Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами - 26.03.2024 Украина.ру
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Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами
Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами - 26.03.2024 Украина.ру
Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами
Между Зеленским и Украиной в целом оказывается можно поставить знак равенства, отождествляя его с целой страной и народом. Такой вывод можно сделать из нового законопроекта под номером 11104, который на днях подали "Слуги народа" Марьяна Безуглая и Галина Третьякова.
2024-03-26T14:47
2024-03-26T14:47
эксклюзив
сша
владимир зеленский
украина
законопроект
госизмена
марьяна безуглая
галина третьякова
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Законопроект предлагает еще больше расширить понятие "госизмена", приравняв к ней "представительство Украины" на международных площадках без санкции Офиса Зеленского.Госизменой должны считаться даже телефонные разговоры с представителями иностранных государств, а также переписка с ними. За такое предусматривается от 12 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.Иными словами, если, например, секретарь посольства Турции на рынке в Киеве спросит у продавца, как у него дела, тот должен будет либо промолчать, либо срочно созвониться для консультаций и инструкций с Офисом Зеленского. И страшно даже представить, что будет с торговцем, если он сходу не опознает секретаря посольства и пожалуется ему на жизнь.Целью документа авторы называют защиту интересов Украины путем консолидации и единства. Проще говоря, в "демократической" стране двух мнений быть не может.Сами авторы, нардепы Безуглая и Третьякова, известны своими скандальными выступлениями и комментариями. Одна долго пыталась свалить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, другая заявляла, что в бедных семьях рождаются "некачественные дети".Безуглая заявляет, что законопроект является производным от американского Акта Логана от 1799 года, который формально до сих пор действует в США, хотя никто там по этой статье осужден не был. Тем не менее, Безуглая называет его "успешным превентивным дамокловым мечом". В качестве прецедента для его применения в украинских реалиях она называет поездку группы украинских депутатов в РФ в марте 2020 года.Однако в нынешних условиях Офис Зеленского больше всего беспокоят контакты с Западом и возможность смены главы государства, теряющего легитимность после отмены президентских выборов. Сначала Офис президента запретил депутатам поездки за границу, где они обычно ищут себе спонсоров и пытаются продать себя в качестве перспективных лидеров. Украинским военным запрещают общаться с зарубежными журналистами, чтобы они не доносили им о тяжелой ситуации и бесперспективности действий ВСУ.Депутат Рады Евгений Шевченко во вторник 26 марта написал в своем телеграм-канале, что авторами законопроекта движет страх перед Вашингтоном.Попытки ограничить контакты депутатов Рады с западными спонсорами уже привели к бойкоту парламентских заседаний. "Вопрос блокирования заграничных командировок является одним из краеугольных камней в обострении конфликта между Радой и ОП, между властью и оппозицией, что реально срывает работу парламента", - пишет украинский telegram-канал "MediaKiller".В Вашингтоне и Лондоне украинские активисты и антикоррупционеры всячески стараются утопить друг друга, а заодно и руководство Украины, пытаясь представить себя в качестве лучшей кандидатуры для "подмандатной территории".Гражданка США и бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в марте обвиняла украинских активистов в том, что США не дают вооружение для ВСУ. В своем интервью она напомнила, как разные украинские общественные деятели регулярно ездили в США, где рассказывали о коррупции в Украине. Благодаря этому, по словам Супрун, они получали гранты на свою деятельность, а в США росло недоверие украинским властям. "Теперь те же эти люди едут в Вашингтон и говорят: давайте нам всё. Им говорят, но подождите – вы самая коррумпированная страна, вы сами нам говорили не доверять вашим чиновникам, а теперь вы хотите, чтобы мы им доверяли", - рассказывает Супрун.С жалобами на засилье и репрессии западным хозяевам периодически обращается то Петр Порошенко, то киевский мэр Кличко. В начале марта "невыездной" Порошенко написал еврокомиссару Оливеру Варгеи о "дискриминации оппозиции", потому что команда Владимира Зеленского не идет на диалог с ним. Пятый президент также попросил еврокомиссара повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику невыпуска за границу". В начале года и киевский мэр жаловался в интервью британской прессе на авторитарную политику Офиса Зеленского и отход от реформы децентрализации.В случае принятия нового законопроекта Безуглой-Третьяковой Порошенко и Кличко грозило бы обвинение в госизмене.На Западе украинские политики и чиновники действительно ведут себя зачастую, как пауки в банке, пытаясь "закопать" конкурентов, сватая себя в качестве лучшего кандидата на управление Украиной. И попытки ограничить их контакты с представителями Запада свидетельствуют не только об авторитарном характере режима Зеленского, но и показывают реальную "независимость" государства Украина. У Зеленского прекрасно знают, что в Вашингтоне легко могут найти ему замену и инициировать очередную смену режима на подвластной территории.Государство, обладающее реальной незалежностью, вряд ли почувствует угрозу от несанкционированных контактов с дипломатами и депутатами других стран. Те просто не в состоянии определять в независимом государстве будущее правительство и его политику. На Украине же любой чиновник и депутат прекрасно знает, где находится реальное начальство и куда нужно писать жалобы.
https://ukraina.ru/20240312/1053817471.html
https://ukraina.ru/20240222/1053470815.html
https://ukraina.ru/20240119/1052773811.html
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эксклюзив, сша, владимир зеленский, украина, законопроект, госизмена, марьяна безуглая, галина третьякова, дональд трамп, вооруженные силы украины, рада, слуга народа, вашингтон, супрун
Эксклюзив, США, Владимир Зеленский, Украина, законопроект, госизмена, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Рада, Слуга народа, Вашингтон, Супрун

Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами

14:47 26.03.2024
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Между Зеленским и Украиной в целом оказывается можно поставить знак равенства, отождествляя его с целой страной и народом. Такой вывод можно сделать из нового законопроекта под номером 11104, который на днях подали "Слуги народа" Марьяна Безуглая и Галина Третьякова.
Законопроект предлагает еще больше расширить понятие "госизмена", приравняв к ней "представительство Украины" на международных площадках без санкции Офиса Зеленского.
Госизменой должны считаться даже телефонные разговоры с представителями иностранных государств, а также переписка с ними. За такое предусматривается от 12 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Иными словами, если, например, секретарь посольства Турции на рынке в Киеве спросит у продавца, как у него дела, тот должен будет либо промолчать, либо срочно созвониться для консультаций и инструкций с Офисом Зеленского. И страшно даже представить, что будет с торговцем, если он сходу не опознает секретаря посольства и пожалуется ему на жизнь.
Целью документа авторы называют защиту интересов Украины путем консолидации и единства. Проще говоря, в "демократической" стране двух мнений быть не может.
Сами авторы, нардепы Безуглая и Третьякова, известны своими скандальными выступлениями и комментариями. Одна долго пыталась свалить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, другая заявляла, что в бедных семьях рождаются "некачественные дети".
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Безуглая заявляет, что законопроект является производным от американского Акта Логана от 1799 года, который формально до сих пор действует в США, хотя никто там по этой статье осужден не был. Тем не менее, Безуглая называет его "успешным превентивным дамокловым мечом". В качестве прецедента для его применения в украинских реалиях она называет поездку группы украинских депутатов в РФ в марте 2020 года.
Однако в нынешних условиях Офис Зеленского больше всего беспокоят контакты с Западом и возможность смены главы государства, теряющего легитимность после отмены президентских выборов. Сначала Офис президента запретил депутатам поездки за границу, где они обычно ищут себе спонсоров и пытаются продать себя в качестве перспективных лидеров. Украинским военным запрещают общаться с зарубежными журналистами, чтобы они не доносили им о тяжелой ситуации и бесперспективности действий ВСУ.
Депутат Рады Евгений Шевченко во вторник 26 марта написал в своем телеграм-канале, что авторами законопроекта движет страх перед Вашингтоном.

"Безуглая с Третьяковой хотят сажать коллег депутатов на пожизненный срок за переписку с представителями власти других государств. Напомню, что нынешнее законодательство позволяет депутату общаться с любым представителем другого государства, представляя себя лично. Можно сейчас набросать много эпитетов в сторону вменяемости этих двух политических вурдалаков, но в их законопроекте о запрете любого общения политика, кроме тех, кого определил президент, есть причина. И причина эта - страх. Они боятся, что новоизбранный президент США скажет: "Этот парень наш человек на Украине. И все вопросы мы будем обсуждать с ним". Вот о чем этот законопроект", - пишет украинский депутат.

Попытки ограничить контакты депутатов Рады с западными спонсорами уже привели к бойкоту парламентских заседаний. "Вопрос блокирования заграничных командировок является одним из краеугольных камней в обострении конфликта между Радой и ОП, между властью и оппозицией, что реально срывает работу парламента", - пишет украинский telegram-канал "MediaKiller".
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В Вашингтоне и Лондоне украинские активисты и антикоррупционеры всячески стараются утопить друг друга, а заодно и руководство Украины, пытаясь представить себя в качестве лучшей кандидатуры для "подмандатной территории".
Гражданка США и бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в марте обвиняла украинских активистов в том, что США не дают вооружение для ВСУ. В своем интервью она напомнила, как разные украинские общественные деятели регулярно ездили в США, где рассказывали о коррупции в Украине. Благодаря этому, по словам Супрун, они получали гранты на свою деятельность, а в США росло недоверие украинским властям.
"Теперь те же эти люди едут в Вашингтон и говорят: давайте нам всё. Им говорят, но подождите – вы самая коррумпированная страна, вы сами нам говорили не доверять вашим чиновникам, а теперь вы хотите, чтобы мы им доверяли", - рассказывает Супрун.
С жалобами на засилье и репрессии западным хозяевам периодически обращается то Петр Порошенко, то киевский мэр Кличко. В начале марта "невыездной" Порошенко написал еврокомиссару Оливеру Варгеи о "дискриминации оппозиции", потому что команда Владимира Зеленского не идет на диалог с ним.
Пятый президент также попросил еврокомиссара повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику невыпуска за границу". В начале года и киевский мэр жаловался в интервью британской прессе на авторитарную политику Офиса Зеленского и отход от реформы децентрализации.
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В случае принятия нового законопроекта Безуглой-Третьяковой Порошенко и Кличко грозило бы обвинение в госизмене.
На Западе украинские политики и чиновники действительно ведут себя зачастую, как пауки в банке, пытаясь "закопать" конкурентов, сватая себя в качестве лучшего кандидата на управление Украиной. И попытки ограничить их контакты с представителями Запада свидетельствуют не только об авторитарном характере режима Зеленского, но и показывают реальную "независимость" государства Украина. У Зеленского прекрасно знают, что в Вашингтоне легко могут найти ему замену и инициировать очередную смену режима на подвластной территории.
Государство, обладающее реальной незалежностью, вряд ли почувствует угрозу от несанкционированных контактов с дипломатами и депутатами других стран. Те просто не в состоянии определять в независимом государстве будущее правительство и его политику. На Украине же любой чиновник и депутат прекрасно знает, где находится реальное начальство и куда нужно писать жалобы.
 
ЭксклюзивСШАВладимир ЗеленскийУкраиназаконопроектгосизменаМарьяна БезуглаяГалина ТретьяковаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРадаСлуга народаВашингтонСупрун
 
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