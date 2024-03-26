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Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта прокомментировал журналистам оговорку бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* насчет ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле"
2024-03-26T13:57
2024-03-26T13:57
2024-03-26T13:57
алексей арестович
дмитрий песков
александр бастрыкин
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"Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков.Он указал, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным.В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт. Развивая мысль, Арестович всячески пытался доказать непричастность Украины к событиям в Москве.В то же время, по мнению главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины (СБУ) могли втемную использовать террористов, атаковавших "Крокус". Он добавил, что эти ведомства обладают технологиями влияния на людей.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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алексей арестович, дмитрий песков, александр бастрыкин, офис президента, следственный комитет, россия, украина, новости
Алексей Арестович, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин, Офис президента, Следственный комитет, Россия, Украина, Новости
Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта прокомментировал журналистам оговорку бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* насчет ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле"
"Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков.
Он указал, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным.
"Второе: следствие продолжается, по состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии", - добавил официальный представитель Кремля.
В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт. Развивая мысль, Арестович всячески пытался доказать непричастность Украины к событиям в Москве.
В то же время, по мнению главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины (СБУ) могли втемную использовать террористов, атаковавших "Крокус". Он добавил, что эти ведомства обладают технологиями влияния на людей.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро.
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.