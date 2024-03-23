https://ukraina.ru/20240323/1054059932.html

Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле"- Кремль

Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле"- Кремль - 23.03.2024 Украина.ру

Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле"- Кремль

Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

2024-03-23T10:24

2024-03-23T10:24

2024-03-23T10:24

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О ходе расследования президенту РФ Владимиру Путину доложили директор ФСБ Александр Бортников, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщили в пресс-службе Кремля.Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания, сообщил Песков.Утром 23 марта на месте трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативный штаб. Всю необходимую информацию о погибших и пострадавших можно получить в открывшемся Центре Помощи.В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли минимум 60 человек, более ста пострадали."Это хорошо спланированный теракт, организованный спящей группировкой, которая могла базироваться где-то в Подмосковье. Не зря на место трагедии выехал губернатор [Подмосковья] Андрей Воробьев и создал оперативный штаб", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру

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новости, московская область, кремль, россия, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет, теракт, крокус сити, доклады, фсб