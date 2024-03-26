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Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"

Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру

Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"

Россия предпримет ответные меры на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Такое заявление сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников. Спецслужба будет руководиться фактами, будут установлены все участники теракта - как в России, так и за рубежом.

2024-03-26T15:50

2024-03-26T15:50

2024-03-26T15:50

новости

александр бортников

теракт

фсб

крокус сити холл

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Террористы, как выразился Бортников, делали ноги - это говорит о том, что они рассчитывали уйти живыми. Для них на украинской границе было подготовлено "окно", добавил Бортников. Заказчик теракта пока не установлен. По сведениям Бортникова, Украина имеет к этому отношение - Киев осуществлял подготовку боевиков в странах Ближнего Востока. По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны 11 человек. Круг выявленных пособников, по словам Бортникова, будет расширяться. Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" должен был состояться концерт группы "Пикник". В здание вошли вооруженные мужчины. Они расстреливали людей из автоматического оружия, раненых добивали. Люди в панике пытались выбежать на лицу. В соцсетях опубликовано много видео с шокирующим содержанием от очевидцев. Также некоторые свои действия снимали сами террористы. После теракта в здании начался пожар.По данным Следственного Комитета РФ, в концертном зале погибли 137 человек (трое - дети), еще двое - в больницах. От огнестрельных ран скончались 40 человек, от пожара - 45. По данным из открытых источников, пострадали около 360 человек. По статье "Теракт" возбудили уголовное дело. На месте происшествия следователи нашли 4 разгрузки, более 500 патронов, 28 магазинов, два автомата Калашникова. Четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области. При себе у задержанных обнаружили пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Басманный районный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова.

https://ukraina.ru/20240326/1054120068.html

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новости, александр бортников, теракт, фсб, крокус сити холл