Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи - 25.03.2024 Украина.ру
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Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи
Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи - 25.03.2024 Украина.ру
Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 25 марта на оперативном совещании со следственной группой, руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус сити холле" во время теракта, сообщается в телеграм-канале СК РФ
2024-03-25T14:52
2024-03-25T14:52
крокус сити
крокус сити холл
александр бастрыкин
россия
новости
следственный комитет
ск рф
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Он выслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте. Сейчас проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего.Следственной группе было поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также провести детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, "как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов".В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного Минздрава, 180 человек.Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в "Крокус сити холле" четверых граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители были задержаны в Брянской области.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Он уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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крокус сити, крокус сити холл, александр бастрыкин, россия, новости, следственный комитет, ск рф
Крокус Сити, Крокус Сити Холл, Александр Бастрыкин, Россия, Новости, Следственный комитет, СК РФ

Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи

14:52 25.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 25 марта на оперативном совещании со следственной группой, руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус сити холле" во время теракта, сообщается в телеграм-канале СК РФ
Он выслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте.
Сейчас проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего.

Следственной группе было поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также провести детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, "как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов".
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного Минздрава, 180 человек.
Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в "Крокус сити холле" четверых граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители были задержаны в Брянской области.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Он уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
13:47
Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
 
Крокус СитиКрокус Сити ХоллАлександр БастрыкинРоссияНовостиСледственный комитетСК РФ
 
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