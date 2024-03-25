Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 25 марта на оперативном совещании со следственной группой, руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус сити холле" во время теракта, сообщается в телеграм-канале СК РФ
Он выслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте.
Сейчас проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего.
Следственной группе было поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также провести детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, "как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов".
Следственной группе было поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также провести детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, "как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов".
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного Минздрава, 180 человек.
Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в "Крокус сити холле" четверых граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители были задержаны в Брянской области.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Он уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
13:47Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.