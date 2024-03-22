https://ukraina.ru/20240322/1054050136.html
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО - 22.03.2024 Украина.ру
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Мультимедийная пресс-конференция "Украинское досье" Украина.ру, 22.03.2024
2024-03-22T17:23
2024-03-22T17:23
2024-03-22T17:23
видео
выборы
россия
владимир корнилов
геннадий алехин
алексей анпилогов
украина.ру
сво
президентские выборы
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Мультимедийная пресс-конференция "Украинское досье" Участники: - политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ; - военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ; - экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК; - военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, выборы, россия, владимир корнилов, геннадий алехин, алексей анпилогов, украина.ру, сво, президентские выборы, видео
Видео, выборы, Россия, Владимир Корнилов, Геннадий Алехин, Алексей Анпилогов, Украина.ру, СВО, президентские выборы
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Мультимедийная пресс-конференция "Украинское досье"
- политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.