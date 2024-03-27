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ВСУ могли дотянуться из миномета: Иван Лизан объяснил, как взятие Авдеевки улучшило ж/д сообщение в ДНР
ВСУ могли дотянуться из миномета: Иван Лизан объяснил, как взятие Авдеевки улучшило ж/д сообщение в ДНР - 27.03.2024 Украина.ру
ВСУ могли дотянуться из миномета: Иван Лизан объяснил, как взятие Авдеевки улучшило ж/д сообщение в ДНР
После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. Видимо, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Еще одну ветку в 63 километра проложили от Мариуполя и Волновахи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2024-03-27T04:30
2024-03-27T04:30
2024-03-27T04:30
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Компания "Железные дороги Новороссии" сейчас активно набирают персонал, у них работает телеграм-канал, есть живой сайт, там обновляется информация. Компания "Росжелдор" об этом активно рассказывает, рассказал аналитик.После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. По всей видимости, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Там железная дорога идет петлей через Запад, а из-за этого разрыва отправлять поезда на запад было нельзя, добавил политэкономист.Чиновники об этом почему-то не говорят, но строители проложили еще одну железнодорожную ветку длиной в 63 километра от Мариуполя и Волновахи через Тельмановский район до какого-то участка в уже существующей железнодорожной сети, указал он.Проблема как раз была в том самом участке железной дороги возле Еленовки, потому что он находится очень близко к линии фронта. До этого участка можно было дотянуться из миномета, поэтому поезда не ходили. Теперь составы идут чуть восточнее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240325/1054096376.html
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новости, россия, авдеевка, донецк, иван лизан, железная дорога, транспорт, донбасс, волноваха, днр
Новости, Россия, Авдеевка, Донецк, Иван Лизан, железная дорога, транспорт, Донбасс, Волноваха, ДНР
ВСУ могли дотянуться из миномета: Иван Лизан объяснил, как взятие Авдеевки улучшило ж/д сообщение в ДНР
После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. Видимо, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Еще одну ветку в 63 километра проложили от Мариуполя и Волновахи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Компания "Железные дороги Новороссии" сейчас активно набирают персонал, у них работает телеграм-канал, есть живой сайт, там обновляется информация. Компания "Росжелдор" об этом активно рассказывает, рассказал аналитик.
"Да, Донецкий вокзал был закрыт. Он не работал с 2014 по 2019 год. В 2019 году его снова запустили. Поезда ходили на юг в направлении Еленовки. А связь с РФ была через станцию Мушкетово. Из Макеевки тоже ходили электрички и ходят до сих пор", - отметил Лизан.
После взятия Авдеевки ВС РФ отодвинули линию фронта от Донецка. По всей видимости, после этого восстановили разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой. Там железная дорога идет петлей через Запад, а из-за этого разрыва отправлять поезда на запад было нельзя, добавил политэкономист.
Чиновники об этом почему-то не говорят, но строители проложили еще одну железнодорожную ветку длиной в 63 километра от Мариуполя и Волновахи через Тельмановский район до какого-то участка в уже существующей железнодорожной сети, указал он.
Проблема как раз была в том самом участке железной дороги возле Еленовки, потому что он находится очень близко к линии фронта. До этого участка можно было дотянуться из миномета, поэтому поезда не ходили. Теперь составы идут чуть восточнее, заключил собеседник издания.