Главное за ночь 24 марта
© CC0, PixabayF-16
© CC0, Pixabay
Этой ночью наносился очередной удар возмездия по целям ВСУ на Украине. Ракеты прилетали по целям во Львовской, Хмельницкой и других областях, а также городу Киеву. Наш канал вел об этом он-лайн репортаж.
В Севастополе отражена самая массированная атака за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо пострадали.
В Севастополе отражена самая массированная атака за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо пострадали.
Средства противовоздушной обороны уничтожили 19 реактивных снарядов над Белгородской областью. Пострадали два человека.
Первые украинские пилоты окончили обучение на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь они перейдут на следующий этап обучения, которое будет проходить во Франции, сообщили в минобороны Британии.
Первые украинские пилоты окончили обучение на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь они перейдут на следующий этап обучения, которое будет проходить во Франции, сообщили в минобороны Британии.
"Крокус Сити Холл" будет восстановлен. Об этом сообщила компания, которая владеет концертным залом в Красногорске.