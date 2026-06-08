Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России - 08.06.2026 Украина.ру
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Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России
Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России - 08.06.2026 Украина.ру
Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России
Украинская армия продолжает терроризировать мирное население Крыма. На этот раз дрон ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавший из Москвы в... Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T14:54
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Украинская армия продолжает терроризировать мирное население Крыма. На этот раз дрон ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавший из Москвы в Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб, пассажиры не пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Ранее, 4 июня, ВСУ атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Пострадали четыре человека, один из них не выжил. Днем ранее украинские военные ударили дроном по ещё одному пассажирскому поезду на ж/д станции Джанкой. Среди пострадавших были, в том числе, дети. В ДНР произошла на прошлой неделе трагедия – на трассе в районе Енакиево БПЛА ВСУ врезался в пассажирский автобус. Жизней лишились восемь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.Череда атак заставляет задуматься: будет ли сорван курортный сезон? Однозначно нет, считает доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
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Видео, Новости, Украина, Россия, Крым, поезд, логистика, транспорт, дроны, Джанкой, терроризм, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, автобус, ВСУ, атака БПЛА, мирные жители, ДНР

Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России

14:54 08.06.2026
 
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Украинская армия продолжает терроризировать мирное население Крыма. На этот раз дрон ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавший из Москвы в Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб, пассажиры не пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее, 4 июня, ВСУ атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Пострадали четыре человека, один из них не выжил. Днем ранее украинские военные ударили дроном по ещё одному пассажирскому поезду на ж/д станции Джанкой. Среди пострадавших были, в том числе, дети. В ДНР произошла на прошлой неделе трагедия – на трассе в районе Енакиево БПЛА ВСУ врезался в пассажирский автобус. Жизней лишились восемь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.

Череда атак заставляет задуматься: будет ли сорван курортный сезон? Однозначно нет, считает доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
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