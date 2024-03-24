Главное за ночь 24 марта - 24.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 24 марта
Главное за ночь 24 марта - 24.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 24 марта
Этой ночью наносился очередной удар возмездия по целям ВСУ на Украине. Ракеты прилетали по целям во Львовской, Хмельницкой и других областях, а также городу... Украина.ру, 24.03.2024
2024-03-24T09:06
2024-03-24T09:06
удары
украина
новости
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вооруженные силы украины
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Этой ночью наносился очередной удар возмездия по целям ВСУ на Украине. Ракеты прилетали по целям во Львовской, Хмельницкой и других областях, а также городу Киеву. Наш канал вел об этом он-лайн репортаж.В Севастополе отражена самая массированная атака за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо пострадали.Средства противовоздушной обороны уничтожили 19 реактивных снарядов над Белгородской областью. Пострадали два человека.Первые украинские пилоты окончили обучение на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь они перейдут на следующий этап обучения, которое будет проходить во Франции, сообщили в минобороны Британии."Крокус Сити Холл" будет восстановлен. Об этом сообщила компания, которая владеет концертным залом в Красногорске.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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удары, украина, новости, киев, вооруженные силы украины, f-16, михаил развожаев
удары, Украина, Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, F-16, Михаил Развожаев

Главное за ночь 24 марта

09:06 24.03.2024
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Этой ночью наносился очередной удар возмездия по целям ВСУ на Украине. Ракеты прилетали по целям во Львовской, Хмельницкой и других областях, а также городу Киеву. Наш канал вел об этом он-лайн репортаж.

В Севастополе отражена самая массированная атака за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо пострадали.
Средства противовоздушной обороны уничтожили 19 реактивных снарядов над Белгородской областью. Пострадали два человека.

Первые украинские пилоты окончили обучение на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь они перейдут на следующий этап обучения, которое будет проходить во Франции, сообщили в минобороны Британии.
"Крокус Сити Холл" будет восстановлен. Об этом сообщила компания, которая владеет концертным залом в Красногорске.
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Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который защитил людей и обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ
 
ударыУкраинаНовостиКиевВооруженные силы УкраиныF-16Михаил Развожаев
 
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Заголовок открываемого материала
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09:06Главное за ночь 24 марта
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08:46Фёдор Войтоловский: Надежд на то, что при Трампе США не будут поддерживать Украину, нет никаких
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18:45Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"
18:27Теракт в "Крокусе": ГУР, британский след и попытки раскачать Россию. Итоги 23 марта на Украине
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