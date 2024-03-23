https://ukraina.ru/20240323/1054061245.html
Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская - 23.03.2024 Украина.ру
Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская назвала теракт в концертном зале "Крокус сити холл" огромной трагедией и выступила за смертную казнь для террористов. Об этом она сообщила журналистам РИА Новости
2024-03-23T12:22
2024-03-23T12:22
2024-03-23T12:42
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По словам Поклонской, террористический акт в концертном зале "Крокус сите холл" - преступление без срока давности и права на прощение. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.Как сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 93 человека. В ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения."У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."Крайний случай – это наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел", - сообщил Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, поклонская, александр бортников, фсб, следственный комитет, теракт, крокус сити, погибшие, подмосковье
Новости, Россия, Украина, Поклонская, Александр Бортников, ФСБ, Следственный комитет, теракт, Крокус Сити, погибшие, Подмосковье
Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
12:22 23.03.2024 (обновлено: 12:42 23.03.2024)
Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская назвала теракт в концертном зале "Крокус сити холл" огромной трагедией и выступила за смертную казнь для террористов. Об этом она сообщила журналистам РИА Новости
По словам Поклонской, террористический акт в концертном зале "Крокус сите холл" - преступление без срока давности и права на прощение.
"Произошедший теракт - чудовищная трагедия. Наказание за такое, действительно, только смертная казнь. Те, кто совершил подобное преступление, не являются людьми, а лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой; трусливые, мерзкие фанатики-террористы", - заявила советник Генпрокурора РФ.
Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
Как сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 93 человека. В ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
"У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Крайний случай – это наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел", - сообщил Перенджиев.