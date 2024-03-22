https://ukraina.ru/20240322/1054050292.html
Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах - 22.03.2024 Украина.ру
Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
Запад приложил беспрецедентные усилия по дискредитации и срыву президентских выборов в России, включая атаки на Белгородчину и инциденты на избирательных участках, но не учел, что россияне выбирали не просто главу государства, а Верховного главнокомандующего
2024-03-22T17:27
2024-03-22T17:27
2024-03-22T17:28
новости
запад
россия
белгород
владимир путин
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053954737_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_0c6771b9768f380ac50d8c6bfada89f6.jpg
Об этом в ходе конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО" рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Россия сейчас – самая отмобилизованная страна в мире, добавил Анпилогов. Европейские страны отстают по уровню мобилизация. Но их задача – сокрушить Российскую цивилизации. Им либо придется признать свое поражение, либо переходить к какой-то другой модели развития, что маловероятно."Я поэтому уверен, что мы победим", - резюмировал он.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин по связи из Белгорода отметил, что на Белгородском приграничье ситуация резко обострилась с 12 марта, перед выборами в РФ – именно с 12-го можно было проводить голосование в этих регионах. Нападения ВСУ начались именно 12-го, курировали это натовские инструкторы."Эти отряды, эти ДРГ – боеспособные подразделения ГУР. А отморозки РДК* – это для решения медийной задачи (но не удалось). Одновременно – ежедневные прилеты из РСЗО, каждый день атаки БПЛП, на Белгородчине и в Курской области каждый день гибнут люди", - рассказал Алёхин.Помимо политической, противник решает и несколько военных задач. Главком ВСУ Александр Сырский пытается укрепить оборону, в ВСУ понимают, что они уходят в оборону, удары по мирным целям на территории РФ призваны оттянуть наши силы и получить дополнительное время для укрепления этой обороны, считает он.Конференция состоялась в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье".*террористическая организация
https://ukraina.ru/20240321/1054029396.html
запад
россия
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053954737_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1bbbc6168014ebffb92640933e2ae4c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, белгород, владимир путин, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня"
Новости, Запад, Россия, Белгород, Владимир Путин, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"
Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
17:27 22.03.2024 (обновлено: 17:28 22.03.2024)
Запад приложил беспрецедентные усилия по дискредитации и срыву президентских выборов в России, включая атаки на Белгородчину и инциденты на избирательных участках, но не учел, что россияне выбирали не просто главу государства, а Верховного главнокомандующего
Об этом в ходе конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО" рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"На Западе – нарратив личного спасения, у нас же – власть от Бога. Выбирали не просто президента, но еще и Верховного главнокомандующего, отвечающего за безопасность страны, и мандат доверия был дан не случайно, а по результатам деятельности Путина в последние десятилетия. Общество сейчас прекрасно понимает, за что оно сражается и что будет в случае поражения – оно будет болезненнее: чем было в 90-х", - рассказал он.
Россия сейчас – самая отмобилизованная страна в мире, добавил Анпилогов. Европейские страны отстают по уровню мобилизация. Но их задача – сокрушить Российскую цивилизации. Им либо придется признать свое поражение, либо переходить к какой-то другой модели развития, что маловероятно.
"Я поэтому уверен, что мы победим", - резюмировал он.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин по связи из Белгорода отметил, что на Белгородском приграничье ситуация резко обострилась с 12 марта, перед выборами в РФ – именно с 12-го можно было проводить голосование в этих регионах. Нападения ВСУ начались именно 12-го, курировали это натовские инструкторы.
"Эти отряды, эти ДРГ – боеспособные подразделения ГУР. А отморозки РДК* – это для решения медийной задачи (но не удалось). Одновременно – ежедневные прилеты из РСЗО, каждый день атаки БПЛП, на Белгородчине и в Курской области каждый день гибнут люди", - рассказал Алёхин.
Помимо политической, противник решает и несколько военных задач. Главком ВСУ Александр Сырский пытается укрепить оборону, в ВСУ понимают, что они уходят в оборону, удары по мирным целям на территории РФ призваны оттянуть наши силы и получить дополнительное время для укрепления этой обороны, считает он.
Конференция состоялась в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
*террористическая организация