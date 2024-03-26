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Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев

Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев - 26.03.2024 Украина.ру

Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев

Миграционной вопрос – одна из основ произошедшего теракта, необходимо организовать проверку миграционной службы, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев

2024-03-26T17:31

2024-03-26T17:31

2024-03-26T17:32

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Гурулев выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он назвал произошедшее большой бедой. Депутат Госдумы обратил внимание на миграционный вопрос, так как террористы, погубившие 139 человек, уроженцы Таджикистана. В России, подчеркнул он, сейчас очень много мигрантов. "Но я родился в той стране, где Республика Таджикистан являлась составной частью той России, которая в те времена называлась Советским Союзом. Я знаю много офицеров, сержантов, прапорщиков и солдат таджиков, которые сегодня защищают Родину", - заявил он. При этом Гурулев обратил внимание на то, что те, что рос в Советском Союзе, хорошо знали русский язык, воспитывались в одной культуре с русскими. Были и трагические моменты, когда русские семьи уничтожали в Таджикистане. Генерал-лейтенант напомнил, что тогдашний президент Борис Ельцин, работавший "по указке из-за Атлантического океана", закрывал на это глаза. "Сегодня нам важна Республика Таджикистан, 201-я военная база, которая там базируется. Республика небогатая, конечно, люди сюда едут заработать. Другой вопрос, почему едут в таком количестве? Почему они по факту работают не на тех объектах, где должны? Почему они (террористы) сюда приехали, почему один смог получить российское гражданство?" - заявил Гурулев. Он подчеркнул, что сейчас в Россию приезжает другое поколение, не те люди, которые росли в Советском Союзе. "Им чужда наша культура, наши ценности. Вопросы надо задавать к нашей миграционной службе – почему это случилось? Кто это дело лоббировал? Почему эти паспорта раздавались направо и налево. Вот откуда исток", - пояснил он. Депутат ГД обратил внимание и на большое количество рейсов между Россией и Таджикистаном. "Исток проблемы – в миграционной политике. Если проблема в коррупции, то изменения нужны системные. Миграционную службу есть кому проверить. Надо поменять или наказать всех тех людей, кто к этой ситуации привел. Проблема существует. Проблема требует решения. Миграционный вопрос – одна из основ произошедшего теракта", - резюмировал Гурулёв. Вечером 22 марта четверо уроженцев Таджикистана устроили стрельбу в поджоги в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Вооруженные террористы стреляли по безоружным людям. По последним данным СК РФ, в теракте погибли 139 человек. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.

https://ukraina.ru/20240325/1054095819.html

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новости, россия, таджикистан, мигранты, миграционный кризис, миграция, миграционная служба, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл, крокус сити