Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами - 27.03.2024 Украина.ру
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Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами
Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами - 27.03.2024 Украина.ру
Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами
Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах жителей информирует компания "Росжелдор". Точно неизвестно, в каком формате выстроено взаимодействие РДЖ с Новороссией, но компания участвует в жизни региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2024-03-27T04:20
2024-03-27T04:20
новости
россия
иван лизан
новороссия
ржд
дороги
транспорт
санкции
донбасс
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Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Донецк и Мариуполь и пообещал продолжить работу над строительством ж/д сообщения с новыми регионами.Точно неизвестно, в каком формате выстроено взаимодействие РДЖ с Новороссией. Об этом не говорят, чтобы никого не подставлять под санкции. Но в качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Железные дороги Новороссии", рассказал политэкономист.Поэтому термин Новороссия применительно к транспортной сфере является официальным (автомобильные дороги там управляются ФГУП "Автодороги Новороссии"). Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах местных жителей информирует "Росжелдор", добавил аналитик."Железные дороги Новороссии" сейчас активно набирают персонал, у них работает телеграм-канал, у компании есть живой сайт, обновляется информация. Компания "Росжелдор" об этом активно рассказывает. Но пока целостности картины все равно не хватает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, иван лизан, новороссия, ржд, дороги, транспорт, санкции, донбасс, днр
Новости, Россия, Иван Лизан, Новороссия, РЖД, дороги, транспорт, санкции, Донбасс, ДНР

Приходится собирать информацию по крупицам: аналитик о том, как РЖД взаимодействует с новыми регионами

04:20 27.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛуганский тепловозостроительный завод
Луганский тепловозостроительный завод - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах жителей информирует компания "Росжелдор". Точно неизвестно, в каком формате выстроено взаимодействие РДЖ с Новороссией, но компания участвует в жизни региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Донецк и Мариуполь и пообещал продолжить работу над строительством ж/д сообщения с новыми регионами.
Точно неизвестно, в каком формате выстроено взаимодействие РДЖ с Новороссией. Об этом не говорят, чтобы никого не подставлять под санкции. Но в качестве интегратора железных дорог Новороссии было выбрано федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Железные дороги Новороссии", рассказал политэкономист.
Поэтому термин Новороссия применительно к транспортной сфере является официальным (автомобильные дороги там управляются ФГУП "Автодороги Новороссии"). Относительно ситуации с железнодорожным сообщением в новых регионах местных жителей информирует "Росжелдор", добавил аналитик.
"С одной стороны, это хорошо. РЖД все равно участвует в жизни региона. Например, еще в 2022 году по железным дорогам Новороссии ездили локомотивы эржэдэшной расцветки. С другой стороны, из-за этого нам приходится собирать информацию по крупицам", - отметил Лизан.
"Железные дороги Новороссии" сейчас активно набирают персонал, у них работает телеграм-канал, у компании есть живой сайт, обновляется информация. Компания "Росжелдор" об этом активно рассказывает. Но пока целостности картины все равно не хватает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
Владимир Видеманн - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Вчера, 16:56
Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, считает, что события в Москве напоминают теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
 
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