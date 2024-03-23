Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай - 23.03.2024 Украина.ру
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Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай
Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай - 23.03.2024 Украина.ру
Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай
В свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.
2024-03-23T05:26
2024-03-23T05:26
интервью
сша
украина
москва
подмосковье
крокус сити холл
теракт
россия
кирилл буданов
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У нас есть опыт в уничтожении главарей боевиков. И не надо думать, что, убив Буданова*, мы создадим ему рекламу. Тараканов надо давить, уверен эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Погибли 40 человек, более ста пострадали.- Александр Николаевич, мы не знаем пока всех обстоятельств трагедии, но мы можем проследить последовательность событий. Ранее США предупреждали об угрозе терактов в России, а теперь Вашингтон официально заявил, что "ужасаются кадрами из Москвы, но не видят причастности к произошедшему Украины. Как нам реагировать, если у нас будут все доказательства, что это сделала Украина?- Честно говоря, у меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай. Крайний случай – это сегодняшние наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел.Для такой операции ему не потребовалось много сил. Несколько исполнителей и те, кто их подвозил на машине.Организаторы теракта внимательно искали для этого подходящее место, где будет больше всего людей и где труднее эвакуироваться (люди же вынуждены бежать к этому цокольному этажу).- Я бывал в "Крокус-Сити Холле". По сути, к нему ведет только одна дорога из метро вдоль МКАД. По ней некомфортно идти.- Именно так. Оттуда в любом случае так просто не убежишь.Повторюсь, это хорошо спланированный теракт, организованный спящей группировкой, которая могла базироваться где-то в Подмосковье. Не зря на место трагедии выехал губернатор Андрей Воробьев и создал оперативный штаб. Значит, у властей есть информация, что эта группировка сидела в области.- Это уже не первый случай, когда резонансные убийства и запуски беспилотников осуществлялись именно на территории Подмосковья. Почему мы не можем навести порядок у нас под боком?- Понятное дело, что нельзя все закрыть и перекрыть. Но я бы хотел обратить внимание на конкретные проблемы.Я живу в Мытищах. Рядом с моим домом есть район, где проживают одни мигранты из Средней Азии. Я не видел там ни одного русского лица. Из русского там только православная церковь. Я сейчас не призываю задерживать всех мигрантов. Я просто говорю о том, что в Подмосковье есть анклавы, которые не контролируются со стороны властей.Почему появились такие анклавы? В свое время мы провели реформу местного самоуправления, когда исчезли поселковые советы и все превратилось в городской округ. В результате этих реформ уж очень централизовалась власть. Может быть, в более спокойные времена такая реформа и была бы эффективной, но пока эта модель показывает очевидные минусы, когда в узких местах нет никаких наблюдателей со стороны властей. Это тоже привело к слабости Подмосковья с точки зрения управления и контроля.Я бы тут не исключил и вопросы коррупции, когда злоумышленники платят деньги контролирующим органам. Да и проблема "резиновых квартир" никуда не исчезла.Возможно, в Москве как раз все зачищено жестко и плотно, а Подмосковье – это слабое звено в системе нашей безопасности. В такой среде могут скрываться всякие криминальные элементы. А там, где спокойно себя чувствуют уголовники, могут скрываться и террористы.Такие анклавы требуют серьезных проверок со стороны государства. Грубо говоря, надо прошерстить все эти "шанхаи", где обосновались непонятные общины. Оттуда может исходить любая опасность. Губернатору Подмосковья и правоохранительным органам есть, чем заняться. Я понимаю, что есть свои сложности. Например, у наших силовиков в последнее время не хватает людей. Но работать надо.- Некоторые эксперты говорят, что не надо убивать Буданова* и наиболее одиозных представителей киевского режима, чтобы не делать им рекламу. Мол, когда советские спецслужбы убили Бандеру, то это сделало из него икону украинского национализма. Не пора ли пересмотреть этот подход?- Я считаю, что если есть возможность, то Буданова* надо ликвидировать. Наша страна уже не раз проводила подобные операции.В свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.У нас есть опыт в уничтожении главарей боевиков.И не надо думать, что, убив Буданова*, мы создадим ему рекламу. Тараканов надо давить.- А с США что надо делать, которые являются спонсором терроризма, но никогда в этом не признаются? Не будем же мы им ядерным оружием угрожать?- Здесь тоже можно поработать по линии спецслужб. В последнее время в США взрываются цистерны и сходят с рельс поезда. Они же не говорят, что это диверсии. Они говорят, что это была техногенная катастрофа. Ну и пускай у них и дальше происходят такие аварии.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html
https://ukraina.ru/20240323/1054058585.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, украина, москва, подмосковье, крокус сити холл, теракт, россия, кирилл буданов
Интервью, США, Украина, Москва, Подмосковье, Крокус Сити Холл, теракт, Россия, Кирилл Буданов

Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай

05:26 23.03.2024
 
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью
© из личного архива
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.
У нас есть опыт в уничтожении главарей боевиков. И не надо думать, что, убив Буданова*, мы создадим ему рекламу. Тараканов надо давить, уверен эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Погибли 40 человек, более ста пострадали.
- Александр Николаевич, мы не знаем пока всех обстоятельств трагедии, но мы можем проследить последовательность событий. Ранее США предупреждали об угрозе терактов в России, а теперь Вашингтон официально заявил, что "ужасаются кадрами из Москвы, но не видят причастности к произошедшему Украины. Как нам реагировать, если у нас будут все доказательства, что это сделала Украина?
- Честно говоря, у меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай. Крайний случай – это сегодняшние наши удары по энергетической структуре Украины, когда мы вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США) стал судорожно искать самый болезненный вариант для нас ответить. И он его нашел.
Военный политолог Александр Перенджиев
31 октября 2022, 15:05
Александр Перенджиев: кто он
Для такой операции ему не потребовалось много сил. Несколько исполнителей и те, кто их подвозил на машине.
Организаторы теракта внимательно искали для этого подходящее место, где будет больше всего людей и где труднее эвакуироваться (люди же вынуждены бежать к этому цокольному этажу).
- Я бывал в "Крокус-Сити Холле". По сути, к нему ведет только одна дорога из метро вдоль МКАД. По ней некомфортно идти.
- Именно так. Оттуда в любом случае так просто не убежишь.
Повторюсь, это хорошо спланированный теракт, организованный спящей группировкой, которая могла базироваться где-то в Подмосковье. Не зря на место трагедии выехал губернатор Андрей Воробьев и создал оперативный штаб. Значит, у властей есть информация, что эта группировка сидела в области.
- Это уже не первый случай, когда резонансные убийства и запуски беспилотников осуществлялись именно на территории Подмосковья. Почему мы не можем навести порядок у нас под боком?
- Понятное дело, что нельзя все закрыть и перекрыть. Но я бы хотел обратить внимание на конкретные проблемы.
Я живу в Мытищах. Рядом с моим домом есть район, где проживают одни мигранты из Средней Азии. Я не видел там ни одного русского лица. Из русского там только православная церковь. Я сейчас не призываю задерживать всех мигрантов. Я просто говорю о том, что в Подмосковье есть анклавы, которые не контролируются со стороны властей.
Почему появились такие анклавы? В свое время мы провели реформу местного самоуправления, когда исчезли поселковые советы и все превратилось в городской округ. В результате этих реформ уж очень централизовалась власть. Может быть, в более спокойные времена такая реформа и была бы эффективной, но пока эта модель показывает очевидные минусы, когда в узких местах нет никаких наблюдателей со стороны властей. Это тоже привело к слабости Подмосковья с точки зрения управления и контроля.
Я бы тут не исключил и вопросы коррупции, когда злоумышленники платят деньги контролирующим органам. Да и проблема "резиновых квартир" никуда не исчезла.
Возможно, в Москве как раз все зачищено жестко и плотно, а Подмосковье – это слабое звено в системе нашей безопасности. В такой среде могут скрываться всякие криминальные элементы. А там, где спокойно себя чувствуют уголовники, могут скрываться и террористы.
Такие анклавы требуют серьезных проверок со стороны государства. Грубо говоря, надо прошерстить все эти "шанхаи", где обосновались непонятные общины. Оттуда может исходить любая опасность. Губернатору Подмосковья и правоохранительным органам есть, чем заняться. Я понимаю, что есть свои сложности. Например, у наших силовиков в последнее время не хватает людей. Но работать надо.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
00:04
Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный моментВ пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным ФСБ, погибшими пока числятся 40 человек
- Некоторые эксперты говорят, что не надо убивать Буданова* и наиболее одиозных представителей киевского режима, чтобы не делать им рекламу. Мол, когда советские спецслужбы убили Бандеру, то это сделало из него икону украинского национализма. Не пора ли пересмотреть этот подход?
- Я считаю, что если есть возможность, то Буданова* надо ликвидировать. Наша страна уже не раз проводила подобные операции.
В свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.
У нас есть опыт в уничтожении главарей боевиков.
И не надо думать, что, убив Буданова*, мы создадим ему рекламу. Тараканов надо давить.
- А с США что надо делать, которые являются спонсором терроризма, но никогда в этом не признаются? Не будем же мы им ядерным оружием угрожать?
- Здесь тоже можно поработать по линии спецслужб. В последнее время в США взрываются цистерны и сходят с рельс поезда. Они же не говорят, что это диверсии. Они говорят, что это была техногенная катастрофа. Ну и пускай у них и дальше происходят такие аварии.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
ИнтервьюСШАУкраинаМоскваПодмосковьеКрокус Сити ХоллтерактРоссияКирилл Буданов
 
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