря СНБО Украины за связи с ФСБ - Рогов

Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБР) Александра Литвиненко был связан с российскими спецслужбами, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости

2024-03-27T10:17

2024-03-27T10:17

2024-03-27T10:17

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"В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" [предательство, укр.]. Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ", — сказал Рогов.Новый секретарь СНБО учился в Москве и перенимал традиции российских спецслужб, а затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму, пояснил общественник.Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. На его место назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

https://ukraina.ru/20240327/1054136035.html

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новости, украина, россия, москва, владимир рогов, владимир зеленский, алексей данилов, снбо, служба внешней разведки , александр литвиненко