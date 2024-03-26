https://ukraina.ru/20240326/1054128727.html
Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев
Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев - 26.03.2024 Украина.ру
Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев
Миграционной вопрос – одна из основ произошедшего теракта, необходимо организовать проверку миграционной службы, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев
2024-03-26T17:31
2024-03-26T17:31
2024-03-26T17:32
новости
россия
таджикистан
мигранты
миграционный кризис
миграция
миграционная служба
теракт
терроризм
террорист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg
Гурулев выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он назвал произошедшее большой бедой. Депутат Госдумы обратил внимание на миграционный вопрос, так как террористы, погубившие 139 человек, уроженцы Таджикистана. В России, подчеркнул он, сейчас очень много мигрантов. "Но я родился в той стране, где Республика Таджикистан являлась составной частью той России, которая в те времена называлась Советским Союзом. Я знаю много офицеров, сержантов, прапорщиков и солдат таджиков, которые сегодня защищают Родину", - заявил он. При этом Гурулев обратил внимание на то, что те, что рос в Советском Союзе, хорошо знали русский язык, воспитывались в одной культуре с русскими. Были и трагические моменты, когда русские семьи уничтожали в Таджикистане. Генерал-лейтенант напомнил, что тогдашний президент Борис Ельцин, работавший "по указке из-за Атлантического океана", закрывал на это глаза. "Сегодня нам важна Республика Таджикистан, 201-я военная база, которая там базируется. Республика небогатая, конечно, люди сюда едут заработать. Другой вопрос, почему едут в таком количестве? Почему они по факту работают не на тех объектах, где должны? Почему они (террористы) сюда приехали, почему один смог получить российское гражданство?" - заявил Гурулев. Он подчеркнул, что сейчас в Россию приезжает другое поколение, не те люди, которые росли в Советском Союзе. "Им чужда наша культура, наши ценности. Вопросы надо задавать к нашей миграционной службе – почему это случилось? Кто это дело лоббировал? Почему эти паспорта раздавались направо и налево. Вот откуда исток", - пояснил он. Депутат ГД обратил внимание и на большое количество рейсов между Россией и Таджикистаном. "Исток проблемы – в миграционной политике. Если проблема в коррупции, то изменения нужны системные. Миграционную службу есть кому проверить. Надо поменять или наказать всех тех людей, кто к этой ситуации привел. Проблема существует. Проблема требует решения. Миграционный вопрос – одна из основ произошедшего теракта", - резюмировал Гурулёв. Вечером 22 марта четверо уроженцев Таджикистана устроили стрельбу в поджоги в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Вооруженные террористы стреляли по безоружным людям. По последним данным СК РФ, в теракте погибли 139 человек. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.
https://ukraina.ru/20240325/1054095819.html
россия
таджикистан
крокус сити
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df084caa9fad4b574afc538b5327250.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, таджикистан, мигранты, миграционный кризис, миграция, миграционная служба, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл, крокус сити
Новости, Россия, Таджикистан, мигранты, миграционный кризис, миграция, миграционная служба, теракт, терроризм, террорист, Крокус Сити Холл, Крокус Сити
Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев
17:31 26.03.2024 (обновлено: 17:32 26.03.2024)
Миграционной вопрос – одна из основ произошедшего теракта, необходимо организовать проверку миграционной службы, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев
Гурулев выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он назвал произошедшее большой бедой.
Депутат Госдумы обратил внимание на миграционный вопрос, так как террористы, погубившие 139 человек, уроженцы Таджикистана. В России, подчеркнул он, сейчас очень много мигрантов.
"Но я родился в той стране, где Республика Таджикистан являлась составной частью той России, которая в те времена называлась Советским Союзом. Я знаю много офицеров, сержантов, прапорщиков и солдат таджиков, которые сегодня защищают Родину", - заявил он.
При этом Гурулев обратил внимание на то, что те, что рос в Советском Союзе, хорошо знали русский язык, воспитывались в одной культуре с русскими. Были и трагические моменты, когда русские семьи уничтожали в Таджикистане. Генерал-лейтенант напомнил, что тогдашний президент Борис Ельцин, работавший "по указке из-за Атлантического океана", закрывал на это глаза.
"Сегодня нам важна Республика Таджикистан, 201-я военная база, которая там базируется. Республика небогатая, конечно, люди сюда едут заработать. Другой вопрос, почему едут в таком количестве? Почему они по факту работают не на тех объектах, где должны? Почему они (террористы) сюда приехали, почему один смог получить российское гражданство?" - заявил
Гурулев.
Он подчеркнул, что сейчас в Россию приезжает другое поколение, не те люди, которые росли в Советском Союзе. "Им чужда наша культура, наши ценности. Вопросы надо задавать к нашей миграционной службе – почему это случилось? Кто это дело лоббировал? Почему эти паспорта раздавались направо и налево. Вот откуда исток", - пояснил он.
Депутат ГД обратил внимание и на большое количество рейсов между Россией и Таджикистаном.
"Исток проблемы – в миграционной политике. Если проблема в коррупции, то изменения нужны системные. Миграционную службу есть кому проверить. Надо поменять или наказать всех тех людей, кто к этой ситуации привел. Проблема существует. Проблема требует решения. Миграционный вопрос – одна из основ произошедшего теракта", - резюмировал Гурулёв.
Вечером 22 марта четверо уроженцев Таджикистана устроили стрельбу в поджоги в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Вооруженные террористы стреляли по безоружным людям. По последним данным СК РФ, в теракте погибли 139 человек. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.