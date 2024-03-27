https://ukraina.ru/20240327/1054131001.html

Арктический демарш. Совпадение или асимметричный ответ России?

Арктический демарш. Совпадение или асимметричный ответ России? - 27.03.2024 Украина.ру

Арктический демарш. Совпадение или асимметричный ответ России?

Россия совершила демарш в адрес США по поводу одностороннего присвоения Штатами части арктического шельфа. Предположения о том, что следующей после Украины зоной мирового конфликта может стать Арктика, в очередной раз подтверждаются.

2024-03-27T04:16

2024-03-27T04:16

2024-03-27T05:04

россия

сша

канада

оон

нато

арктика

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048419156_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_a51b5aea34b36e8bdd5f8a4089a3e80a.jpg

На 29-й сессии Совета Международного органа по морскому дну (МОМД) в Кингстоне на Ямайке постоянный представитель России Сергей Петрович заявил, что 19 декабря 2023 года США без обращения в Комиссию по границам континентального шельфа объявили об установлении внешних границ своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана.Такие действия противоречат конвенции ООН по морскому праву, и Россия их не признает."Совокупная площадь морского дна, на которую США в одностороннем порядке заявили свои права, составляет около 1 млн кв. км. Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного "общим наследием человечества"", — заявил Петрович.По словам постпреда, границы шельфа, установленные прибрежным государством на основе рекомендаций Комиссии, являются окончательными и для всех обязательными, а устанавливать границы за пределами 200 морских миль можно исключительно в соответствии со статьей 76 Конвенции через получение рекомендаций комиссии по границам континентального шельфа относительно принадлежности соответствующих участков морского дна к континентальному шельфу. Это международная процедура, которую проигнорировали Штаты. Впрочем, Конвенцию ООН по морскому праву США до сих пор не ратифицировали и это очень удобно.Кроме того, российский постпред отметил, что действия США разрушают хрупкий международный баланс в том числе тем, что, сокращая площадь морского дна, которая находится в ведении Международного органа по морскому дну, ограничивают права других государств на доступ к арктическим ресурсам. А это порядка 50 редких минералов, включая литий, теллур и 16 редкоземельных металлов, а также 90 млрд баррелей пока неразведанной нефти и 1670 трлн кубических футов газа.Более половины расширенного континентального шельфа США пересекается с канадскими претензиями. И по этому поводу между США и Канадой, не смотри на то, что вроде как союзники (точнее, Канада находится в подчиненном положении), давно тлеет определенный конфликт. В Госдепе даже согласились с тем, что присоединенные территории "частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии".В августе 2023 года на острове Сомерсет в Канадском Арктическом архипелаге обнаружили крупнейшие запасы медной руды и Канада совершенно не хочет открывать союзникам свою часть Арктики. Еще в 1985 году Канада перевела акваторию Северо-Западного прохода (СЗП) — морского пути между Атлантическим и Тихим океанами, проходящего через моря и проливы Канадского Арктического архипелага — в свои внутренние воды, т.е. под свой суверенитет. Без разрешения Оттавы ни одно судно по СЗП пройти не может. Также приняты законы, регулирующие доступ в канадские воды судов в зависимости от их параметров и грузов и устанавливающие обязательный механизм судовых сообщений (NORDREG). Несмотря на малую перспективу СЗП и откровенно слабые возможности Канады, США не согласны с тем, что Северо-Западный проход контролируется исключительно Оттавой. В Вашингтоне считают, что пролив должен быть международным, а иностранные суда иметь право на свободный транзитный проход. Власти Соединенных Штатов оспаривают легитимность введенных Канадой ограничений, а в 2019 году тогдашний госсекретарь Майк Помпео даже умудрился назвать Канаду (наряду с Россией) страной, которая выдвигает незаконные претензии в Арктике.Багамские острова учитывать нет смысла, а вот Японию односторонние действия США тоже могут раздражать. Проблема Японии заключается в том, что более 80% нефти, обеспечивающей более 40% энергобаланса страны, завозится с Ближнего Востока по небезопасному из-за разнообразных пиратов и хуситов южному маршруту. Нужна диверсификация.Япония в своей арктической политике делает ставку на Норвегию и Канаду, инвестируя в добывающие компании этих стран, но и Россию, несмотря на санкции, со счетов не списывает. В прошлом году японская Japan Arctic LNG — консорциум корпораций Mitsui и Jogmec — отказалась выходить из проекта компании "Новатэк" по сжижению газа "Арктик СПГ-2", где имеет 10% акций. Точно также компания Sodeco сохранила долю 30% в проекте "Сахалин-1", а Mitsubishi и Mitsui & Co — доли 10% и 12,5% соответственно в "Сахалине-2". Минфин Японии официально исключил связанные со сжиженным газом проекты из списка антироссийских санкций, поскольку это нужно для обеспечения энергетической безопасности страны.Эти противоречия между Штатами и некоторыми из их сателлитов российская дипломатия могла бы использовать в своих интересах.Что касается самой России, в Госдепартаменте подчеркнули, что расширенный шельф не нарушает ее границ, поскольку 176 300 кв. км присоединенного дна расположены в Беринговом море, между Аляской и Россией, но приходятся на американскую сторону морской границы. Этот факт пока не сталкивает США и России лицом к лицу. Однако возникает взрывоопасная ситуация, когда Россия свои претензии по расширению шельфа пытается легализовать в международных органах и ждет ответа много лет, а Штаты просто заявляют, что присваивают себе территории. Россия претендует на 1,2 млн кв. км шельфа в районе подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, которые, по современным исследованиям, являются продолжением континента. В ООН подана соответствующая заявка, но на эти зоны претендуют также Канада, Норвегия и Дания. Не США, но союзники США по НАТО. Кроме того, Россия считает своей площадь морского дна весь российский полярный сектор, включая зоны Северного полюса и южной оконечности хребта Гаккеля. В феврале 2023 года Комиссии ООН по границам континентального шельфа (CLCS) одобрила рекомендации по большинству российских претензий на центральную часть Северного Ледовитого океана.Итак, пока интересы США и России в Арктике не сталкиваются непосредственно, но принятая американцами в 2022 году стратегия по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года Regaining Arctic Dominance ("Возвращение господства в Арктике"), в которой главными угрозами названы Москва и Пекин, не может не вызывать беспокойства. В стратегии четыре направления и все они имеют отношение к РФ:Очевидно, что арктическая стратегия США направлена на то, чтобы, используя российско-украинский конфликт как предлог, милитаризировать, а затем и приватизировать арктический регион даже в ущерб таким своим союзникам, как Канада.Теперь МИД РФ отправляет демарш в адрес США.Нельзя не заметить, что несмотря на то, что США объявили об изменении границ еще в декабре прошлого года, демарш от России последовал только сейчас и было бы странным не связывать это с терактом в Подмосковье.Как известно, глава ФСБ Александр Бортников допустил причастность к теракту в "Крокус Сити Холле" США, Великобритании и Украины, призвал признать СБУ террористической организацией, объявил главу ГУР Кирилла Буданова законной военной целью и заявил, что Россия примет ответные меры на теракт. И если в отношении Украины это могут, например, быть ракетные атаки на здания управлений СБУ, то ответ США возможен только несимметричный.Ранее Россия уже вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона после того, как Финляндия в нарушение принципа ротации не передала РФ председательство в октябре 2023 года, а посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов сообщил, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера. В любом случае, напряженность в Арктике нарастает и может наступить такой момент, когда, как писал Карл Маркс, оружие критики не сможет заменить критики оружием. Следует делать все, чтобы этого не случилось, но иногда даже "всего" оказывается недостаточно.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20231224/1052367108.html

россия

сша

канада

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, сша, канада, оон, нато, арктика, эксклюзив