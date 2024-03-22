Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054050292.html
Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах - 22.03.2024 Украина.ру
Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
Запад приложил беспрецедентные усилия по дискредитации и срыву президентских выборов в России, включая атаки на Белгородчину и инциденты на избирательных участках, но не учел, что россияне выбирали не просто главу государства, а Верховного главнокомандующего
2024-03-22T17:27
2024-03-22T17:28
новости
запад
россия
белгород
владимир путин
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053954737_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_0c6771b9768f380ac50d8c6bfada89f6.jpg
Об этом в ходе конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО" рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Россия сейчас – самая отмобилизованная страна в мире, добавил Анпилогов. Европейские страны отстают по уровню мобилизация. Но их задача – сокрушить Российскую цивилизации. Им либо придется признать свое поражение, либо переходить к какой-то другой модели развития, что маловероятно."Я поэтому уверен, что мы победим", - резюмировал он.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин по связи из Белгорода отметил, что на Белгородском приграничье ситуация резко обострилась с 12 марта, перед выборами в РФ – именно с 12-го можно было проводить голосование в этих регионах. Нападения ВСУ начались именно 12-го, курировали это натовские инструкторы."Эти отряды, эти ДРГ – боеспособные подразделения ГУР. А отморозки РДК* – это для решения медийной задачи (но не удалось). Одновременно – ежедневные прилеты из РСЗО, каждый день атаки БПЛП, на Белгородчине и в Курской области каждый день гибнут люди", - рассказал Алёхин.Помимо политической, противник решает и несколько военных задач. Главком ВСУ Александр Сырский пытается укрепить оборону, в ВСУ понимают, что они уходят в оборону, удары по мирным целям на территории РФ призваны оттянуть наши силы и получить дополнительное время для укрепления этой обороны, считает он.Конференция состоялась в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье".*террористическая организация
https://ukraina.ru/20240321/1054029396.html
запад
россия
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053954737_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1bbbc6168014ebffb92640933e2ae4c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, белгород, владимир путин, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня"
Новости, Запад, Россия, Белгород, Владимир Путин, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"

Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах

17:27 22.03.2024 (обновлено: 17:28 22.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад приложил беспрецедентные усилия по дискредитации и срыву президентских выборов в России, включая атаки на Белгородчину и инциденты на избирательных участках, но не учел, что россияне выбирали не просто главу государства, а Верховного главнокомандующего
Об этом в ходе конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО" рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"На Западе – нарратив личного спасения, у нас же – власть от Бога. Выбирали не просто президента, но еще и Верховного главнокомандующего, отвечающего за безопасность страны, и мандат доверия был дан не случайно, а по результатам деятельности Путина в последние десятилетия. Общество сейчас прекрасно понимает, за что оно сражается и что будет в случае поражения – оно будет болезненнее: чем было в 90-х", - рассказал он.
Россия сейчас – самая отмобилизованная страна в мире, добавил Анпилогов. Европейские страны отстают по уровню мобилизация. Но их задача – сокрушить Российскую цивилизации. Им либо придется признать свое поражение, либо переходить к какой-то другой модели развития, что маловероятно.
"Я поэтому уверен, что мы победим", - резюмировал он.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин по связи из Белгорода отметил, что на Белгородском приграничье ситуация резко обострилась с 12 марта, перед выборами в РФ – именно с 12-го можно было проводить голосование в этих регионах. Нападения ВСУ начались именно 12-го, курировали это натовские инструкторы.
"Эти отряды, эти ДРГ – боеспособные подразделения ГУР. А отморозки РДК* – это для решения медийной задачи (но не удалось). Одновременно – ежедневные прилеты из РСЗО, каждый день атаки БПЛП, на Белгородчине и в Курской области каждый день гибнут люди", - рассказал Алёхин.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 19:44
Орбан поздравил Путина с победой на выборахВ четверг, 21 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Он также выразил стремление к продолжению сотрудничества Будапешта и Москвы, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси, передаёт Index.hu
Помимо политической, противник решает и несколько военных задач. Главком ВСУ Александр Сырский пытается укрепить оборону, в ВСУ понимают, что они уходят в оборону, удары по мирным целям на территории РФ призваны оттянуть наши силы и получить дополнительное время для укрепления этой обороны, считает он.
Конференция состоялась в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
*террористическая организация
 
НовостиЗападРоссияБелгородВладимир ПутинГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руМИА "Россия сегодня"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:49Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
18:24Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов
18:06У СБУ появится своя авиация
18:01Цели ударов возмездия. Итоги 22 марта на Украине
17:48В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
17:35Белая скатерть надежд, или взгляд из чайханы на турецкие выборы
17:27Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
17:23Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
17:23Украинское досье: как итоги выборов в России скажутся на СВО и против чего голосовала страна
17:16Сотрудникам колонии, где содержался Навальный*, запретили въезд в ЕС
16:45Каждый должен понимать - это война: что имел в виду Песков
16:45В НАТО заявили о готовности к войне с Россией
16:25США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо
16:19Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область
16:07Российские ракеты достали до объектов "Нафтогаза"
16:07Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод
16:00"Ах, джаз Утёсова, он так был весел!"
15:53"Вдовы, сироты, разрушенные жизни": Орбан напомнил о последствиях решений, принятых в Брюсселе
15:33Владимир Орлов: Если Россия накажет людоловов на Украине, то достигнет старых границ СССР
14:59Харьков полностью обесточен и почти обезвожен
Лента новостейМолния