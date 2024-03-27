https://ukraina.ru/20240327/1054134557.html

"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем

"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем - 27.03.2024 Украина.ру

"Это прекрасная новость": Иван Лизан объяснил, что даст восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем

Восстановление ж/д между Донецком и Мариуполем позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые прибывают в тяжелейшем кризисе. Также это увеличит грузооборот Мариупольского порта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2024-03-27T04:00

2024-03-27T04:00

2024-03-27T04:00

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, пообещав продолжить работу над восстановлением железнодорожного сообщения с новыми регионами.После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. По всей видимости, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Там железная дорога идет петлей через Запад, а из-за этого разрыва отправлять поезда на запад было нельзя, рассказал аналитик.Половины горняков там нет, а попытки привлечь инвесторов ничего не дают. Когда они понимали, что экспорта угля по кратчайшему пути через Мариуполь нет, то разворачивались и уходили. Надеюсь, восстановление дороги положительно скажется на угольной промышленности Донбасса, отметил политэкономист.Во-вторых, возобновление ж/д сообщения позволит увеличить грузооборот Мариупольского порта. На пике он составлял 15 миллионов тонн, сейчас нужно выйти хотя бы на 1,5 миллиона тонн грузооборота в год, но это мизерные поставки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240326/1054106194.html

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новости, мариуполь, россия, донецк, иван лизан, владимир путин, железная дорога, железнодорожники, днр, донбасс