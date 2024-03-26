https://ukraina.ru/20240326/1054115630.html

Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФ

Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФ - 26.03.2024 Украина.ру

Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФ

Пособник "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) подорвал себя при задержании российскими спецслужбами, сообщили 26 марта в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-03-26T13:06

2024-03-26T13:06

2024-03-26T13:06

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В Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировал осуществить гражданин РФ 1994 года рождения, пособник РДК*.С 2022 по 2024 год мужчина публично занимался дискредитацией ВС РФ. В сентябре 2023 года его завербовали украинские спецслужбы, и он дал согласие на организацию и проведение диверсий в России, сообщили в ФСБ."Фигурант изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций", - говорится в пресс-релизе ФСБ.После сотрудники российских спецслужб попытались задержать злоумышленника, однако он подорвал СВУ и умер от полученных ранений на месте. Гражданское население и сотрудники ФСБ не пострадали.ФСБ опубликовало видео, на котором злоумышленник забирает у кого-то из машины небольшую бандероль. Сотрудники ФСБ при задержании призывали его бросить из рук предмет, предположительно, со взрывчатым веществом. После на кадрах слышен мощный взрыв.По адресу проживания диверсанта российские спецслужбы обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению самодельное взрывчатое устройство. В его телефоне нашли переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК* к террористической деятельности, которую координировали с Украины. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.*запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20240323/1054059184.html

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новости, россия, украина, фсб, русский добровольческий корпус, диверсанты, диверсия, самара, взрыв