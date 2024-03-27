https://ukraina.ru/20240327/1054133752.html

Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами

Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами - 27.03.2024 Украина.ру

Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами

Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах жителей информирует компания "Росжелдор". Точно неизвестно, в каком формате выстроено взаимодействие РДЖ с Новороссией, но компания участвует в жизни региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2024-03-27T04:20

2024-03-27T04:20

2024-03-27T04:20

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Донецк и Мариуполь и пообещал продолжить работу над строительством ж/д сообщения с новыми регионами.Точно неизвестно, в каком формате выстроено взаимодействие РДЖ с Новороссией. Об этом не говорят, чтобы никого не подставлять под санкции. Но в качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Железные дороги Новороссии", рассказал политэкономист.Поэтому термин Новороссия применительно к транспортной сфере является официальным (автомобильные дороги там управляются ФГУП "Автодороги Новороссии"). Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах местных жителей информирует "Росжелдор", добавил аналитик."Железные дороги Новороссии" сейчас активно набирают персонал, у них работает телеграм-канал, у компании есть живой сайт, обновляется информация. Компания "Росжелдор" об этом активно рассказывает. Но пока целостности картины все равно не хватает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html

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новости, россия, иван лизан, новороссия, ржд, дороги, транспорт, санкции, донбасс, днр