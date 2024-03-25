https://ukraina.ru/20240325/1054094278.html

Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи

Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи - 25.03.2024 Украина.ру

Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 25 марта на оперативном совещании со следственной группой, руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус сити холле" во время теракта, сообщается в телеграм-канале СК РФ

2024-03-25T14:52

2024-03-25T14:52

2024-03-25T14:52

крокус сити

крокус сити холл

александр бастрыкин

россия

новости

следственный комитет

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101385/79/1013857954_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_5e9d90a025cf8d88e0ae31ffe5a04520.jpg

Он выслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте. Сейчас проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего.Следственной группе было поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также провести детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, "как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов".В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного Минздрава, 180 человек.Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в "Крокус сити холле" четверых граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители были задержаны в Брянской области.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Он уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html

крокус сити

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крокус сити, крокус сити холл, александр бастрыкин, россия, новости, следственный комитет, ск рф