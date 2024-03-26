Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
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Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
Россия предпримет ответные меры на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Такое заявление сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников. Спецслужба будет руководиться фактами, будут установлены все участники теракта - как в России, так и за рубежом.
2024-03-26T15:50
2024-03-26T15:50
новости
александр бортников
теракт
фсб
крокус сити холл
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Террористы, как выразился Бортников, делали ноги - это говорит о том, что они рассчитывали уйти живыми. Для них на украинской границе было подготовлено "окно", добавил Бортников. Заказчик теракта пока не установлен. По сведениям Бортникова, Украина имеет к этому отношение - Киев осуществлял подготовку боевиков в странах Ближнего Востока. По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны 11 человек. Круг выявленных пособников, по словам Бортникова, будет расширяться. Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" должен был состояться концерт группы "Пикник". В здание вошли вооруженные мужчины. Они расстреливали людей из автоматического оружия, раненых добивали. Люди в панике пытались выбежать на лицу. В соцсетях опубликовано много видео с шокирующим содержанием от очевидцев. Также некоторые свои действия снимали сами террористы. После теракта в здании начался пожар.По данным Следственного Комитета РФ, в концертном зале погибли 137 человек (трое - дети), еще двое - в больницах. От огнестрельных ран скончались 40 человек, от пожара - 45. По данным из открытых источников, пострадали около 360 человек. По статье "Теракт" возбудили уголовное дело. На месте происшествия следователи нашли 4 разгрузки, более 500 патронов, 28 магазинов, два автомата Калашникова. Четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области. При себе у задержанных обнаружили пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Басманный районный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова.
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новости, александр бортников, теракт, фсб, крокус сити холл
Новости, Александр Бортников, теракт, ФСБ, Крокус Сити Холл

Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"

15:50 26.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин провел совещание в Кремле
Президент РФ В.Путин провел совещание в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Россия предпримет ответные меры на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Такое заявление сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников. Спецслужба будет руководиться фактами, будут установлены все участники теракта - как в России, так и за рубежом.
Террористы, как выразился Бортников, делали ноги - это говорит о том, что они рассчитывали уйти живыми. Для них на украинской границе было подготовлено "окно", добавил Бортников.
"На той стороне их хотели встретить как героев. Эта фраза на данный момент останется такой, как я и сказал. Посмотрим, к чему приведет высказывание негодяев, которые сейчас находятся под следствием", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Заказчик теракта пока не установлен. По сведениям Бортникова, Украина имеет к этому отношение - Киев осуществлял подготовку боевиков в странах Ближнего Востока.
По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны 11 человек. Круг выявленных пособников, по словам Бортникова, будет расширяться.
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" должен был состояться концерт группы "Пикник". В здание вошли вооруженные мужчины. Они расстреливали людей из автоматического оружия, раненых добивали. Люди в панике пытались выбежать на лицу. В соцсетях опубликовано много видео с шокирующим содержанием от очевидцев. Также некоторые свои действия снимали сами террористы.
После теракта в здании начался пожар.
По данным Следственного Комитета РФ, в концертном зале погибли 137 человек (трое - дети), еще двое - в больницах. От огнестрельных ран скончались 40 человек, от пожара - 45. По данным из открытых источников, пострадали около 360 человек. По статье "Теракт" возбудили уголовное дело.
На месте происшествия следователи нашли 4 разгрузки, более 500 патронов, 28 магазинов, два автомата Калашникова.
Четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области. При себе у задержанных обнаружили пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
Басманный районный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова.
15:05
Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФРуководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью российских войск, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам
 
НовостиАлександр БортниковтерактФСБКрокус Сити Холл
 
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Заголовок открываемого материала
16:35СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
16:21Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь
16:14Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
15:52На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
15:50Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
15:17Чем Гитлер лучше Зеленского
15:05Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
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