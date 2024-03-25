Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке
Именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций ВС РФ. Атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Взятие Невельского нанесло серьезный психологический удар по соседним опорникам ВСУ. Что касается Красногоровки, то там украинская оборона строится вокруг кирпичного завода, противник традиционно укрепляется на территории промышленных предприятий, рассказал эксперт.
Завод в Красногоровке небольшой, все оборудование там распродали еще в ранние украинские времена. Как только его "пережует" российская артиллерия и авиация, пехота выбьет оттуда остатки вражеских солдат за относительно короткий промежуток времени, добавил он.
"Все оборудование оттуда (с завода в Красногоровке. - Ред.) вывезли давно. Там остались только стены производственных объектов, которые служат в качестве складов с боеприпасами и пунктов временной дислокации украинских войск", - отметил Измайлов.
Писатель выразил уверенность, что именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций российских военных. При этом атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
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