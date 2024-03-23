Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская - 23.03.2024 Украина.ру
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Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская - 23.03.2024 Украина.ру
Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская назвала теракт в концертном зале "Крокус сити холл" огромной трагедией и выступила за смертную казнь для террористов. Об этом она сообщила журналистам РИА Новости
2024-03-23T12:22
2024-03-23T12:42
новости
россия
украина
поклонская
александр бортников
фсб
следственный комитет
теракт
крокус сити
погибшие
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По словам Поклонской, террористический акт в концертном зале "Крокус сите холл" - преступление без срока давности и права на прощение. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.Как сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 93 человека. В ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения."У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."Крайний случай – это наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел", - сообщил Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, поклонская, александр бортников, фсб, следственный комитет, теракт, крокус сити, погибшие, подмосковье
Новости, Россия, Украина, Поклонская, Александр Бортников, ФСБ, Следственный комитет, теракт, Крокус Сити, погибшие, Подмосковье

Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская

12:22 23.03.2024 (обновлено: 12:42 23.03.2024)
 
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Заседание Совета министров Крыма - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская назвала теракт в концертном зале "Крокус сити холл" огромной трагедией и выступила за смертную казнь для террористов. Об этом она сообщила журналистам РИА Новости
По словам Поклонской, террористический акт в концертном зале "Крокус сите холл" - преступление без срока давности и права на прощение.
"Произошедший теракт - чудовищная трагедия. Наказание за такое, действительно, только смертная казнь. Те, кто совершил подобное преступление, не являются людьми, а лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой; трусливые, мерзкие фанатики-террористы", - заявила советник Генпрокурора РФ.
Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
Как сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 93 человека. В ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
"У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Крайний случай – это наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел", - сообщил Перенджиев.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
12:09
Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский следВечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет более 90 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области
 
НовостиРоссияУкраинаПоклонскаяАлександр БортниковФСБСледственный комитеттерактКрокус СитипогибшиеПодмосковье
 
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Заголовок открываемого материала
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 105 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
12:07Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
11:56Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
11:17Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"
10:36Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию
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10:01Списки погибших в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" опубликуют в 10:00 - Воробьев
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