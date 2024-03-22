https://ukraina.ru/20240322/1054050292.html

Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах

Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах - 22.03.2024 Украина.ру

Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах

Запад приложил беспрецедентные усилия по дискредитации и срыву президентских выборов в России, включая атаки на Белгородчину и инциденты на избирательных участках, но не учел, что россияне выбирали не просто главу государства, а Верховного главнокомандующего

2024-03-22T17:27

2024-03-22T17:27

2024-03-22T17:28

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Об этом в ходе конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО" рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Россия сейчас – самая отмобилизованная страна в мире, добавил Анпилогов. Европейские страны отстают по уровню мобилизация. Но их задача – сокрушить Российскую цивилизации. Им либо придется признать свое поражение, либо переходить к какой-то другой модели развития, что маловероятно."Я поэтому уверен, что мы победим", - резюмировал он.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин по связи из Белгорода отметил, что на Белгородском приграничье ситуация резко обострилась с 12 марта, перед выборами в РФ – именно с 12-го можно было проводить голосование в этих регионах. Нападения ВСУ начались именно 12-го, курировали это натовские инструкторы."Эти отряды, эти ДРГ – боеспособные подразделения ГУР. А отморозки РДК* – это для решения медийной задачи (но не удалось). Одновременно – ежедневные прилеты из РСЗО, каждый день атаки БПЛП, на Белгородчине и в Курской области каждый день гибнут люди", - рассказал Алёхин.Помимо политической, противник решает и несколько военных задач. Главком ВСУ Александр Сырский пытается укрепить оборону, в ВСУ понимают, что они уходят в оборону, удары по мирным целям на территории РФ призваны оттянуть наши силы и получить дополнительное время для укрепления этой обороны, считает он.Конференция состоялась в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье".*террористическая организация

https://ukraina.ru/20240321/1054029396.html

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новости, запад, россия, белгород, владимир путин, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня"