"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем - 27.03.2024 Украина.ру
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"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем
"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем - 27.03.2024 Украина.ру
"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем
Восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые прибывают в тяжелейшем кризисе. Также это увеличит грузооборот Мариупольского порта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2024-03-27T04:00
2024-03-27T04:00
новости
мариуполь
россия
донецк
иван лизан
владимир путин
железная дорога
железнодорожники
днр
донбасс
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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, пообещав продолжить работу над восстановлением железнодорожного сообщения с новыми регионами.После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. По всей видимости, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Там железная дорога идет петлей через Запад, а из-за этого разрыва отправлять поезда на запад было нельзя, рассказал аналитик.Половины горняков там нет, а попытки привлечь инвесторов ничего не дают. Когда они понимали, что экспорта угля по кратчайшему пути через Мариуполь нет, то разворачивались и уходили. Надеюсь, восстановление дороги положительно скажется на угольной промышленности Донбасса, отметил политэкономист.Во-вторых, возобновление ж/д сообщения позволит увеличить грузооборот Мариупольского порта. На пике он составлял 15 миллионов тонн, сейчас нужно выйти хотя бы на 1,5 миллиона тонн грузооборота в год, но это мизерные поставки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
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новости, мариуполь, россия, донецк, иван лизан, владимир путин, железная дорога, железнодорожники, днр, донбасс
Новости, Мариуполь, Россия, Донецк, Иван Лизан, Владимир Путин, железная дорога, железнодорожники, ДНР, Донбасс

"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем

04:00 27.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЕнакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые прибывают в тяжелейшем кризисе. Также это увеличит грузооборот Мариупольского порта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, пообещав продолжить работу над восстановлением железнодорожного сообщения с новыми регионами.
После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. По всей видимости, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Там железная дорога идет петлей через Запад, а из-за этого разрыва отправлять поезда на запад было нельзя, рассказал аналитик.

"Наконец-то Донецк и Мариуполь связаны железнодорожным сообщением. Это прекрасная новость. Во-первых, это позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые сейчас прибывают в тяжелейшем кризисе", - отметил Лизан.

Половины горняков там нет, а попытки привлечь инвесторов ничего не дают. Когда они понимали, что экспорта угля по кратчайшему пути через Мариуполь нет, то разворачивались и уходили. Надеюсь, восстановление дороги положительно скажется на угольной промышленности Донбасса, отметил политэкономист.
Во-вторых, возобновление ж/д сообщения позволит увеличить грузооборот Мариупольского порта. На пике он составлял 15 миллионов тонн, сейчас нужно выйти хотя бы на 1,5 миллиона тонн грузооборота в год, но это мизерные поставки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
Олеся Орленко интервью - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Вчера, 05:07
Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войнеПрезидент Франции Эммануэль Макрон осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил солидарность с российским народом, а после в Елисейском дворце собрал Совет обороны и национальной безопасности
 
НовостиМариупольРоссияДонецкИван ЛизанВладимир Путинжелезная дорогажелезнодорожникиДНРДонбасс
 
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