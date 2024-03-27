"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЕнакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
Восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые прибывают в тяжелейшем кризисе. Также это увеличит грузооборот Мариупольского порта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, пообещав продолжить работу над восстановлением железнодорожного сообщения с новыми регионами.
После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. По всей видимости, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Там железная дорога идет петлей через Запад, а из-за этого разрыва отправлять поезда на запад было нельзя, рассказал аналитик.
"Наконец-то Донецк и Мариуполь связаны железнодорожным сообщением. Это прекрасная новость. Во-первых, это позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые сейчас прибывают в тяжелейшем кризисе", - отметил Лизан.
Половины горняков там нет, а попытки привлечь инвесторов ничего не дают. Когда они понимали, что экспорта угля по кратчайшему пути через Мариуполь нет, то разворачивались и уходили. Надеюсь, восстановление дороги положительно скажется на угольной промышленности Донбасса, отметил политэкономист.
Во-вторых, возобновление ж/д сообщения позволит увеличить грузооборот Мариупольского порта. На пике он составлял 15 миллионов тонн, сейчас нужно выйти хотя бы на 1,5 миллиона тонн грузооборота в год, но это мизерные поставки, заключил собеседник издания.
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