https://ukraina.ru/20240323/1054061245.html

Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская

Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская - 23.03.2024 Украина.ру

Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская назвала теракт в концертном зале "Крокус сити холл" огромной трагедией и выступила за смертную казнь для террористов. Об этом она сообщила журналистам РИА Новости

2024-03-23T12:22

2024-03-23T12:22

2024-03-23T12:42

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По словам Поклонской, террористический акт в концертном зале "Крокус сите холл" - преступление без срока давности и права на прощение. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.Как сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 93 человека. В ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения."У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."Крайний случай – это наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел", - сообщил Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html

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новости, россия, украина, поклонская, александр бортников, фсб, следственный комитет, теракт, крокус сити, погибшие, подмосковье