"Кровавый теракт": Москалькова высказалась о событиях в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
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"Кровавый теракт": Москалькова высказалась о событиях в "Крокусе"
"Кровавый теракт": Москалькова высказалась о событиях в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
"Кровавый теракт": Москалькова высказалась о событиях в "Крокусе"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 25 марта возложила цветы к стихийному мемориалу, организованному у здания "Крокус сити холла", и назвала произошедшее в концертном зале кровавым, бесчеловечным терактом
2024-03-25T11:37
2024-03-25T11:37
крокус сити холл
татьяна москалькова
новости
россия
украина
мвд
владимир путин
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"Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека", - сказала Москалькова.В минувшую пятницу вечером перед концертным залом в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.В результате погибли 137 человек, трое из которых — дети, пострадали больше 150 человек.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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крокус сити холл, татьяна москалькова, новости, россия, украина, мвд, владимир путин
Крокус Сити Холл, Татьяна Москалькова, Новости, Россия, Украина, МВД, Владимир Путин

"Кровавый теракт": Москалькова высказалась о событиях в "Крокусе"

11:37 25.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОмбудсмен Т. Москалькова приехала в СИЗО Киева
Омбудсмен Т. Москалькова приехала в СИЗО Киева - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 25 марта возложила цветы к стихийному мемориалу, организованному у здания "Крокус сити холла", и назвала произошедшее в концертном зале кровавым, бесчеловечным терактом
"Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека", - сказала Москалькова.
В минувшую пятницу вечером перед концертным залом в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
В результате погибли 137 человек, трое из которых — дети, пострадали больше 150 человек.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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