Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России
Украинская армия продолжает терроризировать мирное население Крыма. На этот раз дрон ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавший из Москвы в Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб, пассажиры не пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Ранее, 4 июня, ВСУ атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Пострадали четыре человека, один из них не выжил. Днем ранее украинские военные ударили дроном по ещё одному пассажирскому поезду на ж/д станции Джанкой. Среди пострадавших были, в том числе, дети. В ДНР произошла на прошлой неделе трагедия – на трассе в районе Енакиево БПЛА ВСУ врезался в пассажирский автобус. Жизней лишились восемь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.
Череда атак заставляет задуматься: будет ли сорван курортный сезон? Однозначно нет, считает доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
Ранее, 4 июня, ВСУ атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Пострадали четыре человека, один из них не выжил. Днем ранее украинские военные ударили дроном по ещё одному пассажирскому поезду на ж/д станции Джанкой. Среди пострадавших были, в том числе, дети. В ДНР произошла на прошлой неделе трагедия – на трассе в районе Енакиево БПЛА ВСУ врезался в пассажирский автобус. Жизней лишились восемь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.
Череда атак заставляет задуматься: будет ли сорван курортный сезон? Однозначно нет, считает доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
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