https://ukraina.ru/20240326/1054117049.html

Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами

Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами - 26.03.2024 Украина.ру

Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами

Между Зеленским и Украиной в целом оказывается можно поставить знак равенства, отождествляя его с целой страной и народом. Такой вывод можно сделать из нового законопроекта под номером 11104, который на днях подали "Слуги народа" Марьяна Безуглая и Галина Третьякова.

2024-03-26T14:47

2024-03-26T14:47

2024-03-26T14:47

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владимир зеленский

украина

законопроект

госизмена

марьяна безуглая

галина третьякова

дональд трамп

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Законопроект предлагает еще больше расширить понятие "госизмена", приравняв к ней "представительство Украины" на международных площадках без санкции Офиса Зеленского.Госизменой должны считаться даже телефонные разговоры с представителями иностранных государств, а также переписка с ними. За такое предусматривается от 12 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.Иными словами, если, например, секретарь посольства Турции на рынке в Киеве спросит у продавца, как у него дела, тот должен будет либо промолчать, либо срочно созвониться для консультаций и инструкций с Офисом Зеленского. И страшно даже представить, что будет с торговцем, если он сходу не опознает секретаря посольства и пожалуется ему на жизнь.Целью документа авторы называют защиту интересов Украины путем консолидации и единства. Проще говоря, в "демократической" стране двух мнений быть не может.Сами авторы, нардепы Безуглая и Третьякова, известны своими скандальными выступлениями и комментариями. Одна долго пыталась свалить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, другая заявляла, что в бедных семьях рождаются "некачественные дети".Безуглая заявляет, что законопроект является производным от американского Акта Логана от 1799 года, который формально до сих пор действует в США, хотя никто там по этой статье осужден не был. Тем не менее, Безуглая называет его "успешным превентивным дамокловым мечом". В качестве прецедента для его применения в украинских реалиях она называет поездку группы украинских депутатов в РФ в марте 2020 года.Однако в нынешних условиях Офис Зеленского больше всего беспокоят контакты с Западом и возможность смены главы государства, теряющего легитимность после отмены президентских выборов. Сначала Офис президента запретил депутатам поездки за границу, где они обычно ищут себе спонсоров и пытаются продать себя в качестве перспективных лидеров. Украинским военным запрещают общаться с зарубежными журналистами, чтобы они не доносили им о тяжелой ситуации и бесперспективности действий ВСУ.Депутат Рады Евгений Шевченко во вторник 26 марта написал в своем телеграм-канале, что авторами законопроекта движет страх перед Вашингтоном.Попытки ограничить контакты депутатов Рады с западными спонсорами уже привели к бойкоту парламентских заседаний. "Вопрос блокирования заграничных командировок является одним из краеугольных камней в обострении конфликта между Радой и ОП, между властью и оппозицией, что реально срывает работу парламента", - пишет украинский telegram-канал "MediaKiller".В Вашингтоне и Лондоне украинские активисты и антикоррупционеры всячески стараются утопить друг друга, а заодно и руководство Украины, пытаясь представить себя в качестве лучшей кандидатуры для "подмандатной территории".Гражданка США и бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в марте обвиняла украинских активистов в том, что США не дают вооружение для ВСУ. В своем интервью она напомнила, как разные украинские общественные деятели регулярно ездили в США, где рассказывали о коррупции в Украине. Благодаря этому, по словам Супрун, они получали гранты на свою деятельность, а в США росло недоверие украинским властям. "Теперь те же эти люди едут в Вашингтон и говорят: давайте нам всё. Им говорят, но подождите – вы самая коррумпированная страна, вы сами нам говорили не доверять вашим чиновникам, а теперь вы хотите, чтобы мы им доверяли", - рассказывает Супрун.С жалобами на засилье и репрессии западным хозяевам периодически обращается то Петр Порошенко, то киевский мэр Кличко. В начале марта "невыездной" Порошенко написал еврокомиссару Оливеру Варгеи о "дискриминации оппозиции", потому что команда Владимира Зеленского не идет на диалог с ним. Пятый президент также попросил еврокомиссара повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику невыпуска за границу". В начале года и киевский мэр жаловался в интервью британской прессе на авторитарную политику Офиса Зеленского и отход от реформы децентрализации.В случае принятия нового законопроекта Безуглой-Третьяковой Порошенко и Кличко грозило бы обвинение в госизмене.На Западе украинские политики и чиновники действительно ведут себя зачастую, как пауки в банке, пытаясь "закопать" конкурентов, сватая себя в качестве лучшего кандидата на управление Украиной. И попытки ограничить их контакты с представителями Запада свидетельствуют не только об авторитарном характере режима Зеленского, но и показывают реальную "независимость" государства Украина. У Зеленского прекрасно знают, что в Вашингтоне легко могут найти ему замену и инициировать очередную смену режима на подвластной территории.Государство, обладающее реальной незалежностью, вряд ли почувствует угрозу от несанкционированных контактов с дипломатами и депутатами других стран. Те просто не в состоянии определять в независимом государстве будущее правительство и его политику. На Украине же любой чиновник и депутат прекрасно знает, где находится реальное начальство и куда нужно писать жалобы.

https://ukraina.ru/20240312/1053817471.html

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