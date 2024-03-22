Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО - 22.03.2024 Украина.ру
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Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО - 22.03.2024 Украина.ру
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Мультимедийная пресс-конференция "Украинское досье" Украина.ру, 22.03.2024
2024-03-22T17:23
2024-03-22T17:23
видео
выборы
россия
владимир корнилов
геннадий алехин
алексей анпилогов
украина.ру
сво
президентские выборы
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Мультимедийная пресс-конференция "Украинское досье" Участники: - политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ; - военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ; - экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК; - военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, выборы, россия, владимир корнилов, геннадий алехин, алексей анпилогов, украина.ру, сво, президентские выборы, видео
Видео, выборы, Россия, Владимир Корнилов, Геннадий Алехин, Алексей Анпилогов, Украина.ру, СВО, президентские выборы

Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО

17:23 22.03.2024
 
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Мультимедийная пресс-конференция "Украинское досье"
Участники:
- политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
 
ВидеовыборыРоссияВладимир КорниловГеннадий АлехинАлексей АнпилоговУкраина.руСВОпрезидентские выборы
 
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Заголовок открываемого материала
17:27Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
17:23Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
17:23Украинское досье: как итоги выборов в России скажутся на СВО и против чего голосовала страна
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