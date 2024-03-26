Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
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Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта прокомментировал журналистам оговорку бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* насчет ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле"
2024-03-26T13:57
2024-03-26T13:57
алексей арестович
дмитрий песков
александр бастрыкин
офис президента
следственный комитет
россия
украина
новости
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"Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков.Он указал, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным.В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт. Развивая мысль, Арестович всячески пытался доказать непричастность Украины к событиям в Москве.В то же время, по мнению главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины (СБУ) могли втемную использовать террористов, атаковавших "Крокус". Он добавил, что эти ведомства обладают технологиями влияния на людей.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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алексей арестович, дмитрий песков, александр бастрыкин, офис президента, следственный комитет, россия, украина, новости
Алексей Арестович, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин, Офис президента, Следственный комитет, Россия, Украина, Новости

Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"

13:57 26.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта прокомментировал журналистам оговорку бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* насчет ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле"
"Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем: такие подонки есть, оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя, это первое", - сказал Песков.
Он указал, что версии об организаторах теракта следствие выскажет тогда, когда посчитает нужным.
"Второе: следствие продолжается, по состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии", - добавил официальный представитель Кремля.
В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей. Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт. Развивая мысль, Арестович всячески пытался доказать непричастность Украины к событиям в Москве.
В то же время, по мнению главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины (СБУ) могли втемную использовать террористов, атаковавших "Крокус". Он добавил, что эти ведомства обладают технологиями влияния на людей.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали еще почти 200. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро.
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
13:00
Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта
 
Алексей АрестовичДмитрий ПесковАлександр БастрыкинОфис президентаСледственный комитетРоссияУкраинаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
13:57Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
13:49Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
13:36Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
13:06Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФ
13:00Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта
12:59 Теракт в Москве совершили "инакомыслящие"? Британцы, сами того не желая, указывают на Украину
12:32Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда
11:36Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка
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09:00Страх тотальной мобилизации, причастность СБУ к громким убийствам. Главное на Украине на утро 26 марта
08:35Кто для украинцев враг народа. Как на Украине растет противостояние мобилизации
08:05Планшет как передовая технология в зоне спецоперации
08:04Главное за ночь 26 марта
07:40Не водите никого через майдан на ТВ. Полурецензия очевидца на сериал без полутонов
06:53Трагедия в "Крокусе": выводы и последствия
06:21Хроника энергетической войны. Спрос на уголь растет, а США ведет подводную битву за ресурсы на дне океана
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