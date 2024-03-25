Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке - 25.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240325/1054077861.html
Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке
Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке - 25.03.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке
Именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций ВС РФ. Атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-03-25T04:30
2024-03-25T04:30
новости
россия
олег измайлов
всу
днр
украина
сво
освобождение
завод
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053043668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecc91a4f4d65d47638d042163ba61bbe.jpg
Взятие Невельского нанесло серьезный психологический удар по соседним опорникам ВСУ. Что касается Красногоровки, то там украинская оборона строится вокруг кирпичного завода, противник традиционно укрепляется на территории промышленных предприятий, рассказал эксперт.Завод в Красногоровке небольшой, все оборудование там распродали еще в ранние украинские времена. Как только его "пережует" российская артиллерия и авиация, пехота выбьет оттуда остатки вражеских солдат за относительно короткий промежуток времени, добавил он.Писатель выразил уверенность, что именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций российских военных. При этом атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240324/1054068416.html
россия
днр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053043668_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9846e4d863089bb4e04209a80939bc78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, олег измайлов, всу, днр, украина, сво, освобождение, завод, наступление, оборона
Новости, Россия, Олег Измайлов, ВСУ, ДНР, Украина, СВО, освобождение, завод, наступление, оборона

Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке

04:30 25.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций ВС РФ. Атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Взятие Невельского нанесло серьезный психологический удар по соседним опорникам ВСУ. Что касается Красногоровки, то там украинская оборона строится вокруг кирпичного завода, противник традиционно укрепляется на территории промышленных предприятий, рассказал эксперт.
Завод в Красногоровке небольшой, все оборудование там распродали еще в ранние украинские времена. Как только его "пережует" российская артиллерия и авиация, пехота выбьет оттуда остатки вражеских солдат за относительно короткий промежуток времени, добавил он.
"Все оборудование оттуда (с завода в Красногоровке. - Ред.) вывезли давно. Там остались только стены производственных объектов, которые служат в качестве складов с боеприпасами и пунктов временной дислокации украинских войск", - отметил Измайлов.
Писатель выразил уверенность, что именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций российских военных. При этом атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
Виталий Волков интервью
Вчера, 10:43
Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"Теракт в "Крокус Сити Холл" был резонансным. Но обстрелы Донецка и Белгорода дают нам не меньший повод совершать жесткие действия в отношении Украины. Если мы этим не занимаемся, то на это есть серьезные причины.
 
НовостиРоссияОлег ИзмайловВСУДНРУкраинаСВОосвобождениезаводнаступлениеоборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ
04:55Востоковед Ольга Бонч-Осмоловская: Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России
04:50"Мина на мине миной погоняет": эксперт рассказал, почему ВС РФ "застряли" на летних рубежах в Запорожье
04:40Выбора у них нет: эксперт о том, успеют ли сбежать в степи ВСУ или будут прятаться за городскую застройку
04:30Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке
04:20"Врагу есть чем отвечать": эксперт объяснил, как ВС РФ огневым катком выжигают опорники ВСУ за Авдеевкой
04:10Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым валом давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово
04:00Эксперт рассказал, когда армия РФ займется санитарной зоной в Сумах и Харькове и "прогрызает" оборону ВСУ
03:50С Угледаром будет непросто: эксперт раскрыл, как ВС РФ неспешно вскрывают бетонное "подбрюшье" ВСУ
03:40Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины
03:30Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ
03:20ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВО
03:10Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков
03:00Эксперт рассказал, почему нужно бить по энергетике Украины, чтобы защитить Черноморский флот и нефтебазы
19:52Как родилось украинство. Забытый юбилей политической ошибки
18:50США выгораживают Украину, Павлюк пророчит победу России при помощи украинцев. Итоги 24 марта на Украине
17:51На месте теракта в "Крокусе" нашли тела 137 человек - Следком
17:17Российские военные ударили по объектам электроэнергетики Украины — МО РФ
16:53Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева
16:16Украина станет следующим Афганистаном - Washington Post
Лента новостейМолния