https://ukraina.ru/20240325/1054077861.html

Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке

Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке - 25.03.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке

Именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций ВС РФ. Атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-03-25T04:30

2024-03-25T04:30

2024-03-25T04:30

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Взятие Невельского нанесло серьезный психологический удар по соседним опорникам ВСУ. Что касается Красногоровки, то там украинская оборона строится вокруг кирпичного завода, противник традиционно укрепляется на территории промышленных предприятий, рассказал эксперт.Завод в Красногоровке небольшой, все оборудование там распродали еще в ранние украинские времена. Как только его "пережует" российская артиллерия и авиация, пехота выбьет оттуда остатки вражеских солдат за относительно короткий промежуток времени, добавил он.Писатель выразил уверенность, что именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке победных реляций российских военных. При этом атаковать ВСУ в Красногоровке действительно будет проще со стороны освобожденного Невельского, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240324/1054068416.html

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новости, россия, олег измайлов, всу, днр, украина, сво, освобождение, завод, наступление, оборона