https://ukraina.ru/20240324/1054068992.html

Главное за ночь 24 марта

Главное за ночь 24 марта - 24.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 24 марта

Этой ночью наносился очередной удар возмездия по целям ВСУ на Украине. Ракеты прилетали по целям во Львовской, Хмельницкой и других областях, а также городу... Украина.ру, 24.03.2024

2024-03-24T09:06

2024-03-24T09:06

2024-03-24T09:06

удары

украина

новости

киев

вооруженные силы украины

f-16

михаил развожаев

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Этой ночью наносился очередной удар возмездия по целям ВСУ на Украине. Ракеты прилетали по целям во Львовской, Хмельницкой и других областях, а также городу Киеву. Наш канал вел об этом он-лайн репортаж.В Севастополе отражена самая массированная атака за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо пострадали.Средства противовоздушной обороны уничтожили 19 реактивных снарядов над Белгородской областью. Пострадали два человека.Первые украинские пилоты окончили обучение на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь они перейдут на следующий этап обучения, которое будет проходить во Франции, сообщили в минобороны Британии."Крокус Сити Холл" будет восстановлен. Об этом сообщила компания, которая владеет концертным залом в Красногорске.

https://ukraina.ru/20240323/1054067181.html

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удары, украина, новости, киев, вооруженные силы украины, f-16, михаил развожаев