https://ukraina.ru/20240323/1054057521.html

Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай

Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай - 23.03.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай

В свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.

2024-03-23T05:26

2024-03-23T05:26

2024-03-23T05:26

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сша

украина

москва

подмосковье

крокус сити холл

теракт

россия

кирилл буданов

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У нас есть опыт в уничтожении главарей боевиков. И не надо думать, что, убив Буданова*, мы создадим ему рекламу. Тараканов надо давить, уверен эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Погибли 40 человек, более ста пострадали.- Александр Николаевич, мы не знаем пока всех обстоятельств трагедии, но мы можем проследить последовательность событий. Ранее США предупреждали об угрозе терактов в России, а теперь Вашингтон официально заявил, что "ужасаются кадрами из Москвы, но не видят причастности к произошедшему Украины. Как нам реагировать, если у нас будут все доказательства, что это сделала Украина?- Честно говоря, у меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай. Крайний случай – это сегодняшние наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел.Для такой операции ему не потребовалось много сил. Несколько исполнителей и те, кто их подвозил на машине.Организаторы теракта внимательно искали для этого подходящее место, где будет больше всего людей и где труднее эвакуироваться (люди же вынуждены бежать к этому цокольному этажу).- Я бывал в "Крокус-Сити Холле". По сути, к нему ведет только одна дорога из метро вдоль МКАД. По ней некомфортно идти.- Именно так. Оттуда в любом случае так просто не убежишь.Повторюсь, это хорошо спланированный теракт, организованный спящей группировкой, которая могла базироваться где-то в Подмосковье. Не зря на место трагедии выехал губернатор Андрей Воробьев и создал оперативный штаб. Значит, у властей есть информация, что эта группировка сидела в области.- Это уже не первый случай, когда резонансные убийства и запуски беспилотников осуществлялись именно на территории Подмосковья. Почему мы не можем навести порядок у нас под боком?- Понятное дело, что нельзя все закрыть и перекрыть. Но я бы хотел обратить внимание на конкретные проблемы.Я живу в Мытищах. Рядом с моим домом есть район, где проживают одни мигранты из Средней Азии. Я не видел там ни одного русского лица. Из русского там только православная церковь. Я сейчас не призываю задерживать всех мигрантов. Я просто говорю о том, что в Подмосковье есть анклавы, которые не контролируются со стороны властей.Почему появились такие анклавы? В свое время мы провели реформу местного самоуправления, когда исчезли поселковые советы и все превратилось в городской округ. В результате этих реформ уж очень централизовалась власть. Может быть, в более спокойные времена такая реформа и была бы эффективной, но пока эта модель показывает очевидные минусы, когда в узких местах нет никаких наблюдателей со стороны властей. Это тоже привело к слабости Подмосковья с точки зрения управления и контроля.Я бы тут не исключил и вопросы коррупции, когда злоумышленники платят деньги контролирующим органам. Да и проблема "резиновых квартир" никуда не исчезла.Возможно, в Москве как раз все зачищено жестко и плотно, а Подмосковье – это слабое звено в системе нашей безопасности. В такой среде могут скрываться всякие криминальные элементы. А там, где спокойно себя чувствуют уголовники, могут скрываться и террористы.Такие анклавы требуют серьезных проверок со стороны государства. Грубо говоря, надо прошерстить все эти "шанхаи", где обосновались непонятные общины. Оттуда может исходить любая опасность. Губернатору Подмосковья и правоохранительным органам есть, чем заняться. Я понимаю, что есть свои сложности. Например, у наших силовиков в последнее время не хватает людей. Но работать надо.- Некоторые эксперты говорят, что не надо убивать Буданова* и наиболее одиозных представителей киевского режима, чтобы не делать им рекламу. Мол, когда советские спецслужбы убили Бандеру, то это сделало из него икону украинского национализма. Не пора ли пересмотреть этот подход?- Я считаю, что если есть возможность, то Буданова* надо ликвидировать. Наша страна уже не раз проводила подобные операции.В свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.У нас есть опыт в уничтожении главарей боевиков.И не надо думать, что, убив Буданова*, мы создадим ему рекламу. Тараканов надо давить.- А с США что надо делать, которые являются спонсором терроризма, но никогда в этом не признаются? Не будем же мы им ядерным оружием угрожать?- Здесь тоже можно поработать по линии спецслужб. В последнее время в США взрываются цистерны и сходят с рельс поезда. Они же не говорят, что это диверсии. Они говорят, что это была техногенная катастрофа. Ну и пускай у них и дальше происходят такие аварии.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

https://ukraina.ru/20240323/1054058585.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, украина, москва, подмосковье, крокус сити холл, теракт, россия, кирилл буданов